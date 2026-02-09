  • Megjelenítés
Súlyos probléma bukott ki Ukrajna nyugati vadászgépeivel: van, hogy használhatatlanok az orosz támadással szemben
Globál

Súlyos probléma bukott ki Ukrajna nyugati vadászgépeivel: van, hogy használhatatlanok az orosz támadással szemben

Portfolio
Február 7-én Oroszország nagyszabású támadást hajtott végre Ukrajna ellen, ám ekkor egy furcsa problémára is fény derült Kijevben – írták ukrán lapok.

Jurij Ignat, az Ukrán Fegyveres Erők Légierejének Parancsnoksága kommunikációs osztályának vezetője nyilatkozta, hogy a nehéz időjárási körülmények miatt nem tudták alkalmazni az amerikai gyártmányú F-16-os vadászgépeket február 7-én. Aznap Moszkva nagyszabású támadást indított drónokkal és rakétákkal, ezek elhárításában pedig kulcsszerepet kapnak a nyugati gépek.

Nehéz időjárási körülményeket látunk. Ez az elsődleges tényező, amiért nehéz lelőni a gépeket, mivel ilyenkor rosszak a látási viszonyok. (…) Ennek megfelelően nem támaszkodhatunk eléggé az emberes repülőgépekre, különösen az F-16-os és Mirage repülőgépekre, amelyek nagyon hatékonyak a védekezésben, éppen a cirkálórakéták támadásai során

– hangsúlyozta.

Kiemelte, hogy a támadó eszközök elfogásához jó időjárásra van szükség. Amennyiben az időjárás nem megfelelő, nehezek a látási körülmények, erős köd van, vagy alacsony a felhőzet. A szóvivő kiemelte, hogy ilyen esetben lényegtelen, hogy a mesterséges intelligencia vagy a pilóta keresi a célpontot, az eredményesség jelentősen csökken.

Még több Globál

Megjelölte az új célpontot Zelenszkij, mélyen a front mögött röpköd az ukránok kedvenc fegyvere - Háborús híreink hétfőn

Válaszút elé került az európai katonai hatalom: jöhet a hatodik generációs vadászgép, ez döntheti el a jövőt

Fontos erősítést kap az orosz légierő: érkeznek a modernizált Szu-57-es ötödik generációs vadászgépek

Február 7-re virradóra az oroszok összesen 408 pilóta nélküli drónnal (köztük 250 Sahed-típusúval) és különböző típusú rakétákkal támadt ukrán célpontokra. Ezek között voltak Cirkon, Kalibr és X-101 típusú rakéták is. A találatok között elsősorban energetikai létesítmények voltak, az eset áramkimaradást okozott a kelet-európai országban.

Kapcsolódó cikkünk

Megjelölte az új célpontot Zelenszkij, mélyen a front mögött röpköd az ukránok kedvenc fegyvere - Háborús híreink hétfőn

Címlapkép forrása: Vitalii Nosach/Global Images Ukraine via Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Comcast Corporation - elemzés

Január végére vártam egy osztalékemelést a Comcasttól, de nem emelt. Előtte viszont kaptam a meglévő részvények mellé Versant Media részvényeket, 25 CCSA után egy VSNT-t. A Versant részvé

Holdblog

15 milliárd dollár rohan a füvön

Több tízezer honfitársunk virrasztja át a vasárnap éjszakát, vagy kel fel vállalhatatlan időben, hogy élőben lássa, ahogy bő 15 milliárd dollárnyi csapat dobálja a tojáslabdát.... The pos

PR cikk

Magyar trappista: a vásárlók és a tejágazat is jól jár vele (x)

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
OTP: túl vagyunk a csúcson, vagy most jön a következő nagy kör? – Amit a befektetőknek most tudniuk kell
Kezdhetnek aggódni Washingtonban: Kína az amerikai kötvények eladására utasította bankjait
Elkezdtek hullani a fejek az európai nagyhatalomban: lemondott a miniszterelnök legfőbb bizalmasa
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility