  • Megjelenítés
Megkezdődtek az előrehozott választások Japánban
Globál

Megkezdődtek az előrehozott választások Japánban

MTI
Japánban vasárnap megkezdődtek az előrehozott parlamenti választások, amelyek várhatóan megerősítik Takaicsi Szanae miniszterelnök és az általa vezetett Liberális Demokrata Párt (LDP) pozícióját.

A szavazóhelyiségek helyi idő szerint 20 órakor zárnak, az első eredmények röviddel ez után várhatók.

A mandátumának kezdetétől fogva nagy népszerűségnek örvendő Takaicsi az első nő Japán élén.

Szombaton egy tokiói választási gyűlésen több ezer támogatója előtt azt ígérte, hogy az országban javítja a jólétet és a biztonságot. A politikus, aki Margaret Thatcher egykori brit miniszterelnök nagy csodálója, elkötelezte magát a gazdaság megerősítése mellett, és szigorítaná a bevándorlási feltételeket, mint mondta, azért, hogy "a terroristák, de az ipari kémek se tudjanak könnyen bejutni (az országba)".

A Tokióban és az ország nagy részén havazás mellett zajló választásokon a 64 éves politikus reméli, hogy a számára kedvező közvélemény-kutatási eredmények beigazolódnak, és ezzel javítani tudja az általa vezetett nemzeti jobboldali LDP párt pozícióját.

Még több Globál

Jön az elnökválasztás második fordulója az európai országban

Brutális orosz dróneső zúdult Zaporizzsjára – Ukrajnai háborús híreink vasárnap

Bevetette a láthatatlan gyilkost Ukrajna – Mélyen Oroszország belsejében csaptak le

A kormány népszerűsége ugyan az elmúlt hetekben kissé visszaesett, még így is 70 százalék körüli támogatást mutatnak a felmérések. Takaicsi különösen a fiatal japánok körében népszerű.

A kormányfő 2025. október 21. óta a Liberális Demokrata Párt elnöke, pártelnökké választása koalíciós válságot okozott: az LDP-vel 26 éven át együtt kormányzó Komeito felmondta a koalíciót a többi között Takaicsi "ultrakonzervatív nézeteire" hivatkozva. Az LDP ezt követően új koalíciós megállapodást kötött a jobbközép Japán Megújulás Párt (JIP) párttal.

Takaicsi január 23-án feloszlatta a parlamentet, és kiírta az előrehozott választásokat,

a választókra bízva, hogy folytathatja-e "felelősségteljes, de agresszív" pénzügyi politikáját, amelynek része a kiadások növelése és az adócsökkentés is.

Kapcsolódó cikkünk

Döntés előtt a világ egyik legerősebb országa: minden borulhat a legendásan stabil hatalomban

Nincs mese, újabb kamatemelések jöhetnek

Akkora adóssághegyen ül a világ, mint a Mount Everest, és nem ez a legnagyobb baj vele

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Holland bélyeggyűjtők, szevasztok!

Vendég Szabó Dávid, a téma szerteágazó. Meg a Bitcoin, ami esik, ahelyett, hogy emelkedne. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók... The post Holland

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Súlyos ára van az olcsó rezsiszámláknak – a neheze még csak most jön
Magyarország-pótdíjat kezdett szedni az Alibaba – Titkos alku történt a kormánnyal?
Az éj leple alatt titkos atomrobbantást hajtott végre a nagyhatalom – Súlyos váddal állt elő Amerika
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility