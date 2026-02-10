Merénylet történt Magyarországon: rálőttek a polgármesterre, mentőhelikopter sietett a helyszínre

Fegyveres támadó hatolt be Nagytevel polgármesteri hivatalába és több lövést leadott a település polgármesterére – számol be több hazai hírlap.

A támadó gázpisztolyt használt, három lövést is leadott Orbán Sándor polgármesterre, ebből

kettő eltalálta a politikust.

A polgármesterhez mentőhelikopter repült ki, a győri kórházba szállították, ahonnan saját lábán távozott. A rendőrség közleménye szerint a politikus nyolc napon túl gyógyuló sérüléseket szenvedett.

A merénylő egy 76 éves férfi, indítéka egyelőre ismeretlen. Az elkövetőt a polgármesteri hivatal dolgozói feltartóztatták, míg a rendőrség kiérkezett a helyszínre.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images