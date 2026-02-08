Megmozdult a föld Kubában, sokan pánikba estek

A földrengés helyi idő szerint reggel 7:00 órakor következett be. Az Európai-Mediterrán Szeizmológiai Központ és az amerikai földtani intézet adatai alapján kezdetben 5,9-esre becsülték, majd
véglegesen 5,5-ös erősségűre módosították.
A rengés sekély, mindössze 10-15 kilométeres mélységben pattant ki, ami felerősítette a felszíni rázkódást.
A kubai hatóságok elsődleges felmérése szerint
sem halálos áldozatokról, sem jelentős anyagi károkról nem érkezett jelentés.
Néhány kórházban kisebb sérüléseket láttak el, amelyeket az evakuálás közbeni pánik okozott.
Forrás: Reuters
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
