Andrej Illarionov: már négyszer is győzhetett volna Ukrajna, de volt mindig egy ember, aki közbeszólt

Illarionov arról beszél a felvételen, hogy nincs legyőzhetetlen hadsereg, Ukrajnának pedig továbbra is Oroszország stratégiai értelemben vett megverésére kell törekednie, bármilyen lehetetlennek tűnik ez most.
Putyin elnök volt tanácsadója szerint az orosz hadsereg majdnem kikapott már Ukrajnától – nem egyszer, hanem négyszer.
Állítása szerint azonban az Egyesült Államok – ekkor még Joe Biden vezetésével – valamilyen formában mindig megakadályozta Ukrajna győzelmét.
Illarionov úgy látja,
- 2022 nyarán Valerij Zaluzsnij ukrán vezérkari főnök nagyszabású offenzívát tervezett, mellyel az Azovi-tenger parszakaszát visszavette volna az oroszoktól, de Joe Biden megtiltotta a támadást és visszatartotta az ehhez szükséges fegyvereket (2022-ben egyébként ősszel jelentősebb offenzívát hajtott végre ősszel az ukrán haderő).
- Herszont ősszel visszavette Ukrajna, de tovább kergethették volna az oroszokat a Dnyeper túlpartján, Illarionov elmondása szerint viszont Mark Milley amerikai vezérkari főnök és William Burns CIA-igazgató megállították az ukránokat, attól félve, hogy az oroszok nukleáris fegyvert fognak használni.
- A 2023-as nyári ukrán offenzíva terveit gyakorlatilag kézhez kapta Oroszország a Pentagon szivárogtatóinak köszönhetően – ha ez nem történik meg, az offenzíva Illarionov szerint lényegesen sikeresebb lett volna.
- 2023 nyarán, amikor Jevgenyij Prigozsin és a Wagner-csoport fellázadt az orosz védelmi minisztérium ellen és megindultak Moszkvának, Washington explicit megkérte Kijevet, hogy ne avatkozzanak be a felkelésbe semmilyen módon.
Azt nem indokolta meg, szerinte a Biden-adminisztráció miért akarja elkerülni Oroszország stratégiai vereségét. Orosz vezetők rendszeresen beszélnek arról, hogy ha úgy látják, ez a lehetőség felmerül, atomfegyvert fognak használni és / vagy megtámadják a NATO-t, elképzelhető, hogy ez volt a döntés fő oka (már ha valóban volt ilyen döntés).
Andrej Illarionov 2000 és 2005 között volt Vlagyimir Putyin orosz elnök nemzetbiztonsági tanácsadója. A 2004-es beszláni iskolai túsztragédiára adott hatósági válasz miatt nyíltan szembeszegült Putyinnal, lemondott és Amerikába költözött. Azóta különféle amerikai stratégiai thinktankek tanácsadójaként dolgozik.
Ukraine can defeat Russia.Illarionov says Biden sabotaged Ukrainian military operations numerous times to save Putin from defeat:'22 Prevented operation to cut off land bridge to occupied Crimea'22 Prohibited pursuit of retreating Russians from Kherson'23 Leaked… pic.twitter.com/arjwVn2Dl9 https://t.co/arjwVn2Dl9— Igor Sushko (@igorsushko) February 23, 2025
Címlapkép forrása: Metin Aktas/Anadolu Agency via Getty Images
