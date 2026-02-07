  • Megjelenítés
Megelégelte Moszkva játékát az európai katonai hatalom: ez nagyon fájhat az oroszoknak
Globál

Megelégelte Moszkva játékát az európai katonai hatalom: ez nagyon fájhat az oroszoknak

Portfolio
A The Guardian szerint az Egyesült Királyság kemény fellépéssel fenyegette meg az orosz árnyékflotta hajóit, London egy jármű elfoglalását helyezte kilátásba.

Új front nyílhat az európai katonai hatalom és Oroszország között. Miközben az orosz költségvetés egyik legfontosabb bevételét jelentő energiahordozókból származó jövedelem folyamatosan csökken, az Egyesült Királyság megfenyegetett egy, az árnyékflottához tartozó tankert. Korábban már volt példa arra, hogy a britek felléptek Moszkva titkos flottája ellen, az Egyesült Államok vezetésével lefoglaltak egy olajszállító járművet, az eset most megismétlődhet.

A Lloyd's List Intelligence szerint csak januárban 23 alkalommal észleltek a szigetek körül olyan, hamis zászló alatt hajózó járművet, amit Moszkva árnyékflottájának részeként azonosítottak. Ezek a járművek jellemzően Törökországba, Indiába vagy Kínába mennek. A gyakorlat felbőszítette a térségi európai hatalmakat, akik szándéknyilatkozatot írtak alá, hogy szigorúan betartatják a járművekkel a szabályokat. Eddig azonban csekély lépések történtek, egyes vélemények szerint az eszkalációtól tartanak:

A Királyi Haditengerészet a tengerjog alapján számos hajót megtámadhatna, mivel azok valójában hontalanok. De nem tették, mert eszkalálódó kockázatok állnak fenn

– mondta Richard Meade, a Lloyd's List, egy hajózási szaklap főszerkesztője.

Még több Globál

Amerika ultimátumot adott, Kijev nélkül, titokban egyezhetnek meg Ukrajnáról – Ukrajnai háborús híreink szombaton

Döntés előtt a világ egyik legerősebb országa: minden borulhat a legendásan stabil hatalomban

Fénybe borult az éjszaka: hatalmas tűz ütött ki a hadsereg bázisán Iránban

London azonban nem akarja a végtelenségig tűrni a gyakorlatot, a tengerészgyalogosok már csak a parancsot várják a fellépésre. A korábbi, amerikai akció csekély válaszreakciót váltott ki Moszkvától, ugyanakkor az európai fellépésre várhatóan a Kreml keményebben reagálna. A kockázat csökkentése akkor lehetséges, ha a partoktól távol zajlik az akció. Az ilyen esetek azért is aggaszthatják Moszkvát, mivel ezzel a bevételei sérülhetnek, ami feszültebbé teheti a helyzetet.

Kapcsolódó cikkünk

Fordulat a fronton, Zelenszkij elégedetlen – Ukrajnai háborús híreink szombaton

Címlapkép forrása: Stefan Sauer/picture alliance via Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Holland bélyeggyűjtők, szevasztok!

Vendég Szabó Dávid, a téma szerteágazó. Meg a Bitcoin, ami esik, ahelyett, hogy emelkedne. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók... The post Holland

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Főnixként támadt fel Európa a gazdasági letargiából
Európa legerősebb országa figyelmeztet: bármelyik percben jöhet a háború
Küszöbön a háború: Amerika elkezdte az evakuációt, bármikor megindulhatnak a bombázók
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility