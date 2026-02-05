Soha nem járt még ilyen közel Amerika kihívója a B-2-es lopakodó bombázókhoz - Azonnal lépett az Egyesült Államok

  • Megjelenítés
Missouri állam hatóságai jogi eljárást indítottak egy, a Whiteman légibázis közvetlen szomszédságában működő lakókocsipark bezárására, miután felmerült, hogy az ingatlan tulajdonosai kínai hírszerzési körökhöz köthetők - jelentette a militarnyi.com.

A vitatott lakókocsipark közvetlenül a stratégiai jelentőségű Whiteman légibázis mellett fekszik. Itt állomásoznak az amerikai légierő B-2 Spirit lopakodó bombázói, a

melyek az Egyesült Államok nukleáris elrettentő képességének kulcselemei.

A hatósági lépést a Daily Caller News Foundation oknyomozása előzte meg, amely feltárta az ingatlan tulajdonosi hátterét és annak feltételezett kapcsolatait a kínai hírszerzéssel. A cégnyilvántartás szerint az objektumot fedőcégek hálózatán keresztül egy kanadai házaspár, Esther May és Csen Hu ellenőrzi. A vizsgálat megállapította, hogy kapcsolatban állnak Ko Venkvej kínai milliárdossal, aki korábban nyilvánosan kínai hírszerzőnek vallotta magát, és akit 2024-ben egymilliárd dollárt meghaladó csalássorozat miatt ítéltek el.

A bázis biztonságával kapcsolatos aggodalmak januárban tovább erősödtek. A szövetségi ügyészség akkor vádat emelt egy kínai állampolgár ellen, akit akkor fogtak el, amikor a kerítésen kívülről fotózta a B-2-es lopakodó bombázókat. Az előállítás során kiderült: illegálisan lépett be az Egyesült Államok területére.

Hasonló kockázati helyzet alakult ki Louisianában is. A nukleáris bombázókat és ballisztikus rakétákat irányító Globális Csapásmérő Parancsnokság főhadiszállását olyan golfpályák veszik körül, amelyek tulajdonosait szintén kínai hírszerzési körökhöz kötik.

Ez a jelenség egész Amerika-szerte megfigyelhető. 2021 és 2023 között a kínai hátterű Fufeng Csoport agráripari vállalat 150 hektár földet vásárolt Észak-Dakotában egy kukoricafeldolgozó üzem építésére, mindössze mintegy 20 kilométerre a Grand Forks légibázistól. A bázison Global Hawk felderítő drónok állomásoznak, és űrkommunikációs központok működnek.

Texasban a GH America Energy – amelyet egy volt kínai katonatiszthez kötnek – 50 ezer hektár földet szerzett a Laughlin légibázis közelében szélerőmű építésére. A létesítmény az amerikai légierő legnagyobb pilótaképző központja.

2024-ben újabb botrány robbant ki: a kínai hátterű MineOne Partners kriptobányát létesített alig másfél kilométerre a Francis E. Warren légibázistól, ahol Minuteman III interkontinentális ballisztikus rakéták találhatóak. Joe Biden elnök külön rendeletben kötelezte a vállalatot a földterület eladására és a teljes berendezés lebontására.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

