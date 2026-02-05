Váratlan fordulat a Hableány-baleset ügyében

A Pesti Központi Kerületi Bíróságon csütörtökön újraindult a Hableány sétahajó tragédiájával kapcsolatos büntetőeljárás első fokon. Az ügy megismétlését a fellebbviteli fórumként eljáró Fővárosi Ítélőtábla rendelte el, miután megállapította az eredetileg eljáró bíró elfogultságát.
Az új eljárásban Kovács Ervin bíró jár el, aki a tárgyalás elején részletesen ismertette a megismétlés indokait. Elmondása szerint a 2022. június 21-én tartott tárgyalást követően az akkori bíró olyan kijelentéseket tett, amelyek
összeegyeztethetetlenek a bírói pártatlanság alapelvével, és amelyek indokolttá tették a kizárását az ügyből.
Az elfogultság alapját az jelentette, hogy az eredeti eljárásban részt vevő bíró a tárgyalás után – amikor sem a vádlott, sem a védője nem volt jelen – megosztotta az ügyésszel a bizonyítási eljárás menetével és a bizonyítékok megítélésével kapcsolatos személyes véleményét. Ez a magatartás sérti az eljárási szerepek szétválasztásának alapelvét és a pártatlanság követelményét. Emiatt az érintett bírótól nem volt elvárható az ügy elfogulatlan elbírálása.
A bíró hangsúlyozta, hogy az elfogult bíró eljárási hibáját kizárólag úgy lehetett orvosolni, ha hatályon kívül helyezik a korábban meghozott elsőfokú döntést.
A tragikus baleset 2019. május 29-én történt a Margit híd térségében, amikor a Viking Sigyn szállodahajó összeütközött a jóval kisebb Hableány sétahajóval, amely ennek következtében elsüllyedt. A fedélzeten 33 dél-koreai turista és két magyar személyzeti tag tartózkodott. A katasztrófát mindössze hét utas élte túl, huszonhét ember holttestét találták meg a mentőcsapatok.
A szállodahajót irányító, ukrán állampolgárságú kapitány ügyében 2023 szeptemberében született elsőfokú döntés. A Pesti Központi Kerületi Bíróság akkor vízi közlekedés halálos kimenetelű, tömegszerencsétlenséget eredményező gondatlan veszélyeztetése miatt 5 év 6 hónap szabadságvesztésre ítélte, és hat évre megtiltotta számára vízi járművek vezetését.
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Soós Lajos
