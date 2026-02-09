Súlyos probléma bukott ki Ukrajna nyugati vadászgépeivel: van, hogy használhatatlanok az orosz támadással szemben

Jurij Ignat, az Ukrán Fegyveres Erők Légierejének Parancsnoksága kommunikációs osztályának vezetője nyilatkozta, hogy a nehéz időjárási körülmények miatt nem tudták alkalmazni az amerikai gyártmányú F-16-os vadászgépeket február 7-én. Aznap Moszkva nagyszabású támadást indított drónokkal és rakétákkal, ezek elhárításában pedig kulcsszerepet kapnak a nyugati gépek.
Nehéz időjárási körülményeket látunk. Ez az elsődleges tényező, amiért nehéz lelőni a gépeket, mivel ilyenkor rosszak a látási viszonyok. (…) Ennek megfelelően nem támaszkodhatunk eléggé az emberes repülőgépekre, különösen az F-16-os és Mirage repülőgépekre, amelyek nagyon hatékonyak a védekezésben, éppen a cirkálórakéták támadásai során
– hangsúlyozta.
Kiemelte, hogy a támadó eszközök elfogásához jó időjárásra van szükség. Amennyiben az időjárás nem megfelelő, nehezek a látási körülmények, erős köd van, vagy alacsony a felhőzet. A szóvivő kiemelte, hogy ilyen esetben lényegtelen, hogy a mesterséges intelligencia vagy a pilóta keresi a célpontot, az eredményesség jelentősen csökken.
Február 7-re virradóra az oroszok összesen 408 pilóta nélküli drónnal (köztük 250 Sahed-típusúval) és különböző típusú rakétákkal támadt ukrán célpontokra. Ezek között voltak Cirkon, Kalibr és X-101 típusú rakéták is. A találatok között elsősorban energetikai létesítmények voltak, az eset áramkimaradást okozott a kelet-európai országban.
Címlapkép forrása: Vitalii Nosach/Global Images Ukraine via Getty Images
