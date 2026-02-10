  • Megjelenítés
Ugyanazt követeli magának Moszkva, mint Kijev: meghúzta a Kreml a vörös vonalakat
Globál

Ugyanazt követeli magának Moszkva, mint Kijev: meghúzta a Kreml a vörös vonalakat

Portfolio
Alekszandr Grusko orosz külügyminiszter-helyettes kedden kijelentette: az ukrajnai háború lezárásához Moszkvának is biztonsági garanciákra van szüksége, ezek nélkül nem képzelhető el semmilyen tartós békemegállapodás - írja a Kyiv Independent.

Elismerjük, hogy a békés rendezésnek figyelembe kell vennie Ukrajna biztonsági érdekeit, de a kulcskérdés természetesen Oroszország biztonsága

- fogalmazott a diplomata. Hozzátette, hogy az Európai Unió vezetői szerinte nem foglalkoznak kellőképpen Moszkva aggályaival.

Grusko közölte, hogy a lehetséges orosz biztonsági garanciák között több olyan követelés is szerepelne, amelyet Oroszország az invázió 2022-es kezdete óta hangoztat.

a külügyminiszter-helyettes Ide sorolta Ukrajna NATO-csatlakozásának tilalmát, de elutasította külföldi csapatok ukrajnai állomásoztatását is.

Még több Globál

Kemény ítéletet mondtak a németek: saját szövetségesük lett a világbéke egyik legnagyobb ellensége!

Váratlan időjárási fordulat: havazni kezdett Magyarországon!

Atomkatasztrófa miatt kongatják a vészharangot, orosz áttörést vertek vissza Pokrovszknál – Orosz-ukrán háborús híreink kedden

Ukrajna, Oroszország és az Egyesült Államok legutóbb február 4-én és 5-én tárgyalt Abu-Dzabiban a háború esetleges lezárásáról. Az egyeztetések várhatóan ezen a héten folytatódnak, feltehetően az Egyesült Államokban.

Kapcsolódó cikkünk

Atomkatasztrófa miatt kongatják a vészharangot, orosz áttörést vertek vissza Pokrovszknál – Orosz-ukrán háborús híreink kedden

Nagy leleplezést tett Putyin fontos politikusa: lehet, hogy Amerika fordulatra készül

Egyetlen csapással drámai pusztítást végzett Moszkva: atomkatasztrófa fenyeget

Súlyos probléma bukott ki Ukrajna nyugati vadászgépeivel: van, hogy használhatatlanok az orosz támadással szemben

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Comcast Corporation - elemzés

Január végére vártam egy osztalékemelést a Comcasttól, de nem emelt. Előtte viszont kaptam a meglévő részvények mellé Versant Media részvényeket, 25 CCSA után egy VSNT-t. A Versant részvé

Holdblog

15 milliárd dollár rohan a füvön

Több tízezer honfitársunk virrasztja át a vasárnap éjszakát, vagy kel fel vállalhatatlan időben, hogy élőben lássa, ahogy bő 15 milliárd dollárnyi csapat dobálja a tojáslabdát.... The pos

PR cikk

Magyar trappista: a vásárlók és a tejágazat is jól jár vele (x)

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Még este is képes volt az újabb csúcsdöntésre a forint
OTP: túl vagyunk a csúcson, vagy most jön a következő nagy kör? – Amit a befektetőknek most tudniuk kell
Egyetlen csapással drámai pusztítást végzett Moszkva: atomkatasztrófa fenyeget
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility