Döntés előtt a világ egyik legerősebb országa: minden borulhat a legendásan stabil hatalomban

Japán sokáig arról volt híres, hogy a politikai rendszere megdöbbentően stabil, hosszú évtizedeken keresztül irányított megingathatatlanul a Liberális Demokrata Párt (LDP). Az utóbbi években az országot hullámokban érik a gazdasági, politikai, diplomáciai kihívások, ez pedig felborította az eddig megszokott állandóságot. Február 8-án vasárnap egy újabb fejezettel bővül Japán politikai nagykönyve, ezúttal is alsóházi választást tartanak, mindössze két évvel a legutóbbit követően. Most azonban komoly változásra van kilátás.

Takaicsi Szanae, a „japán Vaslady” tartotta az ígéretét, tényleg vaskos követ dobott az állóvíznek tetsző japán politikai életbe. Nem sokkal a beiktatása után súlyos diplomáciai csetepatéba keveredett Kínával, a vitában szikáran kiállt Tokió érdekei mellett. Sokan ennek tulajdonítják, hogy alig néhány héttel a beiktatása után az ország első női kormányfőjének népszerűsége rég nem látott magasságokba, közel 70 százalékra emelkedett. Az utóbbi évek bizonytalan politikai helyzetét látva a miniszterelnök 2026 januárjában kockáztatott, és nagyon rövid határidővel választásokat írt ki, február 8-án járulhatnak a japánok az urnákhoz. A helyzet azonban nem ilyen egyszerű, számos szempont vezetett el addig, hogy

az LDP lehetőséget látott a maga javára billenteni a helyzetet.

Az első rögtön a hangnemváltás: Takaicsi szakított a korábbi, merev, konzervatív szokásokkal, és a politikai vezetőktől szokatlanul sokkal bátrabban kommunikál. Látványos példája volt ennek, mikor a dél-koreai elnökkel találkozott, majd a fiatalok körében népszerű K-Pop Demon Hunters filmből ismert Golden című számot dobolták el. Az is a lazább hozzáállásáról tanúskodott, mikor az olasz miniszterelnökkel, Giorgia Melonival szelfizgetett a találkozójuk során. A közösségi média jóval aktívabb használata járult hozzá, hogy ezek az elsőre jelentéktelennek tűnő lépések drámai javulást hoztak a miniszterelnök támogatottságában. Különösen a fiatalok érzik úgy, hogy az egyszerű, mégis világos üzenetek választ adnak a kérdéseikre. A miniszterelnök mellett szól továbbá, hogy a japán politikai elit jelentős részéről eltérően nem egy „dinasztikus” családból jön. Az országban elterjedt, hogy a döntéshozók politikuscsaládból érkeznek, a felmenőik is az elitben voltak. Takaicsi ezzel szemben egyszerű családból érkezett.

A legfontosabb kérdések

A híresen bezárkózó Japánban némileg meglepő módon a bevándorlás vált az egyik legfontosabb kampánytémává. Az elöregedő társadalom ugyanis munkaerőhiányt eredményezett, ezt pedig az óvatos nyitás politikájával igyekeztek ellensúlyozni. A külföldi munkavállalók mindössze alig néhány százalékban vannak jelen a társadalomban – 2025-ben a történelmi magasságokba, 70 millió fölé kúszó teljes munkaerőpiacból, mintegy 2,5 millióan voltak a nem japánok. A szigetország lakói mégis úgy vélik, hogy a jövevények súlyos változásokat hoznak a kultúrában, ráadásul kivételezett helyzetet is élvezhetnek. Utóbbival kapcsolatban szokták emlegetni a munkakultúrát, ami legendásan kemény az országban, ám a külföldiektől nem várnak el ugyanannyi túlórát, mint a helyiektől. Nem véletlen, hogy a bevándorlás-ellenesség erősödik a politikai szereplők körében,

megjelent az első, abszolút európai mintákat mutató párt, a Szanszeitó is.

A bevándorlás kérdése egyre inkább a mainstream politika részévé vált, ez a mostani kampányban is bebizonyosodott. A lakosság mintegy 3,2 százalékát kitévő külföldiek aránya folyamatosan kúszik felfelé, egyes jelentések szerint nem kizárt, hogy 2070-re (mások szerint már 2040-re) a teljes társadalom nagyjából egytizedét a nem japánok fogják kitenni. A politikai pártok ugyanakkor megosztottak: ameddig a szélsőjobboldaliak egyre hangosabban kezdték követelni a „sok gondot okozó külföldiek” beáramlásával szembeni szigorú fellépést, addig a baloldali pártok szerint ez elhamarkodott kijelentés. A mérleg nyelvét maga a konzervatív kormánypárt jelentheti. Az LDP egyelőre óvatosan fogalmaz a kérdésben, néhány szigorítást belengettek a külföldieknek, főleg a föld- és ingatlanszerzésekre koncentrálva. A radikális formációk a létszámkorlátozást is bevezetne, a kormánypárt egyelőre csak keményebb ellenőrzést lengetett be.

A külföldiekkel szemben megerősödő ellenérzések párhuzamba állíthatóak a Kínával vívott diplomáciai csatározással, ugyanis 2025 novemberében a közösségi médiát jóformán elárasztották a Japánba érkező kínaiak (legyenek akár turisták) tiszteletlen tetteiről szóló felvételek.

Ennél fontosabb szempont a gazdaság. Japán egykoron a világ második legerősebb gazdasága volt, mára Kína, Németország és a legfrissebb adatok szerint már India is beelőzte. A lecsúszás annak a stagnálásnak az eredménye, ami az 1990-es évek közepétől jellemzi az országot. A gyengélkedés azt jelenti, hogy immár évtizedek óta visszatérően a gazdaság felpörgetése jelenti a legnagyobb kérdést. Takaicsi a nagy előd, Abe Sinzó politikáját, az „Abenomics” monetárisan lazító, fiskálisan stimuláló, strukturális reformokat támogató nézeteinek híve. A 2010-es években ennek hatására a gazdaság élénkült, de kritikusai szerint hosszútávon nem oldotta meg az ország problémáit. A legtöbb párt most az élelmiszerekre kivetett fogyasztási adó felfüggesztését vagy csökkenését szorgalmazza, ami a háztartások megélhetési nehézségeinek enyhítését célozza. A téma azért merült fel, mert

az országban szokatlanul magasra, mintegy 2 százalék fölé ugrott az inflációs ráta.

A szigetország másik égető kérdése, hogy merre halad az ország a nemzetközi kapcsolatai és a haderőfejlesztés terén. Egyelőre úgy tűnik, hogy Tokió megtalálta a közös hangot az Egyesült Államok jelenlegi vezetésével, ugyanakkor Donald Trump amerikai elnök kiszámíthatatlan politikája miatt ebben nem lehet maradéktalanul biztos. A Fehér Ház vezetője 2026 áprilisában Kínába utazik, ahol sok kérdés eldőlhet, ráadásul Japán számára egyáltalán nem mindegy Trump találkozójának kimenetele Hszi Csin-ping kínai elnökkel. A nagy riválissal, Kínával vívott diplomáciai, és egyre inkább gazdasági háború szintén ettől függhet, és ez Tokió számára további aknákat rejthet a kereskedelem sérülései miatt. Mindenesetre Trump kifejezte támogatását Takaicsinak.

#Japanese premier TAKAICHI Sanae won #US President Donald Trump's full endorsement on Friday, two days before snap elections that polls suggest may see her coalition romp home with a super-majority.https://t.co/ZRU1zgqqw7 https://twitter.com/hashtag/Japanese?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw — Arab News Japan (@ArabNewsjp) February 6, 2026

A fegyverkezés szempontjából a szigetország közvéleménye alaposan átfordult. Az 1990-es években még a többség úgy látta, hogy a – mainál alacsonyabban tartott – védelmi kiadások bőven elegendőek, sőt, többen követelték a keret csökkenését, mint a növelését. A megváltozott biztonsági helyzetben viszont nagyot fordult a világ, mára 42 százalékos a támogatása a további erősítésnek és a csökkentést szorgalmazók szinte teljesen eltűntek. Nem meglepő, hogy miért érzik sokan szükségét a hadikiadások emelésének: a válaszadók 68,1 százaléka Kína katonai tevékenységét jelölte meg.

Kapcsolódó cikkünk 2026. 01. 26. Kirobbant a fegyverkezési verseny a feszült régióban: elsöprő háborúra készülnek

A célegyenesben a felmérések még mindig a miniszterelnök kimagasló népszerűségét mutatják, bár januárban némi visszaesés volt tapasztalható. Ebben az is közrejátszhatott, hogy a kormány döntése az alsóház feloszlatásáról nem igazán nyerte el a választók tetszését, sokan ellenezték a lépést. Ez valamelyes rontotta Takaicsi megítélését, de még mindig átlag feletti a támogatottsága. A pártokra vonatkozó közvélemény-kutatások szerint

a DPP tarolásra számíthat, az eddigi 198 helyet alaposan túlszárnyalva egyedül is többséget szerezhetnek az alsóházban.

A 465 fős testületben a koalíciós partnerrel, a Japán Innovációs Párttal (Ishin) akár a 300 szék is összejöhet. Az ellenzéki erők viszont súlyos vereség előtt állhatnak, mivel a több kisebb párt összefogásából létrejövő Centrista Reformszövetség akár a jelenleg meglévő 167 képviselőjük felét is elveszítheti.

A biztató kilátások mellett ugyanakkor még nem dőlhet hátra a vezetés. A kormányzó LDP-nek valahogy egyensúlyba kell hoznia a párt és a miniszterelnök népszerűsége közötti különbségeket. Ugyanis hiába elégedett a japánok sokasága Takaicsivel, a vezető kormányerő mögötti támogatottságban ez egyelőre csak részlegesen mérhető. Ahhoz, hogy valóban sikeresen értékeljék a vasárnapi választást, a képviselőházban el kell érniük a 233 fő jelentő többséget, igazán boldogok csak akkor lehetnének, ha ezt legalább 10 fővel túl is szárnyalnák. Ez ugyanis azt jelentené, hogy a hosszú évtizedeken keresztül stabilan vezető párt visszatérne a korábbi erős helyzetébe, és akár még koalícióra sem lenne szükség a kormányalakításhoz.

Az elmúlt évek ugyanakkor megmutatták, hogy Tokióban viszonylag gyorsan megváltozhatnak a dolgok, a vezetők gyorsan elveszthetik a politikai támogatást. Ezek a kihívások gyorsan jelentkezhetnek, ám

az LDP most lélegzetvételnyi levegőhöz juthat, hogy alaposan megerősödve vigye végig a nehéz időszakon a politikáját.

Ehhez viszont néhány szelfinél bizonyosan sokkal több fog kelleni.

Kapcsolódó cikkünk 2026. 02. 06. Megtámadhatatlan erődöt építenek a világ egyik legfeszültebb térségében, de a történelmi káosz keresztbe tesz a tervnek

Címlapkép forrása: Andrew Harnik/Getty Images