Belső lázadás Donald Trump pártjában: szembeszegültek az elnök akaratával

Három republikánus szavazott a demokratákkal az indítvány ellen, amely így 214-217 arányban elbukott.

A republikánus vezetők és a Fehér Ház hét órán át győzködte Donald Trump ellenszegülő párttársait, ezért a szavazást többször is elhalasztották. Mindhiába.

Nem erre valók az eljárási szabályok. [...] A szabályok célja, hogy törvényjavaslatokat terjesszenek elő, és meghatározzák a vita kereteit, nem pedig az, hogy a vezetőség hatalmát bővítő, független rendelkezéseket csempésszenek bele a képviselők kárára

- jelentette ki a voksolás előtt Kevin Kiley kaliforniai republikánus képviselő. Kiley mellett Thomas Massie kentucky-i és Don Bacon nebraskai republikánus képviselők nyomtak nemet.

A washingtoni képviselőház illetékes bizottsága hétfőn pártvonalak menték engedte át azt a rendelkezést, amely

július 31-ig teljességgel megtiltotta volna, hogy napirendre tűzzék a Trump vámjait kifogásoló határozatokat.

Ezt a szabályt egy ettől független jogszabály eljárási rendjéhez csatolták. A többségben lévő párt – akik jelenleg szűken, de a republikánusok – az ilyen procedurális szavazásokat általában gond nélkül keresztülviszi az alsóházon, a demokratákhoz csatlakozó három renitens republikánus most azonban elég volt a bukáshoz.

Mike Johnson republikánus házelnök azzal indokolta a lépést, hogy

július végéig időt adunk a Legfelsőbb Bíróságnak, hogy döntsön ebben az ügyben, amelyet mindenki figyelemmel kísér.

A Legfelsőbb Bíróság novemberben, a szóbeli érvek meghallgatásán szkeptikusnak tűnt Trump egyoldalú vámkivetési jogkörével kapcsolatosan. A legfőbb bírói testület döntése a nyári szünet előtt, június végén vagy július elején várható.

Trump tavaly rendkívüli jogkörrel élve, nemzeti vészhelyzetre hivatkozva vetett ki vámokat a kanadai, mexikói és kínai árukra, mivel ezen államok szerinte nem tesznek eleget a fentanil és az illegális bevándorlók beáramlása ellen. A szenátus tavaly kétszer is voksolt Trump kanadai vámjainak blokkolásáról, mindkétszer négy republikánus is a demokratákkal szavazott. A képviselőház viszont nem vette napirendre a kérdést. Az út azonban most megnyílhat a hasonló indítványok előtt.

