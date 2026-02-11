  • Megjelenítés
Bevallotta Trump befolyásos minisztere: járt a világ leghírhedtebb pedofiljának magánszigetén
Bevallotta Trump befolyásos minisztere: járt a világ leghírhedtebb pedofiljának magánszigetén

Howard Lutnick amerikai kereskedelmi miniszter keddi szenátusi meghallgatásán elismerte, hogy járt a néhai szexuális bűnöző pénzember, Jeffrey Epstein hírhedt karibi magánszigetén, Little Saint Jamesen. A Trump-adminisztráció tagja korábban viszont azt állította a törvényhozóknak, hogy 2005-ös első találkozásuk után minden kapcsolatot megszakított a világszerte elhíresült pedofil milliárdossal - írta a Hill.

Lutnick a meghallgatáson úgy fogalmazott:

valóban ebédeltem vele, miközben családi vakáción voltunk, és hajóval átkeltünk a szigetére.

Hozzátette, hogy a 2012 decemberi találkozón felesége és gyermekei is jelen voltak, és állítása szerint semmilyen bűncselekménynek nem volt szemtanúja a szigeten.

"Velem volt a feleségem, a négy gyermekem és a dadusok. Egy másik házaspár is velünk tartott a gyerekeikkel. Körülbelül egy órát ebédeltünk a szigeten, aztán távoztunk" - magyarázta Trump minisztere. Hozzátette, már nem emlékszik pontosan, miért mentek oda.

a meghallgatáson Több demokrata szenátor is számon kérte Lutnickot a korábbi nyilatkozatai miatt, amelyekben ennek az ellenkezőjét állította.

Az igazságügyi minisztérium által nemrég nyilvánosságra hozott Epstein-dokumentumokban többször feltűnik Lutnick neve, ami ellentmond annak, hogy immár 20 évvel ezelőtt megszakította volna a kapcsolatot a szexuális bűnöző pénzemberrel.

Chris Van Hollen marylandi demokrata szenátor rámutatott, hogy Lutnick szigetre tett látogatására azután került sor, hogy Epsteint 2008-ban elítélték kiskorú prostitúcióra való felbujtásáért, az új információk pedig megkérdőjelezik a miniszter szavahihetőségét a Kongresszus előtt.

Ön azt a benyomást keltette, hogy megszakított minden kommunikációt Jeffrey Epsteinnel a 2005-ös találkozó után, amelyen Ön és a felesége vett részt [Epstein] lakásán. Mint bizonyára tudja, az Epstein-iratok egészen más képet mutatnak az Önök közötti kapcsolatról

- fogalmazott Van Hollen.

Lutnick korábban azt állította, 2005-ben költözött Epstein szomszédjába New Yorkban, és már legelső találkozásuk után annyira felháborodott a pénzember szexuális célzásain egy masszázsasztallal kapcsolatban, hogy

állítólag utána soha többé nem érintkeztek.

A kereskedelmi miniszter most úgy nyilatkozott, hogy az ezt következő 14 évben két alkalommal találkozott Epsteinnel.

A milliónyi és millónyi dokumentumban talán tíz e-mail köt össze vele

- védekezett Lutnick.

A demokrata szenátor egy olyan dokumentumra is rákérdezett, amely szerint Lutnick 2011-ben Woody Allennel vacsorázhatott Epstein otthonában.

Ezt Lutnick tagadta, mondván, "ténylegesen nem tudom, mire utal."

