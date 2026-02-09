Trükkös áttöréssel próbálkoztak az oroszok, súlyos vereség lett a vége

A beszámolók szerint a művelet két napon át tartó, heves összecsapásokkal járt, amelyek az orosz csapatok teljes vereségével végződtek a pokrovszki frontszakaszon. Egy ukrán katona a saját Telegram-csatornáján arról számolt be, hogy az orosz katonák három dologra panaszkodnak leginkább. Egyrészt súlyos fagyási sérüléseket szenvednek, mert a logisztika alig működik, és hetekig kénytelenek a fedezékekben maradni. Az elmondások szerint gyakoriak az amputációk, sok esetben evakuálás nélkül.
Másrészt nagy a hiány testpáncélból: az ukrán megfigyelések szerint az orosz rohamokat gyakran védőfelszerelés nélkül hajtják végre. A legnagyobb felháborodást azonban a veszteségek okozzák. Egy orosz katona jelentése szerint egy negyven fős csoportból mindössze heten maradtak életben. Ukrán források úgy látják, hogy
az orosz egységek már nem képesek olyan intenzitással támadni, mint három hónappal ezelőtt.
Ugyanakkor Ukrajna továbbra is súlyos létszámhiánnyal küzd. A veszteségarány becslésük szerint átlagosan egy a tízhez az ukránok javára, miközben a létszámarány egy az öt-hathoz az oroszok javára.
Az ukrán erők ennek ellenére több taktikai sikert is elértek az elmúlt napokban. Megtisztították Ternuvatét a Zaporizzsjai területen. Az orosz fél január végén azt állította, hogy elfoglalta a települést, ám valójában csak egy diverziós csoport hatolt be rövid időre, a kedvezőtlen időjárás nyújtotta fedezetet kihasználva. Az ukrán alakulatok felderítő és kutató műveleteket hajtottak végre a térségben, felszámoltak egy orosz csoportot, egy másik egység tagjait pedig foglyul ejtették.
Egy külön műveletben az ukrán csapatok a Harkivi területen, az orosz határtól mintegy ötszáz méterre fekvő Csugunivkából is kiszorították az orosz erőket. Az orosz katonák
rossz időjárási körülmények között próbáltak átszivárogni az ukrán védelmi vonalakon, de felderítő drónok észlelték őket.
A település megtisztítására a Szkval lövészszázadot vetették be. Az összecsapás során több orosz katona megadta magát az ukrán egységeknek.
Címlapkép forrása: Francisco Richart Barbeira/NurPhoto via Getty Images
