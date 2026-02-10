Ugyanazt követeli magának Moszkva, mint Kijev: meghúzta a Kreml a vörös vonalakat

Elismerjük, hogy a békés rendezésnek figyelembe kell vennie Ukrajna biztonsági érdekeit, de a kulcskérdés természetesen Oroszország biztonsága

- fogalmazott a diplomata. Hozzátette, hogy az Európai Unió vezetői szerinte nem foglalkoznak kellőképpen Moszkva aggályaival.

Grusko közölte, hogy a lehetséges orosz biztonsági garanciák között több olyan követelés is szerepelne, amelyet Oroszország az invázió 2022-es kezdete óta hangoztat.

a külügyminiszter-helyettes Ide sorolta Ukrajna NATO-csatlakozásának tilalmát, de elutasította külföldi csapatok ukrajnai állomásoztatását is.

Ukrajna, Oroszország és az Egyesült Államok legutóbb február 4-én és 5-én tárgyalt Abu-Dzabiban a háború esetleges lezárásáról. Az egyeztetések várhatóan ezen a héten folytatódnak, feltehetően az Egyesült Államokban.

