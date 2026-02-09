  • Megjelenítés
Lecsapott az amerikai haditengerészet: felszálltak a katonai helikopterek az akcióban
Globál

Lecsapott az amerikai haditengerészet: felszálltak a katonai helikopterek az akcióban

Portfolio
A Pentagon közleménye szerint az Egyesült Államok elfogott egy tankerhajót, amely megpróbálta kijátszani az amerikai szankciókat – írja az orosz TASzSz.

A közlemény – amelyhez videót is csatoltak – közölte, hogy a kérdéses jármű igyekezett az amerikai szankciókat átverni. Egészen pontosan arról írnak, hogy az Indiai-óceánon elfogott olajszállító a Karib-térségben bevezetett szabályokat igyekezett áthágni. A leírás szerint az

amerikai hadsereg „látogatási jogot, tengeri elhárítást és átvizsgálást hajtott végre az Aquila II-n incidens nélkül az INDOPACOM felelősségi területén”.

A közleményben nem írtak részleteket a járműről, így nem tudni pontosan, hogy hova tartott. Kiderült, hogy már régóta szemmel tartották a tankert és folyamatosan a nyomában voltak. Az Aquila II azonban egyike volt annak a legalább 16 olajszállító hajójának, amelyek korábban Venezuela partjaitól indultak útnak. A panamai zászló alatt hajózó jármű az Egyesült Államoknál az orosz olaj szállítása miatt van szankciós listán. A rejtett tevékenységére utal, hogy az év jelentős részében kikapcsolt rádió-transzponderrel közlekedett, vagyis direkt nehezítette a nyomon követését.

Az Aquila II Trump elnök által a Karib-térségben szankcionált hajókra vonatkozóan elrendelt karanténjának ellenére működött. Futásnak indult, mi pedig követtük

Még több Globál

Megjelölte az új célpontot Zelenszkij, mélyen a front mögött röpköd az ukránok kedvenc fegyvere - Háborús híreink hétfőn

Egyetlen csapással drámai pusztítást végzett Moszkva: atomkatasztrófa fenyeget

Súlyos probléma bukott ki Ukrajna nyugati vadászgépeivel: van, hogy használhatatlanok az orosz támadással szemben

– írták.

Az akcióhoz látványos videót is csatoltak:

Kapcsolódó cikkünk

Megelégelte Moszkva játékát az európai katonai hatalom: ez nagyon fájhat az oroszoknak

Címlapkép forrása: Kevin Carter/Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Comcast Corporation - elemzés

Január végére vártam egy osztalékemelést a Comcasttól, de nem emelt. Előtte viszont kaptam a meglévő részvények mellé Versant Media részvényeket, 25 CCSA után egy VSNT-t. A Versant részvé

Holdblog

15 milliárd dollár rohan a füvön

Több tízezer honfitársunk virrasztja át a vasárnap éjszakát, vagy kel fel vállalhatatlan időben, hogy élőben lássa, ahogy bő 15 milliárd dollárnyi csapat dobálja a tojáslabdát.... The pos

PR cikk

Magyar trappista: a vásárlók és a tejágazat is jól jár vele (x)

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Megjött a döntés: így változik holnap a benzin ára
Hatalmas zuhanásban a dollár, a forint meg szárnyal tovább
Elkezdtek hullani a fejek az európai nagyhatalomban: lemondott a miniszterelnök legfőbb bizalmasa
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility