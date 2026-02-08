32 milliárd dollárt égetett el Amerika, hogy megépítse a tökéletes páncélost – Történelmi bukás lett a vége

Ha csak egy perce van, olvassa el a lényeget AI összefoglalónkban.

A 2000-es évek elején az Egyesült Államok nekiállt, hogy teljesen újragondolja, mit jelent az, hogy „szárazföldi páncélozott harcjármű” – a cél az volt, hogy minden idők legnagyobb technológiai ugrását végrehajtva megalkossák a tökéletes katonai járműparkot. A Future Combat Systems végül minden idők egyik legdrágább és legeredménytelenebb haderőfejlesztési programja lett: az amerikai adófizetők pénzéből 32 milliárd dollárt égettek el, a hadrendbe állított járművek mennyisége pedig végül egy szép, kerek szám lett: nulla.

Marad az Abrams

Ok. Some initial observations. Obviously lots of media will be coming through over the next two days, with their own topics and thoughts. My own video will come soon. 1) Don't get hung up about anything above the hull roof. In fact, don't get hung up about everything below the… pic.twitter.com/PHBfzw7xRD https://t.co/PHBfzw7xRD — The Chieftain (@Chieftain_armor) January 14, 2026

Az amerikai haderő fejlesztésével foglalkozó döntéshozók nemrég arra jutottak, hogy ahelyett, hogy nekiállnak a harckocsi-koncepció teljes újragondolásának, adnak az 1980-as évek óta hadrendben álló M1 Abrams harckocsiplatformnak még néhány évtizednyi szolgálati időt. Az ismét gyártósorra kerülő Abramseket persze alaposan modernizálják; arról, hogy pontosan milyen képességeket kapnak az új tankok, itt írtunk:

Nem véletlen, hogy az Egyesült Államok vezetői (ismét) úgy döntöttek, hogy a jól bevált Abrams-páncélos mellett teszik le a voksukat. A Pentagonnak ugyanis nem egyszer beletört már a bicskája abba, hogy az évtizedek óta szolgálatban álló páncélosok helyett teljesen más járműtípusokat fejlesszen, nemrég elkaszálták az M10 Booker könnyűtank-programot, ezelőtt néhány évvel pedig a számos páncélostípust leváltani hivatott Next Generation Combat Vehicle (NGCV) projektet állították le szinte teljesen.

A második világháború óta legnagyobb, legambiciózusabb szárazföldi járműfejlesztési program, a Future Combat Systems (FCS) bukásának anyagi és stratégiai kudarca azonban alighanem a mai napig fájó emlék a Pentagon falain belül, amely jó eséllyel még mindig befolyásolja a páncélozott járművek fejlesztésével kapcsolatos döntéshozatalt.

Hatalmas álmok

Az FCS program harcjármű-koncepciói. Forrás: Wikimedia Commons

A Pentagon 2003-ban indította el hivatalosan az FCS-programot, a cél az volt, hogy fejlesszenek számos olyan fegyvert, harcjárművet, technológiai eszközt, melyek együttesen

korszakváltást hoznak a szárazföldi hadviselésben.

Nagyjából a következő vonalak mentén zajlott a gondolkodás:

kicsi, gyors, könnyű szárazföldi járművek,

szárazföldi járművek, amelyek együtt dolgoznak egy integrált kommunikációs és harcétéri monitoringhálózat segítségével,

segítségével, számos szerepkört emberek helyett autonóm gépek – drónok, mesterséges intelligencia, okoseszközök, „robotjárművek” végeznek.

Az egész rendszer leglátványosabb és legnagyobb komponense egy teljesen újfajta szárazföldi harcjárműcsalád lett volna, melyet közös alvázra épít fel az amerikai hadiipar.

Vagyis ugyanannak a járműplatformnak lett volna többek közt

könnyűtank,

gyalogsági harcjármű,

felderítőjármű,

önjáró tarack,

műszaki-mentő

és parancsnoki változata.

A járművek az eredeti tervek szerint nagyrészt automatizáltak lettek volna: magyarul minimális számú emberi kezelő mellett működve autonóm eszközök (pl. célfelderítő rendszerek, fejlett IFF-rendszerek és szenzorok) segítették volna a katonák munkáját, ezzel jelentősen csökkentve a harcjárművek legénységi számát és a szükséges képzési időt. Emellett a páncélosokat szárazföldi drónok (UGV-k) is kiegészítették volna a harctéren.

Az FCS-rendszer járműveit egy komplex harctéri irányítórendszeren keresztül, koordináltan lehetett volna alkalmazni különféle feladatok végrehajtására – ezen a rendszeren keresztül összehangoltan lehetett volna őket alkalmazni más fegyvernemekkel, például légierővel, repülő drónokkal, gyalogsággal együtt. Itt érdemes lehet megjegyezni, hogy bár az FCS-program nagyrészt járművekre fokuszált, volt ennek mellékága / párhuzamos programja is, a Future Force Warrior, melynek célja a gyalogsági eszközök digitalizációja volt.

Ha a megálmodott rendszert sikerül összehozni, az Egyesült Államok egy high-tech, könnyen mozgatható, jelentős információs fölénnyel dolgozó szárazföldi haderővel rendelkezne, melynek technológiai szintje évtizedekkel meghaladja bármelyik másik rivális állam katonai képességeit.

De az álmok nem váltak valósággá.

A bukás háttere

XM1203 önjáró tarack prototípus. Fotó: Wikimedia Commons

Az FCS-program egyes elemei egész előrehaladott állapotba jutottak: az önjáró tarack prototípusa például lövészeti próbán is részt vett. Készültek fejlett kommunikációs rendszerek, okoslőszerek, különféle integrált megoldások,

a projektet 2009-ben mégis leállították.

A fő probléma az volt, hogy papíron hiába hangzott jól egy teljesen digitalizált, integrált, részben automatizált hadsereg,

a korai 2000-es években még egyáltalán nem állt ott a technológiai fejlettségi szint, hogy a hatalmas elképzelésekből valóság legyen.

Nyilván, itt az igazi nagy innováció az lett volna, ha az amerikai haderő számára le tudják fejleszteni, kis túlzással a semmiből fel tudják találni az igényelt technológiai vívmányokat a projektben résztvevő vállalatok – ez is volt az eredeti terv.

32 milliárd dollár elköltése és 6 évnyi fejlesztés után viszont még mindig nem sikerült elérni a technológiai áttörést.

A létrehozott megoldások nem kecsegtettek akkora harctéri előnnyel, mint amennyibe kerültek, sok elképzelést (pl. kiegészítő robotjárművek, automata célfelderítő rendszerek) pedig egyszerűen nem sikerült átülteni a valóságba technológiai hiányosságok miatt.

Közben Irakban és Afganisztánban amerikai katonák tömegei haltak meg ékegyszerű gyalogsági aknák, improvizált robbanóeszközök és régi RPG-7-es rakétagránátvetőkkel végzett rajtaütések miatt – erre a problémára pedig azonnal kellett valami megoldást találni. Jobb gyalogsági védelmi eszközökre, moduláris páncélzattal ellátott járművekre, fejlettebb felderítőrendszerekre volt szükség, nem pedig futurisztikus robothadseregre.

A közel-keleti kihívásokra adott választ az MRAP (Mine-resistant ambush protected vehicle) program, ami szintén brutálisan költségesnek bizonyult, nem mellesleg ekkor zajlott a szintén rekordösszegű anyagi és technológiai befektetést igénylő F-35-ös program is.

Amerikai MRAP-ek Irakban. A 2000-es évek közel-keleti háborúiban nagyobb szükség volt a jelentős páncélvédettséggel rendelkező gyalogsági járművekre. Fotó: Cpl. Thomas J. Griffith

Az FCS-program sorsa tehát megpecsételődött, az M1 Abrams, az M2 Bradley és az M109-es tarack kapott még néhány évtized szolgálati időt.

Bár az amerikai adófizetők rengeteg pénze elment az FCS-programra és végül egyetlen harcjárművet sem állítottak hadrendbe az amerikai haderőben, az itt megálmodott, felmutatott innovációk egy része mára valósággá vált.

Az amerikai haderő kommunikációs rendszerei sokat fejlődtek, a drónok és harcoló alakulatok közti koordináció javult, az FCS-programban megálmodott IFF-rendszereket pedig most már élesben használják. Bár a robotjárművek még mindig a jövő zenéje, nem kizárt, hogy a 2030-as években sikerül majd ezen a téren is áttörést elérni.

Nem mellesleg: az FCS-program azzal kapcsolatosan is fontos tanulság volt a Pentagonnak, hogy nem érdemes túlságosan nagyot álmodni, érdemes lehet inkább a meglévő technológiákból kiindulva fejleszteni, a modern harctéri igényeknek megfelelően.

Ezt a logikát követi már az M1E3 fejlesztési program is.

Címlapkép forrása: Scott J. Ferrell/Congressional Quarterly/Getty Images