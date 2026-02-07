  • Megjelenítés
Riasztó bejelentést tett az európai atomhatalom: háborúra készülnek, a dátumot is bejelentették
Globál

Riasztó bejelentést tett az európai atomhatalom: háborúra készülnek, a dátumot is bejelentették

Portfolio
Fabien Mandon tábornok, a francia vezérkari főnök mindössze három szóban foglalta össze a párizsi haditengerészeti konferencia üzenetét: "Ma háborúra készülünk." - tudósított a Breaking Defense.

A február 2–3-án tartott konferencián a NATO haditengerészeti vezetői egyértelművé tették: Franciaországnak és szövetségeseinek

reálisan számolniuk kell egy, a közeljövőben bekövetkező, nagy intenzitású konfliktussal.

Mandon szerint Franciaország erre még nincs felkészülve: nincs elegendő hadihajó és fegyverzet, különösen a nagy hatótávolságú, nagy rombolóerejű rakétákból hiányzik a kapacitás. Úgy fogalmazott, arra kell fogadniuk, hogy amit ma megrendelnek, az akár hatvan év múlva is megfelelő lesz.

Alban Lapointe altengernagy, a francia haditengerészet parancsnokhelyettese úgy véli, Európának legkésőbb 2030-ra minden hadszíntéren késznek kell lennie a háborúra. Ehhez szerinte nemcsak az eszközöket, hanem a politikai és társadalmi támogatást, valamint a gondolkodásmódot is erősíteni kell. A konferencián Nicolas Vaujour francia, Giuseppe Berutti-Bergotto olasz, Harold Liebregs holland, Gwyn Jenkins brit és Daryl Caudle amerikai admirális is részt vett. Mindannyian a fenyegetések sokféleségéről beszéltek, de Kínát név szerint csak Caudle említette. A többiek – érthető módon, hiszen Oroszország éppen háborút vív Európában – Moszkvát nevezték meg első számú fenyegetésként.

Még több Globál

Amerika ultimátumot adott, Kijev nélkül, titokban egyezhetnek meg Ukrajnáról – Ukrajnai háborús híreink szombaton

Kiderült, mikorra érhet véget a háború Ukrajnában – Az Egyesült Államok ultimátumot adott

Megelégelte Moszkva játékát az európai katonai hatalom: ez nagyon fájhat az oroszoknak

Vaujour rámutatott, hogy a nemzetközi szabályozás eszközei már nem működnek úgy, mint korábban, miközben a fenyegetés köre folyamatosan tágul. Nemcsak államokra és azok közvetítőire – például a húszikra – terjed ki, hanem a tengerfenéktől egészen az űrig. Ilyen kiterjedtség tíz éve még nem volt jellemző. Ukrajna drónokkal elért sikerei az orosz flotta ellen szerinte azt bizonyítják, hogy

a kulcs az agilitás: a haditengerészetnek már a tervezés szintjén rugalmasnak és gyorsan alkalmazkodónak kell lennie.

Jenkins szerint a technológiai változások gyorsuló üteme, valamint a világrend kiszámíthatatlan szétaprózódása egyre nagyobb bizonytalanságot okoz. Sajnálatosnak nevezte, hogy az ukrajnai háború a közvélemény számára szinte megszokottá vált, miközben a média figyelmét más események kötik le. Figyelmeztetett: az orosz befektetések az északi flottába változatlanul folytatódnak, ezért a fregattok és tengeralattjárók önmagukban nem jelentenek elégséges választ, új megközelítésre van szükség.

Olaszország figyelme inkább a Földközi-tengerre irányul, mint a Balti- vagy az Északi-tengerre, de ott is egyre instabilabb a szövetség déli szárnya. Berutti-Bergotto rámutatott, hogy a Földközi-tenger viszonylag sekély: legmélyebb pontja a Görögország nyugati partjainál található Kalüpszó-mélység 5112 méterrel, máshol nagyjából 3000 méter. Ezek a mélységek ma már modern technológiával elérhetők és kihasználhatók.

Az admirálisok mindannyian beszéltek az ember által irányított és a pilóta nélküli rendszerek közötti feladatmegosztásról, valamint a hajók modularitásáról. A résztvevők ugyanakkor hangsúlyozták:

nem minden veszett el, a helyzet még kezelhető.

Az ipar két kulcsfontosságú területen segítheti a NATO haditengerészeti képességeinek fejlesztését: a gyártási folyamatok felgyorsításával és az adatfelhasználás mélyebb megértésével.

Marc Aussedat nyugalmazott altengernagy, aki 2019 és 2021 között a francia csapásmérő erők parancsnoka volt, egy másik sürgető problémára hívta fel a figyelmet: az ellátási lánc biztosítására egészen a frontvonalakig. A haditengerészet természeténél fogva expedíciós jellegű, ezért beépített tudással rendelkezik arról, mire van szükség – üzemanyagra, élelemre, lőszerre –, mielőtt egy egységnek meg kellene állnia. Szerinte mindent a frontvonal részének kell tekinteni, ezért a rugalmas logisztikát már a tervezés legelső fázisától figyelembe kell venni.

Aussedat elárulta, hogy

Franciaország – Kínához hasonlóan – vizsgálja a civil hajók katonai célú felhasználásának lehetőségét, hogy válsághelyzetben gyorsabban és nagyobb tömegben lehessen bővíteni a flotta logisztikai és támogató kapacitásait.

Kapcsolódó cikkünk

Megelégelte Moszkva játékát az európai katonai hatalom: ez nagyon fájhat az oroszoknak

Címlapkép forrása: Gerard Bottino/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Holland bélyeggyűjtők, szevasztok!

Vendég Szabó Dávid, a téma szerteágazó. Meg a Bitcoin, ami esik, ahelyett, hogy emelkedne. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók... The post Holland

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Európa legerősebb országa figyelmeztet: bármelyik percben jöhet a háború
Zelenszkij megkongatta a vészharangot: titokban, az ukránok nélkül születhet meg a megállapodás
Küszöbön a háború: Amerika elkezdte az evakuációt, bármikor megindulhatnak a bombázók
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility