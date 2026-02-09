Moszkva fődiplomatája arról beszélt, hogy szerinte Keir Starmer brit, Emmanuel Macron francia, valamint Mark Rutte NATO vezetők azzal „dicsekednek”, hogy „expedíciós erőket” telepítenek Ukrajnába. Azt is kijelentette, hogy a megnevezett politikai vezetők alapvetésnek veszik, hogy az Egyesült Államok ebben az európai hatalmak támogatására lesz.

Nem megyek bele abba, hogyan vitatjuk meg ezt az amerikaiakkal. De megkérdeztük tőlük, hogy ez igaz-e. Nem kétséges, hogy az európaiaknak és Volodimir Zelenszkijnek adott válasz nem lesz pozitív

– jelentette ki egy interjú során.

Értesülések szerint az európai hatalmak korábban egy többrétű tervben állapodtak meg Washingtonnal. Kulcsfontosságú, hogy felkészültek legyenek arra a lehetőségre, hogy Oroszország megsérti a megkötött békemegállapodást. A Financial Times által megszerzett információk szerint amerikai csapatok bevetéséről is szó volt. Rutte kijelentette, hogy amint megszületik a békemegállapodás, akkor európai csapatok jelennek meg a kelet-európai országban.

Moszkva korábban többször is kategorikusan kijelentette, hogy nem tartja elfogadhatónak az európai NATO-hatalmak katonáinak megjelenését a területen. Emiatt az Oresnyik rakétarendszert is bevetette, amikor nyugat-ukrajnai célpontokat bombázott. Az elképzelések szerint európai fegyverek csak a frontvonaltól (vagy fegyverszüneti vonaltól) távol állomásoznának és békefenntartói feladatkörhöz hasonló szereppel bírnának. Ennek ellenére

az oroszok folyamatosan azt ismételgetik, hogy ellenük akarnak feszülni a NATO fegyveresei.

Címlapkép forrása: Sefa Karacan/Anadolu via Getty Images