Megelégelte Moszkva játékát az európai katonai hatalom: ez nagyon fájhat az oroszoknak

Új front nyílhat az európai katonai hatalom és Oroszország között. Miközben az orosz költségvetés egyik legfontosabb bevételét jelentő energiahordozókból származó jövedelem folyamatosan csökken, az Egyesült Királyság megfenyegetett egy, az árnyékflottához tartozó tankert. Korábban már volt példa arra, hogy a britek felléptek Moszkva titkos flottája ellen, az Egyesült Államok vezetésével lefoglaltak egy olajszállító járművet, az eset most megismétlődhet.

A Lloyd's List Intelligence szerint csak januárban 23 alkalommal észleltek a szigetek körül olyan, hamis zászló alatt hajózó járművet, amit Moszkva árnyékflottájának részeként azonosítottak. Ezek a járművek jellemzően Törökországba, Indiába vagy Kínába mennek. A gyakorlat felbőszítette a térségi európai hatalmakat, akik szándéknyilatkozatot írtak alá, hogy szigorúan betartatják a járművekkel a szabályokat. Eddig azonban csekély lépések történtek, egyes vélemények szerint az eszkalációtól tartanak:

A Királyi Haditengerészet a tengerjog alapján számos hajót megtámadhatna, mivel azok valójában hontalanok. De nem tették, mert eszkalálódó kockázatok állnak fenn

– mondta Richard Meade, a Lloyd's List, egy hajózási szaklap főszerkesztője.

London azonban nem akarja a végtelenségig tűrni a gyakorlatot, a tengerészgyalogosok már csak a parancsot várják a fellépésre. A korábbi, amerikai akció csekély válaszreakciót váltott ki Moszkvától, ugyanakkor az európai fellépésre várhatóan a Kreml keményebben reagálna. A kockázat csökkentése akkor lehetséges, ha a partoktól távol zajlik az akció. Az ilyen esetek azért is aggaszthatják Moszkvát, mivel ezzel a bevételei sérülhetnek, ami feszültebbé teheti a helyzetet.

Címlapkép forrása: Stefan Sauer/picture alliance via Getty Images