Megmozdult a föld Kubában, sokan pánikba estek

Erős, 5,5-ös magnitúdójú földrengés rázta meg Kuba szigetét 2026. február 8-án, vasárnap reggel. A földmozgás epicentruma az ország keleti partjai közelében volt, de a rengéshullámok a fővárosban, Havannában is riadalmat okoztak a lakosság körében.

A földrengés helyi idő szerint reggel 7:00 órakor következett be. Az Európai-Mediterrán Szeizmológiai Központ és az amerikai földtani intézet adatai alapján kezdetben 5,9-esre becsülték, majd

véglegesen 5,5-ös erősségűre módosították.

A rengés sekély, mindössze 10-15 kilométeres mélységben pattant ki, ami felerősítette a felszíni rázkódást.

A kubai hatóságok elsődleges felmérése szerint

sem halálos áldozatokról, sem jelentős anyagi károkról nem érkezett jelentés.

Néhány kórházban kisebb sérüléseket láttak el, amelyeket az evakuálás közbeni pánik okozott.

