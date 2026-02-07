Idegen ország zászlóját húzták fel Grönland fővárosában – Mit szól ehhez Donald Trump?

Konzulátust nyitott Kanada Grönlandon, az eseményt jelentős médiafigyelem kísérte, mivel az Egyesült Államok elnöke Grönlandot és Kanadát is annexióval fenyegette az elmúlt hónapokban.

Az új konzulátus megnyitója során magasba emelték Kanada zászlóját Nuuk fölött, a diplomáciai kíséret mellett néhány helyi lakos is kiment az eseményre kanadai zászlókat lengetni.

Anita Anand, Kanada külügyminisztere az esemény kommentálása során kiemelt figyelmet fordított arra, hogy beszéljen Donald Trump kijelentéseiről is, aki nemrég Grönland és Kanada annektálását is kilátásba helyezte.

„zeretnénk kifejezni támogatásunkat a grönlandiaknak hosszú történelmük ezen pillanatában, hiszen idegesség és aggályok kísérik most hétköznapjaikat”

– mondta Anand az Economist cikke szerint.

Hozzátette ugyanakkor: a konzulátus megnyitása régóta tervben volt, ráadásul Kanada nyit most egy konzulátust Alaszkában (USA) is.

A lépés tehát nem egyfajta „fricska” volt Donald Trumppal szemben.

Nézzék, az Egyesült Államok a legszorosabb kereskedelmi partnerünk és régóta fennálló gazdasági, biztonsági és katonai történelmünk van velük, szeretnénk ezeket a kapcsolatokat továbbra is építeni”

– mondta a kanadai vezető.

Elismerte ugyanakkor: Trumpnak igaza van abban, hogy Oroszország egyre jobban terjeszkedik a sarkkörhöz közelítve, ehhez pedig „biztonsági együttműködésre” van szükség Kanada, Dánia és az USA közt.

Címlapkép forrása: REDA via Getty Images / A címlapkép illusztráció, a képen Grönland saját zászlaja látható.