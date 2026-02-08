  • Megjelenítés
FONTOS Történelmi összegeket öntenek az AI-ba a tech cégek, de valami nagyon nincs rendben a számokkal
Itt az oroszok nagy bejelentése: elfogták a veszélyes merénylőt

MTI
Az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) vasárnap közölte, hogy Dubajban őrizetbe vették és átadták Oroszországnak a magas rangú orosz katonai hírszerző tiszt, Vlagyimir Alekszejev elleni merénylettel gyanúsított férfit.

Vlagyimir Alekszejev altábornagyot, az orosz katonai hírszerző szolgálat, a GRU helyettes vezetőjét pénteken többször meglőtték egy moszkvai lakóházban - közölték a nyomozók. Az orosz média szerint a férfit lövöldözés után megműtötték.

Az FSZB beszámolt arról, hogy

egy Ljubomir Korba nevű orosz állampolgárt őrizetbe vettek Dubajban a lövöldözés elkövetésének gyanújával.

Szergej Lavrov orosz külügyminiszter szerint Ukrajna áll a merényletkísérlet mögött, amely szerinte az akcióval a béketárgyalások szabotálását akarta elérni. Ukrajna azt állította, hogy semmi köze nincs a lövöldözéshez.

Alekszejev főnöke, Igor Kosztyukov admirális, a GRU vezetője vezette az orosz delegációt az Ukrajnával Abu Dzabiban folytatott, a lehetséges békeegyezmény biztonsági vonatkozásairól szóló tárgyalásokon.

