  • Megjelenítés
FONTOS Figyelem, meglepő bejelentés jött a 14. havi nyugdíj folyósításáról
Megtörte a csendet Trump visszavonult jobbkeze:
Globál

Megtörte a csendet Trump visszavonult jobbkeze: "Az idő Ukrajnának kedvez!"

Portfolio
Keith Kellogg, Donald Trump korábbi Ukrajna-ügyi különmegbízottja, akit Kijevben a Fehér Ház egyik leginkább Ukrajna-párti hangjának tartottak, a Kyiv Independentnek adott interjújában elmondta: korántsem ért véget az Ukrajnával kapcsolatos munkája, annak ellenére, hogy 2025 végén távozott a kormányzatból.

A nyugalmazott háromcsillagos tábornok december 31-én vonult vissza, és azóta az America First Policy Institute washingtoni agytrösztnél dolgozik.

Több időt akartam a kormányzaton kívül tölteni, ahol sokkal nyíltabban és szabadabban beszélhetek Ukrajnáról

- mondta a váltásról Kellogg. A volt katonatiszt távozása találgatást váltott ki, hogy esetleg a Trump-adminisztráció többi tagjával való nézeteltérése vezethetett idáig.

Kellogg ezt határozottan cáfolta.

Még több Globál

Nagyban zajlik a béketárgyalás, kiakadtak Trumpon Kijevben – Orosz-ukrán háborús híreink percről percre csütörtökön

Meglepődtek az elemzők: éveken át lenézték Oroszországot, most annyi páncélossal rukkol elő, hogy Amerika és Európa csak nézi

Megszólalt Amerika az orosz-ukrán béketárgyalásról: van egy jó és egy rossz hír is

Ebből semmi sem igaz. Itt volt az ideje a továbblépésnek. Egyáltalán nincs semmi valóságalapja bármiféle súrlódásnak vagy nézeteltérésnek

- reagált Kellogg.

Egyszerűen csak időt ad arra, hogy valami mást csináljak. Visszatérhetek egy olyan területhez, ahol otthonosan mozogtam: az íráshoz, a témáról való beszédhez és a hírekben való szerepléshez

- firtatta a kérdést.

Kelloggot eredetileg Ukrajnáért és Oroszországért felelős különmegbízottjának nevezték ki, később azonban kizárólag Ukrajnával kapcsolatos feladatkört kapott. A Kreml sajtóhírek szerint kifogásolta Kellogg részvételét a béketárgyalásokon, túlságosan Kijev-pártinak tartva őt. Arra a kérdésre, hogy Oroszország megpróbálta-e kiszorítani a tárgyalásokból, Kellogg nem felelt egyértelmű nemmel.

Nem hiszem, hogy az oroszok feltétlenül látni akartak volna a csapat azon részében. Nekem ez megfelelt. Volt elég dolgom az ukrán csapattal, és azzal, hogy visszavigyem az információkat a Fehér Házba

- mondta. Az ukrán lap szerint

kellog a korábbiaknál is nyíltabban beszélt a háborúról immár a fehér házon kívülről.

Putyin győzelemfogalma nem az én fogalmam. Szerintem kudarcot vallott. Oroszország kudarcot vallott

- jelentette ki, hozzátéve, hogy a Kreml már a háborúból való "lehető legjobb kiutat" keresi.

Kellogg azt is elmondta, hogy szerinte

az idő Kijevnek kedvez a hideg tél és az energetikai hálózat elleni folyamatos csapások ellenére.

Amikor véget ér a tél, és egyre hosszabbak lesznek a nappalok, úgy gondolom, az hosszú távon Ukrajnának kedvez, mintsem Oroszországnak

- fogalmazott a nyugalmazott tábornok.

Kapcsolódó cikkünk

Nagyban zajlik a béketárgyalás, kiakadtak Trumpon Kijevben – Orosz-ukrán háborús híreink percről percre csütörtökön

Címlapkép forrása: MTI

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Történelmi támadás érte Ukrajnát, tárgyalóasztalhoz ülnek a háborúzó felek - Szerdai híreink az orosz-ukrán háborúról percről percre
Nagyban zajlik a béketárgyalás, kiakadtak Trumpon Kijevben – Orosz-ukrán háborús híreink percről percre csütörtökön
Dermesztő orosz terv bukott ki: egyetlen tollvonással megszerzik Európa egyik legjobb termőföldjét
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility