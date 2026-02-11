Donald Trump az izraeli miniszterelnökkel egyeztetett az iráni atomtárgyalásokról

Donald Trump amerikai elnök szerdán megbeszélést tartott Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnökkel az Iránnal folytatott atomtárgyalásokról. Trump a találkozó után közösségi oldalán közölte,
hogy ragaszkodik a tárgyalások folytatásához, mert szerinte még van esély megállapodást kötni Teheránnal.
A két vezető csaknem három órán át egyeztetett, zárt ajtók mögött. Ez volt a hetedik találkozójuk azóta, hogy Trump tavaly visszatért a Fehér Házba. Netanjahu célja az volt, hogy befolyásolja az amerikai–iráni tárgyalások következő fordulóját, miután múlt pénteken Ománban már előzetes egyeztetéseket tartottak.
Az izraeli kormányfő vélhetően arra próbálta rávenni Trumpot, hogy az atomprogram mellett Irán rakétaarzenáljának korlátozását is vonja be a tárgyalások napirendjébe. Izrael attól tart, hogy Washington olyan szűk körű megállapodást köt, amely nem érinti sem az iráni ballisztikus rakétaprogramot, sem pedig Teherán támogatását a Hamász és a Hezbollah felé.
Trump kedden megismételte korábbi figyelmeztetését. Úgy fogalmazott: bár szerinte Irán megállapodást akar, elutasítás esetén "nagyon kemény" lépéseket tesz. Egy jó alku szerinte azt jelentené, hogy "nincsenek atomfegyverek, nincsenek rakéták". Az elnök azt is fontolgatja, hogy egy második repülőgép-hordozó csapásmérő csoportot küld a térségbe.
Irán közölte, hogy kész tárgyalni atomprogramjának korlátozásáról a szankciók feloldásáért cserébe, de a rakétakérdést nem hajlandó ehhez kapcsolni.
Az Iszlám Köztársaság rakétaképességei nem képezhetik alku tárgyát
– jelentette ki szerdán Ali Szamhani, az iráni legfelsőbb vezető tanácsadója.
Forrás: Reuters
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
