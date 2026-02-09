Carl Bildt: Egy új szervezetre lenne szükség Európa védelmének biztosításához

Ha csak egy perce van, olvassa el a lényeget AI összefoglalónkban.

Egyre nyilvánvalóbbá válik, hogy az európai védelmi és biztonsági együttműködés életképes keretrendszerének kialakításához szükség lesz az egykori, tíz tagállamból álló Nyugat-Európai Unióhoz (WEU) hasonló szervezet létrehozására, amely 2011-ben szüntette meg működését. Sokan azzal vetik el ezt az elképzelést, hogy itt van az EU és a NATO, és amit az egyik nem tud megtenni, azt a másik megteszi. Ez az érv azonban már nem állja meg a helyét. A közelmúlt fejleményei egyértelművé tették, hogy sem a NATO, sem az EU nem alkalmas teljes mértékben az Európa előtt álló kihívások kezelésére.

Vegyük például Ukrajnát. Egyrészt az EU fontos szerepet játszik a megtámadott ország pénzügyi támogatásában. Az unió gyorsan javította a védelmi iparágai közötti együttműködést, és megnyitotta az utat Ukrajna esetleges csatlakozása előtt. Másrészt azonban az EU-t megbénítja az, ha csupán egy-két tagállama vétót emel a döntései ellen.

Még rosszabb a helyzet a NATO-val kapcsolatban, amely régóta kulcsfontosságú szerepet játszik Európa területi védelmében, de az Egyesült Államok elkötelezettsége a szövetség – és különösen az európai biztonság – iránt egyre inkább kétségessé válik, amint azt az USA Grönlanddal (a NATO- és EU-tagállam Dánia szuverén területével) kapcsolatos tervei is egyértelműen mutatják.

Ennek eredményeként a NATO-tagállamok közötti párbeszéd már nem olyan releváns, mint korábban, különösen Oroszország ukrajnai háborújának kérdésében.

Ezért máris új, informális keretek alakultak ki a háttérben. Az elmúlt évben egyre fontosabbá vált a tettre készek koalíciója, amely Ukrajna támogatásának fenntartására jött létre. Sokan már nagybetűvel írják ezt a kezdeményezést: Tettre Készek Koalíciója – Coalition of the Willing (CoW). Míg az Egyesült Államok egyoldalúan követett politikájában nem következetes megközelítést követ a harcok befejezése érdekében, a fontos európai országok ezen új kezdeményezés keretében tartanak találkozókat, hogy egy érdemi, hosszú távú politikát alakítsanak ki.

A CoW egyik egyértelmű előnye, hogy tagjai között megtalálni az Egyesült Királyságot és Norvégiát, de nem tagja Magyarország, amelynek oroszbarát miniszterelnöke, Orbán Viktor folyamatosan akadályozza a háborúval kapcsolatos uniós szintű válaszlépéseket.

A CoW informális vezetése, a brit, francia és német „E3” triumvirátus, ma már meglehetősen rendszeresen ülésezik, bizonyítva, hogy egy olyan igényt elégít ki, amelyet sem az EU, sem a NATO nem tud.

Akkor miért ne tennék meg a következő logikus lépést, és hoznák létre a régi WEU új változatát?

Amikor közel 15 évvel ezelőtt a WEU-t hivatalosan feloszlatták, megmaradt funkcióit átvette az EU, amelynek mandátuma és struktúrái kiterjedtek a biztonság- és védelempolitikára is. Valójában az EU Lisszaboni Szerződésének kölcsönös védelmi záradéka (42.7 cikkely) a WEU-szerződésből lett átvéve, és tovább megy, mint az Észak-atlanti Szerződés kollektív védelmi záradéka (5. cikkely).

De aztán jött a Brexit. Az Egyesült Királyság kilépett az EU-ból, mert a szavazók szűk többsége elhitte azt az érvelést, hogy országuknak egyedül is jobban fog menni még egy turbulensebb világban is. Tíz évvel később már teljesen nyilvánvaló, hogy ez hiba volt. Nemcsak Nagy-Britannia lett kisebb és gyengébb, hanem az EU is. Az EU-tagállamként az Egyesült Királyság kulcsszerepet játszott egy olyan blokk közös szakpolitikáinak kialakításában, amely számított globális szinten. Amikor az Egyesült Királyság kilépett az EU-ból, ez a jelentős relevanciaforrás megszűnt.

Egyszerűen nem volt realitása annak, hogy az Oroszország Ukrajna elleni háborúja által előidézett kihívásokra az Egyesült Királyság nélkül hatékony válaszlépést dolgozzanak ki. A CoW alapjainak megteremtése mellett megjelent az új E3 triumvirátus, amely gyorsan stratégiai jelentőségre tett szert. A NATO túlságosan elfoglalt volt azzal, hogy megnyugtassa „apát” (ahogy Mark Rutte NATO-főtitkár kínosan nevezte Donald Trump amerikai elnököt) a politikai válasz kidolgozására, az EU pedig a magyar és szlovák ellenállással küzdött.

Mivel az új WEU de facto már létezik, nem lenne-e értelme hivatalosan is intézményesíteni azt?

Legalábbis komolyan meg kellene fontolni ezt a kérdést. Bárhogyan is definiáljuk Nyugat-Európát, annak kulcsfontosságú országainak nemcsak az Oroszországgal és Ukrajnával kapcsolatos politika összehangolásához van szükségük egy szilárdabb keretre. Szükségük van erre amiatt is, hogy szembeszálljanak az USA erőszakoskodásával, amelynek jó példája volt az, amikor Trump azt közölte, hogy plusz vámokat vet ki európai országokra, mert azok ellenezték a Grönland elfoglalására vonatkozó javaslatát.

Sokféle módon lehet intézményesíteni az új WEU-t anélkül, hogy nagy struktúrákat és túlzottan bonyolult mechanizmusokat hoznának létre, és anélkül, hogy tovább gyengítenék vagy megkettőznék az EU-t vagy a NATO-t.

Az a fontos, hogy azok, akik még mindig készek megvédeni a nyugati értékeket, tegyenek valamit.

Trump második elnöki ciklusának első éve rákényszerítette Európát erre a felismerésre. Mivel még három év van hátra Trump elnökségéből, a habozás nem lehet opció. Az új WEU létrehozásának a fő prioritások között kell szerepelnie, mert az európai biztonság rendezésének kérdése nem várhat.

Copyright: Project Syndicate, 2026.

www.project-syndicate.org

Carl Bildt Svédország miniszterelnöke volt 1991 és 1994 között, majd 2006 és 2014 között a külügyi tárcát vezette.

