Megkezdődtek az előrehozott választások Japánban

Japánban vasárnap megkezdődtek az előrehozott parlamenti választások, amelyek várhatóan megerősítik Takaicsi Szanae miniszterelnök és az általa vezetett Liberális Demokrata Párt (LDP) pozícióját.

A szavazóhelyiségek helyi idő szerint 20 órakor zárnak, az első eredmények röviddel ez után várhatók.

A mandátumának kezdetétől fogva nagy népszerűségnek örvendő Takaicsi az első nő Japán élén.

Szombaton egy tokiói választási gyűlésen több ezer támogatója előtt azt ígérte, hogy az országban javítja a jólétet és a biztonságot. A politikus, aki Margaret Thatcher egykori brit miniszterelnök nagy csodálója, elkötelezte magát a gazdaság megerősítése mellett, és szigorítaná a bevándorlási feltételeket, mint mondta, azért, hogy "a terroristák, de az ipari kémek se tudjanak könnyen bejutni (az országba)".

A Tokióban és az ország nagy részén havazás mellett zajló választásokon a 64 éves politikus reméli, hogy a számára kedvező közvélemény-kutatási eredmények beigazolódnak, és ezzel javítani tudja az általa vezetett nemzeti jobboldali LDP párt pozícióját.

A kormány népszerűsége ugyan az elmúlt hetekben kissé visszaesett, még így is 70 százalék körüli támogatást mutatnak a felmérések. Takaicsi különösen a fiatal japánok körében népszerű.

A kormányfő 2025. október 21. óta a Liberális Demokrata Párt elnöke, pártelnökké választása koalíciós válságot okozott: az LDP-vel 26 éven át együtt kormányzó Komeito felmondta a koalíciót a többi között Takaicsi "ultrakonzervatív nézeteire" hivatkozva. Az LDP ezt követően új koalíciós megállapodást kötött a jobbközép Japán Megújulás Párt (JIP) párttal.

Takaicsi január 23-án feloszlatta a parlamentet, és kiírta az előrehozott választásokat,

a választókra bízva, hogy folytathatja-e "felelősségteljes, de agresszív" pénzügyi politikáját, amelynek része a kiadások növelése és az adócsökkentés is.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images