"Terrorista": vadászgépeket riasztottak egy Wizz Air-járat miatt – Elképesztő csavar van a történetben

Vasárnap vadászgépeket riasztottak egy Londonból Tel-Avivba tartó, leszálláshoz közeledő Wizz Air-járat miatt, miután biztonsági aggályok merültek fel egy gyanús elnevezésű WiFi-hálózat miatt - tudósított a Jerusalem Post.

Az N12 News információi szerint az egyik utas egy szokatlan üzenetet kapott, ami riadalmat keltett, hogy támadás érheti a repülőgépet. A hatóságok úgy vélik, hogy

valaki a telefonja WiFi-hotspotjának a nevét héberül és arabul a "terrorista" szóra változtathatta, majd fenyegető üzeneteket küldhetett a többi utasnak.

A Wi-Fi-hotspot a másokkal való internetmegosztásra használható, minden egyes eszköznek személyre szabható az elnevezése.

A Walla értesülései szerint

a feltételezett elkövető feltehetően kiskorú.

A történtekre azután derült fény, hogy az egyik utas csatlakozni próbált a WiFi-hez, észrevette a gyanús hálózatnevet, majd értesítette a személyzetet.

Az MTI közben ennek kapcsán úgy pontosított: egy, a Wizz Air W95310-es számú gépén utazó házaspár azt jelentette, hogy egyikük telefonján arab nyelven a "terrorista" szó jelent meg.

Mint kiderült, az utaspár gyermeke tréfából átnevezte a szülei telefonján a hálózat nevét.

A biztonsági figyelmeztetést később feloldották, a londoni Luton repülőtéren felszállt repülőgép pedig biztonságosan földet ért a tel-avivi Ben Gurion leszállópályáján – erősítette meg az Izraeli Repülőtéri Hatóság.

A közösségi médiában megosztott felvételek szerint az utasokat rendőrök várták a kifutópályán, és biztonsági ellenőrzésnek vetették őket alá.

Ha az utaspár betartotta volna a szabályokat, és a leszállásig repülési üzemmódban tartották volna a mobiltelefonjukat, akkor az esetre nem kerülhetett volna sor - emlékeztetett az Ynet hírportál.

Címlapkép forrása: Â© Marvin Mutz / CC-BY-SA 20 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/), forrás: WIZZ Air

