Kiszivárogtak Zelenszkij sorsfordító tervei - Megszólalt az ukrán elnök, egyetlen feltételt szabott

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kommentálta a Financial Times értesüléseit, melyek szerint választásokat fog bejelenteni két hét múlva az ukrán vezető.

Amíg nincs biztonság, nem lesz semmilyen bejelentés” –

mondta Zelenszkij ma reggel, a Financial Times cikkét kommentálva.

A lap szerint Zelenszkij arra készült, hogy február 24-én elnökválasztást jelentsen be tavaszra, illetve népszavazást is tartana az orosz-ukrán háborút lezáró békeszerződésről is.

Zelenszkij explicit nem tagadta az FT értesüléseit, inkább azt lehet kiolvasni szavaiból, hogy lehet ilyen jellegű bejelntés, ha sikerül a nyugati szövetségessel megállapodni a szükséges biztonsági garanciák létrehozásáról.