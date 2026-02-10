  • Megjelenítés
Lesújtó kijelentést tett a békéről Putyin embere: dicsérte Trumpot, de utána jött a feketeleves
Globál

Lesújtó kijelentést tett a békéről Putyin embere: dicsérte Trumpot, de utána jött a feketeleves

Portfolio
Szergej Lavrov orosz külügyminiszter szerint Donald Trump amerikai elnök európai és ukrán tisztviselőkre gyakorolt nyomása ellenére sincs ok a "lelkesedő hozzáállásra" a béketárgyalásokkal kapcsolatban, és "hosszú út áll még" a felek előtt az ukrajnai háború lezárása érdekében - írja a Reuters.

Lavrov szerint

Trump "helyre tette" Ukrajnát és az európai hatalmakat, ám úgy véli, ez önmagában még egyáltalán nem ad okot a lelkesedésre.

Mint megírtuk, Alekszandr Grusko orosz külügyminiszter-helyettes kijelentette: az ukrajnai háború lezárásához Moszkvának is biztonsági garanciákra van szüksége, ezek nélkül nem képzelhető el semmilyen tartós békemegállapodás.

Lavrov helyettese megismételte a Kreml álláspontját, amelyet az Ukrajna elleni 2022-es invázió óta hangoztat: orosz biztonsági garanciák alatt Ukrajna NATO-csatlakozásának tilalmát, és a külföldi csapatok ukrajnai állomásoztatásának elutasítását értik.

Még több Globál

Atomkatasztrófa miatt kongatják a vészharangot, orosz áttörést vertek vissza Pokrovszknál – Orosz-ukrán háborús híreink kedden

Ébresztőt fújt Európának a nagyhatalom vezetője: muszáj beszélni Putyinnal, ez önbecsülés kérdése!

Váratlan ultimátumot adott Donald Trump: befenyítette Amerika szövetségesét - 6,4 milliárd dolláros projekt borulhat

Kapcsolódó cikkünk

Atomkatasztrófa miatt kongatják a vészharangot, orosz áttörést vertek vissza Pokrovszknál – Orosz-ukrán háborús híreink kedden

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Comcast Corporation - elemzés

Január végére vártam egy osztalékemelést a Comcasttól, de nem emelt. Előtte viszont kaptam a meglévő részvények mellé Versant Media részvényeket, 25 CCSA után egy VSNT-t. A Versant részvé

Holdblog

15 milliárd dollár rohan a füvön

Több tízezer honfitársunk virrasztja át a vasárnap éjszakát, vagy kel fel vállalhatatlan időben, hogy élőben lássa, ahogy bő 15 milliárd dollárnyi csapat dobálja a tojáslabdát.... The pos

PR cikk

Magyar trappista: a vásárlók és a tejágazat is jól jár vele (x)

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
OTP: túl vagyunk a csúcson, vagy most jön a következő nagy kör? – Amit a befektetőknek most tudniuk kell
Megjelölte az új célpontot Zelenszkij, mélyen a front mögött röpköd az ukránok kedvenc fegyvere - Háborús híreink hétfőn
Egyetlen csapással drámai pusztítást végzett Moszkva: atomkatasztrófa fenyeget
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility