Lesújtó kijelentést tett a békéről Putyin embere: dicsérte Trumpot, de utána jött a feketeleves

Szergej Lavrov orosz külügyminiszter szerint Donald Trump amerikai elnök európai és ukrán tisztviselőkre gyakorolt nyomása ellenére sincs ok a "lelkesedő hozzáállásra" a béketárgyalásokkal kapcsolatban, és "hosszú út áll még" a felek előtt az ukrajnai háború lezárása érdekében - írja a Reuters.

Lavrov szerint

Trump "helyre tette" Ukrajnát és az európai hatalmakat, ám úgy véli, ez önmagában még egyáltalán nem ad okot a lelkesedésre.

Mint megírtuk, Alekszandr Grusko orosz külügyminiszter-helyettes kijelentette: az ukrajnai háború lezárásához Moszkvának is biztonsági garanciákra van szüksége, ezek nélkül nem képzelhető el semmilyen tartós békemegállapodás.

Lavrov helyettese megismételte a Kreml álláspontját, amelyet az Ukrajna elleni 2022-es invázió óta hangoztat: orosz biztonsági garanciák alatt Ukrajna NATO-csatlakozásának tilalmát, és a külföldi csapatok ukrajnai állomásoztatásának elutasítását értik.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images