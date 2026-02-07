Súlyos hiba: veszélybe kerülhettek az amerikai B-2 Spirit lopakodó bombázók

A stratégiai fontosságú repülőgépek közelében egy lakókocsiparkot üzemeltettek, ám az itt zajló tevékenység felkeltette a hatóságok figyelmét. Kiderítették, hogy a terület tulajdonosának kapcsolatai lehetnek a Kínai Népköztársasággal, ezért közbeléptek. A nyilvántartásokon keresztül felderítették, hogy a parkot több fedőcégen keresztül valójában a kanadai Esther May és Chen Hu házaspár ellenőrzi. A problémát az jelenti, hogy kapcsolatot fedeztek fel közöttük a kínai a Miles Guo mágnással, akit egyértelműen Peking hírszerzésével kapcsolatban hozható személyként azonosítottak. Őt egyébként még 2024-ben 1 milliárd dolláros csalásért elítélték, jelenleg is várja az ítéletét.

Az elmúlt időszakban a jelek szerint Kína érdeklődése növekszik a légibázis iránt, 2026 januárjában

egy kínai férfi illegálisan lépett be az Egyesült Államokba, majd a Whiteman bázis közelében engedély nélkül kezdte fotózni a lopakodó bombázókat.

Nem ez az egyetlen támaszpont, ahol gyanús tevékenység zajlik. Louisianában a a nukleáris bombázókat és ballisztikus rakétákat irányító Légierő Globális Csapásparancsnokság központját kínai hírszerző tiszt tulajdonában lévő golfpályák veszik körül. Korábban nagyobb botrányt is kavartak az esetek, amikor a távol-keleti hatalomból érkező gyanús emberek ingatlanokat szereztek a katonai bázisok közelében. Észak-Dakotában, Wyomingban és Texasban is előfordultak ilyenek, a hatóságok minden alkalommal erőteljes fellépést hirdettek.

