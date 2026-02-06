Megtámadhatatlan erődöt építenek a világ egyik legfeszültebb térségében, de a történelmi káosz keresztbe tesz a tervnek

Ha csak egy perce van, olvassa el a lényeget AI összefoglalónkban.

Alaposan feltornyosultak a problémák a világ egyik technológiai központjában. Tajvan az elmúlt években fokozódó nyomással kényszerül szembenézni a szomszédos Kína katonai fejlesztései miatt, ráadásul Peking nem is nagyon titkolja a szándékát: be akarják kebelezni a partjaitól mindössze 160 kilométerre fekvő szigetet. A helyzet fegyverkezésre kényszeríti a tajpeji vezetést, ehhez pedig hozzájárul az Egyesült Államok politikája is. Washingtonból rendre azt követelik, hogy Amerika szövetségesei vállaljanak nagyobb szerepet a saját védelmükben, ez viszont komoly kihívás elé állítja Tajpejt. A Távol-Kelet egyre feszültebb, miközben egy valóságos Dávid és Góliát összecsapás van kialakulóban.

Dávid felfegyverzi magát Góliáttal szemben

A mindössze Dunántúl méretű Tajvan a globális chipgyártás egyik legfontosabb központja, éppen ezért a jelentős figyelem irányul a területre, különösen az egyedi helyzete miatt. A modern eszközök gyártásához elengedhetetlen félvezetők előállítása mellett ugyanis a geopolitikai jelentősége is kiemelkedő. Több szószóló is azt mondja, hogy

amennyiben Kína eléri célját, és Hongkonghoz hasonlóan megszerzi a terület felügyeletét, akkor lényegében eldől a szuperhatalmak közötti versenyfutás.

Tajpej korábban számíthatott arra, hogy az Egyesült Államok majd a segítségére siet a kínai Népi Felszabadító Hadsereg (PLA) esetleges inváziója esetén, még akkor is, ha Washington „stratégiai homályban” tartotta az ezzel kapcsolatos álláspontját.

Az utóbbi években a helyzet drasztikusan átalakult: Kína valódi kihívója lett a globális amerikai hatalomnak, miközben látványos haderőfejlesztést hajt végre, és a technológiai színtéren pedig szinte már Peking diktálja az iramot. A fejlemények arra kényszerítették az Egyesült Államokat, hogy lépéseket tegyen a hegemón helyzetének megőrzése érdekében, ennek látványos példája lett az egész világra kiterjesztett vámháború is. Washington másik hangsúlyos eleme, hogy globálisan a védelmi-biztonsági partnereiktől azt „kérik” (vagy inkább követelik), hogy jóval nagyobb kiadásokat áldozzanak katonai célokra. Ezek a hangok a különleges helyzetben lévő Tajvant is késztették: a kormányzat látványos fegyverkezést hirdetett, ám ez nem megy egyszerűen.

Laj Csing-tö elnök reagált a kihívásokra, a következő nyolc évre pedig 40 milliárdos extra költségvetést jelentett be Tajvanon. Szerinte ezzel a sziget közelebb kerül a „megtámadhatatlan” vízióhoz. A technológiára és innovációra alapozott elképzelés lényege, hogy Peking elrettenjen a támadástól a várható súlyos veszteségek miatt.

We thank our US friends for recognizing #Taiwan’s commitment to self-defense. The US$40b special defense budget announced by President @ChingteLai boosts deterrence & helps secure #TaiwanStrait peace. We'll continue deepening cooperation under the TRA & Six Assurances. pic.twitter.com/5avtrts5Kx https://twitter.com/hashtag/Taiwan?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw — 外交部 Ministry of Foreign Affairs, ROC (Taiwan) (@MOFA_Taiwan) November 27, 2025

Az elnök azt is kijelentette, hogy a szigetnek 2027-re magas szintű harckészültséget kell elérnie Kínával szemben. A dátum kiemelkedően fontos lehet, ugyanis jövőre lesz a PLA megalapításának századik évfordulója. Peking legendásan ragaszkodik az ilyen kiemelt dátumok látványos megünnepléséhez, ezt korábban Hszi Csin-ping kínai elnök is kiemelte, szintén ezt az évet megnevezve. Az Egyesült Államok egyik legfontosabb katonai vezetője, Samuel Paparo, admirális, az Egyesült Államok Indo-Csendes-óceáni Parancsnokságának (INDOPACOM) szintén ezt az évet nevezte meg az invázió lehetséges időpontjaként.

A végső cél olyan védelmi képességek létrehozása, amelyek véglegesen megvédhetik a demokratikus Tajvant

– erősítette meg az elnök egy sajtótájékoztatón.

Hozzátette, szerinte ez nem a „függetlenségért” vagy az ideológiáért vívott küzdelem, hanem a „demokratikus Tajvan” megmaradását akarják elérni. Laj szerint egyébként nem is a szomszédos nagyhatalom annexációs tervei okozzák a legnagyobb félelmeket, hanem sokkal inkább az „önfeladás” lehetősége.

A költségvetési többletet az aszimmetrikus hadviselés megerősítésére szeretnék fordítani, valamint amerikai fegyvereket vásárolnának a védelmi képességeik megerősítésére. A kijelentések nem értek ezzel véget, ugyanis a kormányzat a GDP-arányosan 3 százalékos védelmi kiadást a 2030-ra 5 százalékra tornázná fel (ez egyébként visszatérést jelentene az 1980-as évek végi szinthez). Ez a szint kezd összecsengeni azzal, amit korábban Washington elvárt volna. Vannak még hangok, akik ezt is keveslik, Elbridge Colby amerikai védelmi politikai államtitkár például egyenesen az irreálisan magas, 10 százalékos védelemre fordított kiadást várna el. 2026-ban a várakozások szerint

GDP-arányosan mintegy 3,32 százalékos lesz a sziget védelmi kiadása, ez majdnem duplázást jelentene a 2019-es 1,7 százalékos szinthez képest.

Wellington Koo védelmi miniszter kifejtette, hogy a mesterséges intelligencia mellett a meglévő fegyverrendszerek modernizálásában, valamint rakéták és drónok építésében látják a jövőt.

MND procurement documents show Taiwan plans to procure 2 launchers and 128 missiles for the Strong Bow anti-ballistic missile defense system.Strong Bow is part of the proposed https://t.co/8IAQCF0WAI — Taiwan Security Monitor (台灣安全觀測站) (@TaiwanMonitor) February 3, 2026

Az Egyesült Államok főmegbízottja, Raymond Greene üdvözölte a döntést, hogy Laj felpörgetné a fegyverkezési ritmust, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a politikai oldalaknak megoldást kell találniuk a nézeteltéréseikre. Nem maradhatott el Peking reakciója sem, Peng Csingen, a Népköztársaság tajvani ügyekkel foglalkozó hivatal szóvivője szerint Tajpej valójában „külső erők” befolyásolására cselekszik. A sziget védelmi stratégiája masszív megerősítést kapott 2025 végén Japántól, ugyanis Takaicsi Szanae frissen hivatalba lépő miniszterelnök kijelentette, hogy egy Tajvan elleni kínai invázió esetén kénytelenek lennének beavatkozni. A diplomáciai feszültség azóta sem ült el Peking és Tokió között, Tajpej szempontjából ugyanakkor egy komoly katonai támogatót jelentett a mondat.

Balhé

Nem mindenki rajong ugyanakkor az elképzelésért. A szigeten nehézséget okoz a politikai megosztottság, amely bénítja a kormányzatot. A 2024 eleji választásokon ugyanis előállt az a kényelmetlen helyzet, hogy az elnököt és a kormányt a Demokratikus Progresszív Párt (DPP) adja, de a fő döntéshozó testületben a többséget az ellenzéki Kuomintang (KMT) és a Tajvani Néppárt (TPP) teszi ki. A nézeteltérés többször fajult verekedésig a parlamentben, mivel a kormány javaslatait sehogy sem akarta a többség megszavazni. Kifejezetten nagy figyelmet kapott ebben a védelmi költségvetés, és a katonai fejlesztésekre költött pénzek.

Az ellenzék leginkább azzal érvel, hogy a nincs elegendő pénz a belebegtetett elképzelésekhez.

Korábban is megesett, hogy az ellenzék alaposan megnyirbálta a kormány által benyújtott védelmi költségvetést, 2026-ban sem történt mindez másképpen. A mostani, TPP által benyújtott, és a KMT által támogatott ellenjavaslat alaposan megnyirbálná a 2033-ig tervezett kiegészítést, a benne foglaltak mintegy 70 százalékát egyszerűen kivágnák belőle, 12,6 milliárd dollárban gondolkodnak. A saját gyártású fegyverek fejlesztésébe szinte semmit nem fektetnének, kizárólag az amerikai vásárlásokra koncentrálnának. A kormánypárti vélemények szerint ezzel éppen a rugalmasságuk sérülne, valamint az aszimmetrikus stratégiát nem tudnák hatékonyan felépíteni.

Tovább gerjeszti a feszültséget, hogy a napokban a KMT képviselői a kínai fővárosban jártak, ahol a Kínai Kommunista Párt (KKP) néhány tagjával találkoztak. A megbeszélés célja hivatalosan a „Tajvani-szoros körüli feszültségek csillapítása” volt olyan témákon keresztül, mint a turizmus és a mesterséges intelligencia, a találkozó mégis súlyos vitákat gerjesztett a szigeten.

Dan Sullivan republikánus szenátor nem is hagyta szó nélkül a látogatást, aki arra utalt szokatlanul kritikus kommentárjában, hogy a tajvani ellenzék vezető alakjai összejátszanak Pekinggel.

Nem kell zseninek lenni ahhoz, hogy rájöjjünk, mi folyik itt. Korábban már figyelmeztettem – Tajvan védelmének a KKP előtti meghajlásra való átállítása a tűzzel való játék

– fogalmazott a közösségi médiában.

Taiwan’s legislature adjourned last week without passing the budget necessary for Taiwan to defend itself. Meantime, the leadership of the opposition party responsible for this, the KMT, is in Beijing meeting with the CCP and planning bigger engagements. It doesn’t take a genius… — Sen. Dan Sullivan (@SenDanSullivan) February 3, 2026

Roger Wicker szenátor, Tajvan egyik leghangosabb támogatója és az amerikai Fegyveres Erők Bizottságának elnöke szintén csalódottságának adott hangot. Laj Csing-tö szerint az ellenzék akadékoskodása rontja a sziget és a tágabban vett térség biztonságát egyaránt. Odaszúrt az ellenzéknek is, mivel kiemelte, hogy szerinte a demokráciákhoz és nem Kínához kel fordulni az együttműködésekért. A DPP egyes törvényhozói ennél keményebben fogalmaztak, Vang Ting-jü egyenesen azt mondta, hogy az ellenzék súlyos veszélybe sodorja a szigetet, valamint „Kína karjaiba vetik magukat”.

A KMT azzal hárítja a kritikákat, hogy jogában áll a védelmi költségvetést alaposan átvizsgálni és szükség esetén bírálni a benne foglaltakat. Szerintük a kritikát megfogalmazó amerikai döntéshozók nem eléggé tájékozottak az ügyben, mivel a párt önmagát Tajvan védelmének elkötelezett támogatójának nevezi. Hangsúlyozták, hogy a feszültség csillapítására tett erőfeszítéseik a 2026 áprilisában várható csúcstalálkozónak alapoznak meg, Donald Trump amerikai elnök a várakozások szerint ekkor Kínába érkezik tárgyalásokra. A TPP a költségvetéshez azt a kritikát fűzte, hogy a felvázoltak nem elég megalapozottak.

A politikai patthelyzet szinte borítékolható, mivel

a többségben lévő ellenzék hiába szavazhatja meg a saját módosító javaslatát, az elnök és a miniszterelnök várhatóan nem fogja aláírni a törvényhozás döntését, így az nem lép hatályba.

Történelmi lehetőség vagy riasztó veszély?

Közben Pekingben is látványos fordulatokat hozott a politika, ami közvetlenül hatást gyakorolhat a sziget védelmére. 2026 januárjában szinte bombaként robbant a hír, hogy Hszi Csin-ping eltávolította a pozíciójából a Központi Katonai Bizottság (KKB) alelnökét, Csang Ju-hsziát. Hozzá hasonlóan a Liu Csen-li tábornok sem úszta meg a tisztogatást ellene is vizsgálatokat folytatnak. Az eset több szempontból is igen különleges helyzetet teremt a feltörekvő nagyhatalomban, ugyanis az egyik legfontosabb katonai döntéshozó testület két fősre zsugorodott. Az eset lehetséges okairól és következményeiről itt írtunk részletesebben:

A kínai belpolitikában korábban nagyra tartott tábornokok eltávolítása alapvetően Tajvan szempontjából is kulcsfontosságúak. A sziget ellen készülődő katonai invázió szempontjából egyáltalán nem mindegy, mi a helyzet a vezetésben. Az elmúlt években a Népköztársaság bepolitikájában zajló események óvatos optimizmusra adnak okot Tajpejben. A Kínában zajló folyamatos tisztogatások súlyos bizalomhiányra utalnak ráadásul a mostani eset a szokásosnál is nagyobb bizonytalanságra világítanak rá: bár konkrétan még mindig nem tudni, milyen vizsgálatokat folytatnak az említett két személy ellen, egyes pletykák az egészen durva atomtitkok átjátszását és a puccskísérletet is megpengették. Bár aligha lehet szó ilyesmikről – sokkal valószínűbb a „szokásos” korrupció, hűtlen kezelés, és hatalommal való visszaélés –, a kialakult helyzet megkérdőjelezhetetlen:

a KKB-ban két ember maradt, ami súlyos hatalmi űrt jelent.



China's top military generals have been nearly entirely purged:1. CMC Vice Chairman 1: Accused of leaking nuclear secrets to US (today)2. CMC Vice Chairman 2: Removed in Oct 2025 over corruption3. National Minister of Defense: Removed in 2023 for corruption4. Chief of the… pic.twitter.com/u5JPTGqRqz https://t.co/u5JPTGqRqz — The Kobeissi Letter (@KobeissiLetter) January 25, 2026

A sziget a saját biztonsági szemszögéből ez két értelmezést enged meg:

az egyik, hogy a fejlesztések nem haladtak a kellő ütemben, tehát a PLA bőven nincs olyan állapotban, mint ahogy azt korábban állították. Az elmúlt években voltak olyan botrányok is Kínában, amelyek éppen az egyik kulcsfontosságú terület, a rakétaerők körüli súlyos hiányosságokról írtak.

Az elmúlt években voltak olyan botrányok is Kínában, amelyek éppen az egyik kulcsfontosságú terület, a rakétaerők körüli súlyos hiányosságokról írtak. A másik lehetőség, hogy a híresen zárt szűk döntéshozatalban súlyos nézeteltérés alakult ki. Mivel katonai szempontból már évek óta Tajvan jelenti az egyik legnagyobb kérdést, ezért logikus arra következtetni, hogy a sziget inváziója potenciálisan az egyik fő téma lehetett. Azt nem tudni, hogy Csang Ju-hszia a támadást támogatók vagy éppen a jóval óvatosabb megközelítést szorgalmazók táborába tartozott, ugyanakkor mindkét lehetőség beszédes.

Akármelyik legyen a valós, a helyzet Tajpej számára egyszerre teremt veszélyhelyzetet és lélegzetvételnyi felszabadulást. A

PLA főparancsnoksága ugyanis most átmenetileg lényegében nem létezik, és egyelőre nem tudni pontosan, mikor lehet újra teljes a KKB.

Ugyanakkor fennáll annak a lehetősége, hogy a következő, várhatóan fiatalabb generáció felgyorsítja az így is látványos(nak tűnő) fejlődést, és Kína hamarosan támadást indíthat a sziget ellen. Éppen ezért lenne kiemelkedő fontosságú Tajvannak, hogy minden rendelkezésére álló időt kihasználjon a védelmi hiányosságai befoltozására. A saját belpolitikai csatározásaik miatt könnyen lehet, hogy elmulasztják a lehetőséget. A káosz Washingtont is megingathatják abban, hogy a sziget valóban elkötelezett-e az saját önvédelme mellett. Az instabil helyzet az amerikai fegyvereladások csökkenését eredményezhetik, ez pedig végső soron éppen Kínának kedvezne.

