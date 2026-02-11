Máris itt a cáfolat: szinte biztos, hogy nem lesz nagy bejelentés Ukrajnában

A Financial Times információi szerint az orosz invázió negyedik évfordulóján az ukrán elnök bejelentésre készült: az Egyesült Államok korábbi felvetéséhez igazodva választásokat írt volna ki Ukrajnában. A várakozások szerint ezzel párhuzamosan Kijev egy, a békekötésről szóló népszavazást is előkészít 2026 tavaszára. A lapnak nyilatkozó, névtelen forrás szerint azonban szó sincs ilyesmiről.

Nem tervezte. Ha nincs biztonság, nincs más

– mondta a forrás.

A lap arról ír, hogy a felvetés azonnal felkorbácsolta az indulatokat, sokan attól tartanak, hogy az Egyesült Államok nyomására született meg egy ilyen gondolat. A másik probléma, hogy nem teljesülnek a szükséges feltételek, nincs biztonság az országban. Ukrajna a 2022 februári orosz támadás pillanatában hadiállapotot vezetett be,

az alkotmány pedig nem teszi lehetővé, hogy ilyen helyzetben választásokat tartsanak.

A háromhavonta meghosszabbított döntés értelmében május 4-ig még fenn fog maradni a hadiállapot.

Az ötlet korábban is felmerült, sőt, maga Zelenszkij utasította a törvényhozókat, hogy dolgozzák ki a részleteket, egyelőre nem mutatkozik előrelépés az ügyben. A lap szerint szakértői csoportokban jelenleg is zajlik a munka erről. Az OPORA civil szervezet elnöke és választási szakértője, Olha Aivazovska ugyanakkor azt mondja, hogy a hadiállapot vége után még hat hónapnak kell eltelnie, hogy a kampány megkezdődhessen. Mindez azt jelenti, hogy csak egy távoli időpont tűnik reálisnak a választásokra. A Financial Times korábban azt is tudni vélte, hogy Washington nem ennyire türelmes, már május 15-ig lerendezné a kérdést. A Kyiv Independentnek nyilatkozó, az ügyre rálátó forrás azonban másképp nyilatkozik:

Nos, gondolom, valahol valaki beszél róla. Nem ez az első alkalom, hogy pletykákat terjesztenek. Jövő héten megbeszélések lesznek. Ha lesz előrelépés, akkor talán valami változik

– mondta, hozzátéve, hogy „egyelőre nincs előrelépés”.

A választások egyik kulcsfontosságú kérdése, hogy sikerül-e megfelelő biztonságot teremteni az országban, de Oroszország nem mutatja jelét, hogy nyitott a bombázások leállítására.

Címlapkép forrása: Andriy Zhyhaylo/Oboz.ua/Global Images Ukraine via Getty Images