  • Megjelenítés
Merénylet történt Magyarországon: rálőttek a polgármesterre, mentőhelikopter sietett a helyszínre
Globál

Merénylet történt Magyarországon: rálőttek a polgármesterre, mentőhelikopter sietett a helyszínre

Portfolio
Fegyveres támadó hatolt be Nagytevel polgármesteri hivatalába és több lövést leadott a település polgármesterére – számol be több hazai hírlap.

A támadó gázpisztolyt használt, három lövést is leadott Orbán Sándor polgármesterre, ebből

kettő eltalálta a politikust.

A polgármesterhez mentőhelikopter repült ki, a győri kórházba szállították, ahonnan saját lábán távozott. A rendőrség közleménye szerint a politikus nyolc napon túl gyógyuló sérüléseket szenvedett.

A merénylő egy 76 éves férfi, indítéka egyelőre ismeretlen. Az elkövetőt a polgármesteri hivatal dolgozói feltartóztatták, míg a rendőrség kiérkezett a helyszínre.

Még több Globál

Atomkatasztrófa miatt kongatják a vészharangot, orosz áttörést vertek vissza Pokrovszknál – Orosz-ukrán háborús híreink kedden

Sikeres volt a teszt: hamarosan jöhetnek Európa saját fejlesztésű hiperszonikus csapásmérő rakétái

Bejelentette Moszkva: Trump engedett Oroszországnak, hatalmas lépést tett az amerikai elnök

Kapcsolódó cikkünk

Azt mondják, mindenkit átvert Donald Trump: hatalmas háború jöhet

Trump bekeményít: 25 százalékos büntetővámmal nézhet szembe, aki üzletel a Közel-Kelet hatalmával

Hemzsegnek a drónok Csernobil felett: riadót fújt az atomügynökség

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Comcast Corporation - elemzés

Január végére vártam egy osztalékemelést a Comcasttól, de nem emelt. Előtte viszont kaptam a meglévő részvények mellé Versant Media részvényeket, 25 CCSA után egy VSNT-t. A Versant részvé

Holdblog

15 milliárd dollár rohan a füvön

Több tízezer honfitársunk virrasztja át a vasárnap éjszakát, vagy kel fel vállalhatatlan időben, hogy élőben lássa, ahogy bő 15 milliárd dollárnyi csapat dobálja a tojáslabdát.... The pos

PR cikk

Magyar trappista: a vásárlók és a tejágazat is jól jár vele (x)

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
OTP: túl vagyunk a csúcson, vagy most jön a következő nagy kör? – Amit a befektetőknek most tudniuk kell
Katonai csapást hajtott végre az amerikai hadsereg: videón a Déli Lándzsa támadása – Halálos áldozatok is vannak
Egyetlen csapással drámai pusztítást végzett Moszkva: atomkatasztrófa fenyeget
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility