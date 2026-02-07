Megelégelte Moszkva játékát az európai katonai hatalom: ez nagyon fájhat az oroszoknak

Új front nyílhat az európai katonai hatalom és Oroszország között. Miközben az orosz költségvetés egyik legfontosabb bevételét jelentő energiahordozókból származó jövedelem folyamatosan csökken, az Egyesült Királyság megfenyegetett egy, az árnyékflottához tartozó tankert. Korábban már volt példa arra, hogy a britek felléptek Moszkva titkos flottája ellen, az Egyesült Államok vezetésével lefoglaltak egy olajszállító járművet, az eset most megismétlődhet.
A Lloyd's List Intelligence szerint csak januárban 23 alkalommal észleltek a szigetek körül olyan, hamis zászló alatt hajózó járművet, amit Moszkva árnyékflottájának részeként azonosítottak. Ezek a járművek jellemzően Törökországba, Indiába vagy Kínába mennek. A gyakorlat felbőszítette a térségi európai hatalmakat, akik szándéknyilatkozatot írtak alá, hogy szigorúan betartatják a járművekkel a szabályokat. Eddig azonban csekély lépések történtek, egyes vélemények szerint az eszkalációtól tartanak:
A Királyi Haditengerészet a tengerjog alapján számos hajót megtámadhatna, mivel azok valójában hontalanok. De nem tették, mert eszkalálódó kockázatok állnak fenn
– mondta Richard Meade, a Lloyd's List, egy hajózási szaklap főszerkesztője.
London azonban nem akarja a végtelenségig tűrni a gyakorlatot, a tengerészgyalogosok már csak a parancsot várják a fellépésre. A korábbi, amerikai akció csekély válaszreakciót váltott ki Moszkvától, ugyanakkor az európai fellépésre várhatóan a Kreml keményebben reagálna. A kockázat csökkentése akkor lehetséges, ha a partoktól távol zajlik az akció. Az ilyen esetek azért is aggaszthatják Moszkvát, mivel ezzel a bevételei sérülhetnek, ami feszültebbé teheti a helyzetet.
Címlapkép forrása: Stefan Sauer/picture alliance via Getty Images
Bekopogtatott a tavasz Magyarországon, de ez hamarosan megváltozik
Közeleg a változás.
Döntés előtt a világ egyik legerősebb országa: minden borulhat a legendásan stabil hatalomban
Trump szerepe megkerülhetetlen.
Fénybe borult az éjszaka: hatalmas tűz ütött ki a hadsereg bázisán Iránban
Az okokat is megnevezték.
Sorra dőlnek a csúcsok, semmi sem állítja meg a forintot - Meddig tarthat a lendület?
Ott folytatja a magyar deviza, ahol tavaly abbahagyta.
Meghúzták a vörös vonalat: bajba kerülhet Amerika, ha ezt átlépi
Személyesen figyelmeztették Trumpot.
Európa legerősebb országa figyelmeztet: bármelyik percben jöhet a háború
Figyelmeztetik az állampolgárokat.
United Parcel Service, Inc. - elemzés
Január végén számítottam a UPS osztalékemelésére, ilyenkor szokta bejelenteni ezeket, de most változatlanul hagyta az 1,64 dolláros osztalékot. Visszanéztem 15 évet, mindig január végén, fe
4,8% napi kamat lekötés nélkül? Így dolgozik a pénzed a Gránit Prémium számlán
Mi lenne, ha a bankszámládon parkoló pénz nem csak "várakozna", hanem minden egyes nap kamatot termelne - úgy, hogy közben bármikor szabadon hozzáférsz? A Gránit Bank Prémium számlacsomagjá
ÁFA 2026 - jelentős áfaváltozások és digitalizációs lépések
2025-ben a Kormány több ütemben nyújtott be adócsomagokat, amely rendelkezések egy része már hatályba is lépett. A módosítások célja elsősorban az adminisztratív terhek csökkentése, a jog
Rémálom a postaládában - tartozások a múltból
Követeléskezelők régi tartozásokkal fenyegetnek? Ismerd meg jogaid, ismerheted fel a trükköket és védd meg magad. Az utóbbi években egyre többen szembesülnek azzal a megdöbbentő helyzette
A kormány mindent tudhat? - Visszaélés bűnügyi személyes adatokkal
Rendkívül nagy figyelmet kapott, hogy Lázár János építési és közlekedési miniszter Balatonalmádiban tartott fórumán elhangzott kijelentéseivel szemben, a pár nappal későbbi gyöngyösi
Mesterséges falevéllel forradalmasíthatják a vegyipart
Kutatók egy olyan napenergia hasznosító eszközt fejlesztettek ki, amely a fotoszintézist imitálva hoz létre szén-dioxidból, napfényből és vízből értékes anyagokat
Holland bélyeggyűjtők, szevasztok!
Vendég Szabó Dávid, a téma szerteágazó. Meg a Bitcoin, ami esik, ahelyett, hogy emelkedne. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók... The post Holland
Kínában a zöldülés olcsóbb, mint Európában
Érdemes elidőzni a lenti ábrán. Látható, hogy Európa élen jár(t) az energiatermelés zöldítésében, aminek a költsége mára gazdasági versenyhátrányt okoz. Az Egyesült Államok lemaradt,
Lemészárolták a kriptókat és az ezüstöt, mi jöhet most?
Csúnya esések, kitört a pánik.
Vészhelyzet a magyar utakon: borzasztóan sok a kátyú, bajban az autósok
Megjelent a Portfolio Checklist csütörtöki adása.
Csúcson az állam kamatterhei: mennyire fáj ez a költségvetésnek?
Nem úgy néz ki, hogy hátra lehet dőlni.
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?