Megtörte a csendet Trump visszavonult jobbkeze: "Az idő Ukrajnának kedvez!"

A nyugalmazott háromcsillagos tábornok december 31-én vonult vissza, és azóta az America First Policy Institute washingtoni agytrösztnél dolgozik.

Több időt akartam a kormányzaton kívül tölteni, ahol sokkal nyíltabban és szabadabban beszélhetek Ukrajnáról

- mondta a váltásról Kellogg. A volt katonatiszt távozása találgatást váltott ki, hogy esetleg a Trump-adminisztráció többi tagjával való nézeteltérése vezethetett idáig.

Kellogg ezt határozottan cáfolta.

Ebből semmi sem igaz. Itt volt az ideje a továbblépésnek. Egyáltalán nincs semmi valóságalapja bármiféle súrlódásnak vagy nézeteltérésnek

- reagált Kellogg.

Egyszerűen csak időt ad arra, hogy valami mást csináljak. Visszatérhetek egy olyan területhez, ahol otthonosan mozogtam: az íráshoz, a témáról való beszédhez és a hírekben való szerepléshez

- firtatta a kérdést.

Kelloggot eredetileg Ukrajnáért és Oroszországért felelős különmegbízottjának nevezték ki, később azonban kizárólag Ukrajnával kapcsolatos feladatkört kapott. A Kreml sajtóhírek szerint kifogásolta Kellogg részvételét a béketárgyalásokon, túlságosan Kijev-pártinak tartva őt. Arra a kérdésre, hogy Oroszország megpróbálta-e kiszorítani a tárgyalásokból, Kellogg nem felelt egyértelmű nemmel.

Nem hiszem, hogy az oroszok feltétlenül látni akartak volna a csapat azon részében. Nekem ez megfelelt. Volt elég dolgom az ukrán csapattal, és azzal, hogy visszavigyem az információkat a Fehér Házba

- mondta. Az ukrán lap szerint

kellog a korábbiaknál is nyíltabban beszélt a háborúról immár a fehér házon kívülről.

Putyin győzelemfogalma nem az én fogalmam. Szerintem kudarcot vallott. Oroszország kudarcot vallott

- jelentette ki, hozzátéve, hogy a Kreml már a háborúból való "lehető legjobb kiutat" keresi.

Kellogg azt is elmondta, hogy szerinte

az idő Kijevnek kedvez a hideg tél és az energetikai hálózat elleni folyamatos csapások ellenére.

Amikor véget ér a tél, és egyre hosszabbak lesznek a nappalok, úgy gondolom, az hosszú távon Ukrajnának kedvez, mintsem Oroszországnak

- fogalmazott a nyugalmazott tábornok.

Címlapkép forrása: MTI