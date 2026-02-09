Lecsapott az amerikai haditengerészet: felszálltak a katonai helikopterek az akcióban

A közlemény – amelyhez videót is csatoltak – közölte, hogy a kérdéses jármű igyekezett az amerikai szankciókat átverni. Egészen pontosan arról írnak, hogy az Indiai-óceánon elfogott olajszállító a Karib-térségben bevezetett szabályokat igyekezett áthágni. A leírás szerint az

amerikai hadsereg „látogatási jogot, tengeri elhárítást és átvizsgálást hajtott végre az Aquila II-n incidens nélkül az INDOPACOM felelősségi területén”.

A közleményben nem írtak részleteket a járműről, így nem tudni pontosan, hogy hova tartott. Kiderült, hogy már régóta szemmel tartották a tankert és folyamatosan a nyomában voltak. Az Aquila II azonban egyike volt annak a legalább 16 olajszállító hajójának, amelyek korábban Venezuela partjaitól indultak útnak. A panamai zászló alatt hajózó jármű az Egyesült Államoknál az orosz olaj szállítása miatt van szankciós listán. A rejtett tevékenységére utal, hogy az év jelentős részében kikapcsolt rádió-transzponderrel közlekedett, vagyis direkt nehezítette a nyomon követését.

Az Aquila II Trump elnök által a Karib-térségben szankcionált hajókra vonatkozóan elrendelt karanténjának ellenére működött. Futásnak indult, mi pedig követtük

– írták.

Az akcióhoz látványos videót is csatoltak:

U.S. military forces carried out a routine boarding of the Aquila II in the Indian Ocean without incident, Defense Secretary Pete Hegseth said.pic.twitter.com/Wnk2HVPxgX https://t.co/Wnk2HVPxgX — Clash Report (@clashreport) February 9, 2026

