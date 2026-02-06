Hemzsegnek a drónok Csernobil felett: riadót fújt az atomügynökség

A csernobili erőmű megfigyelési zónájában 44, a rivnei létesítmény körül pedig összesen 8 drónt azonosítottak.

Grossi arra is figyelmeztetett, hogy

az ukrán villamosenergia-hálózat elleni múlt hétvégi támadások súlyos következményekkel jártak több régióra és az atomerőművek működésére.

A szomszédos országokkal összekötő távvezetékek megrongálódása láncreakciót indított el a belföldi hálózatban. Ennek nyomán egy reaktorblokk feszültségingadozás miatt automatikusan leállt, más erőművekben pedig csökkenteni kellett a termelést. Csernobilban teljesen megszűnt a külső áramellátás, az üzem mintegy egy órán át dízelgenerátorokra szorult.

A NAÜ vezetője hangsúlyozta, hogy kiterjedt javítási munkálatokra van szükség az ukrán atomerőművek stabil áramellátásának helyreállításához. Katonai önmérsékletre és a nukleáris biztonság hét alappillérének betartására szólított fel. Jelenleg három NAÜ-csapat vizsgál tíz kritikus alállomást Ukrajnában, és egy külön küldöttség Kijevbe utazott a további támogatási lehetőségek egyeztetésére.

Denisz Smihal ukrán energiaügyi miniszter és első miniszterelnök-helyettes határozottabb fellépésre szólította fel a NAÜ-t Oroszországgal szemben. Az ország teljes elszigetelését, szankciók bevezetését és tagságának felfüggesztését követelte. A miniszter kijelentette, hogy az ukrán villamosenergia-hálózat és az alállomások elleni folyamatos támadások, valamint a drónok és rakéták atomerőművek közelében tapasztalható mozgása a nemzetközi egyezmények alapján a nukleáris terrorizmus egyértelmű jelei.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images