Sarokba szorította Trump Amerika legnagyobb ellenségét - Hiába a fordulat, bármikor megindulhatnak a bombázók

Múlt pénteken Ománban lefutott az iráni-amerikai tárgyalások legújabb fordulója. Bár valódi áttörést nem sikerült elérni – erre igazából nem is nagyon számított senki – Teheránban és Washingtonban is aránylag pozitívan nyilatkoztak a találkozóról. Igazán nagy örömre azonban egyelőre nem lehet okunk, Trump követelései ugyanis szöges ellentétben állnak az iráni rezsim érdekeivel. Nézzük, mit is akar elérni az USA, és miért lesz nagyon nehéz dolga.

Az amerikaiak követeléseit nagyon leegyszerűsítve két pontban lehet összefoglalni: egyfelől az iráni hazai atomprogram teljes leszerelését szeretnék elérni, másfelől azt, hogy a perzsa állam beszűntesse az Izrael-ellenes „ellenállás tengelyének” pénzelését. Bár a tárgyalásokon jóval kisebb hangsúly helyeződik rá, Trump nyilván érdekelt a fosszilis tüzelőanyagok kereskedelmében is.

Miért szúrja ennyire Trump szemét az iráni atomprogram?

Kezdjük egy alapvetéssel:

azon szakértők száma, aki elhiszi, hogy Irán kizárólag békés célra dúsít uránt közel áll a nullához.

Nukleáris reaktorok működtetéséhez a természetben 0.7%-os uránt 3-5% közé szokták dúsítani, Teheránnak ezzel szemben bő négy mázsányi, 60% fölé dúsított uránja van. Bár az atomfegyverekben az ideális érték 90%, ennél alacsonyabb szinten is lehet kevésbé hatékony fegyvereket gyártani.

A második alapvetés az, hogy nincs a világon olyan állam, amely szívesen veszi, ha egy vele nem éppen baráti viszonyt ápoló országnak saját atomfegyvere, vagy egyáltalán atomprogramja van. A konfliktus itt messze túlmutat Donald Trumpon, a mindenkori amerikai államvezetés számára alapvetően elfogadhatatlan, ha Teherán atombombát állít elő. A helyzet illusztrálására érdemes visszaemlékezni arra, hogy Szaddám Husszein alatt Iraknak is volt atomprogramja, a komplexumot viszont Izrael és az Egyesült Államok is lebombázta (meg Irán is).

Az iraki Oszirak-komplexum az 1981-es izraeli légicsapás után. Forrás: Joyce Battle, William Burr via Wikimedia Commons

Az Egyesült Államok számára már önmagában annak a ténye is aggasztó, ha egy ellenséges államnak atomfegyvere van, Iránban azonban a helyzetet két további tényező is nehezíti. Egyrészt Teherán kapcsolata Pakisztánnal nem épp baráti, Izraellel pedig nyíltan ellenséges, Washington két szövetségesének pedig szintén vannak atomfegyverei (bár Izrael ezt hivatalosan sosem ismerte el, amolyan nyílt titoknak számít). Három egymásra ferde szemmel néző atomhatalom a stabilnak jóindulattal sem nevezhető Közel-Keleten katasztrófával fenyeget.

A másik probléma pillanatnyilag távolinak tűnik, de hasonlóan apokaliptikus eredményt hozhat. Felmerülhet a kérdés, hogy ha Izrael tavaly nyáron komolyabb megerőltetés nélkül ki tudta iktatni Irán katonai és tudományos elitjének jó részét, akkor a politikai vezetést miért nem bántják sem ők, sem az amerikaiak. A válasz abban keresendő, hogy igazából senki nem tudja biztosra, mi történne akkor, ha véget érne az ajatollahok utalma Iránban,

egy polgárháborús helyzetben viszont egyenesen rémálommal érne fel, ha nyoma veszne négy mázsányi dúsított uránnak.

Bár egy iszlamista szervezet valószínűleg nem rendelkezik azzal a tudással, hogy valódi atomfegyvert gyártson, egy konvencionális bomba és a dúsított urán kombinációja, azaz egy „piszkos bomba” szintén pusztító fegyver lehet.

A történethez természetesen hozzájön az is, hogy Trump üzletet lát az iráni atomprogram leszerelésében, hiszen korábban ő maga ajánlotta fel, hogy technológiai segítséget nyújt Teheránnak egy valóban csak polgári célokra használható atomprogram felfuttatására.

A másik probléma: milíciák szerte a régióban

Az atomprogram leállításához képest még földhözragadtnak számít Washington azon követelése, hogy Irán szűntesse be az „ellenállás tengelyének” pénzelését. Teherán az elmúlt években pofont pofon után kapott: A palesztin Hamász romokban, a libanoni Hezbollah szintén durva veszteségeket szenvedett az Izraellel folytatott harcok során, legfontosabb regionális szövetségese, Bassár el-Aszad pedig Moszkva vendégszeretetét élvezi azt követően, hogy a rivális Törökország által támogatott Hajat Tahrír al-Sham elűzte Szíriából.

Számottevő proxyerőkkel Irán pillanatnyilag csak két országban rendelkezik, ezek azonban Washington szemszögéből pont a lehető legrosszabb helyen vannak.

Az iraki Népi Mobilizációs Erők (PMF) egy milíciák tucatjait tömörítő, eredetileg az Iszlám Állam ellen létrehozott szervezet, amivel két igazán nagy gondja van Washingtonnak: egyfelől a milíciák többségét Irán pénzeli, másfelől összességében nagyobb katonai erőt képviselnek, mint az iraki reguláris fegyveres erők. A PMF-hez így vagy úgy köthető fegyveresek a gázai konfliktus kirobbanása óta nagyjából 170 alkalommal intéztek kisebb támadásokat a Szíriában, Jordániában és Irakban állomásozó amerikai alakulatok ellen, végezve hat amerikai katonával. Irak egyszerűen túl központi helyen fekszik ahhoz, hogy Washington figyelmen kívül tudja hagyni az ott ténykedő fegyvereseket.

Az Irán által támogatott milíciák (piros) és az amerikai alakulatok (kék) légi- és rakétatámadásai Irakban és Szíriában. Forrás: Clyde H. Mapping via Wikimedia Commons

A Jemen nyugati harmadát ellenőrző húszi lázadók még az iraki PMF-nél is nagyobb gondot jelentenek, hiszen a gázai konfliktus kirobbanása után a Vörös-tengeren és az Ádeni-öbölben közlekedő hajók ellen végrehajtott támadásaik brutálisan megdobták a teherhajózás költségeit. Külön probléma, hogy a húszik ellen végrehajtott amerikai légicsapások a remekül beásott állások miatt a jelek szerint nem értek el túl sok eredményt. Összegezve tehát adott egy Irán által támogatott fegyveres csoportosulás, amely ellen nagyon költséges katonai műveleteket folytatni, viszont bármikor látványosan meg tudják nehezíteni a világ egyik legforgalmasabb hajózási útvonalán való közlekedést.

Washington számára tehát abszolút logikus az, hogy a katonai eszközökkel csak nehezen felszámolható milíciák utánpótlását próbálják meg elvágni.

Apropó hajózás: érdemes megjegyezni, hogy Irán komoly fosszilis tüzelőanyag-készletekkel rendelkezik, ráadásul a Perzsa-öböl szintén nagyon fontos kereskedelmi útvonal, ahol a közlekedés akadályozása az üzemanyagárakat biztosan az egekbe lökné, azt pedig már régóta tudjuk, hogy az amerikai gazdaság milyen érzékenyen reagál az ilyen változásokra. Egyáltalán nem lenne tehát elképzelhetetlen az az ötlet, hogy Trump valamilyen „gyönyörű alkut” próbáljon meg kötni Teheránnal az olajpiaccal kapcsolatban.

Verseny a regionális hegemóniáért: atom nélkül nem megy

Az iráni atomprogram leszerelése azért is igazán komoly probléma, mert a közel-keleti dominanciáért folytatott versenyben

Teheránnak két ütőkártyája van: a radikális iszlamisták számára szimpatikus Amerika- és Izrael-ellenesség, illetve a potenciális atomhatalmi státusz.

A jelenlegi iráni vezetés atomprogram nélkül jóval kevésbé lenne fenyegető jelenség Jeruzsálem számára, ráadásul a fentebb már említett „inkább maradjon az ajatollah kezében a hatalom, mint hogy polgárháború legyen” szcenárió is megbukna, ha Teherán nem tudná bármikor meglengetni a nukleáris pusztítás elég meggyőző kártyáját.

A jelenlegi iráni vezetés tehát abba a patthelyzetbe került, hogy az atomprogram leállítása egyenes út lenne a bukás felé – hatalmon lévő politikai elit pedig soha nem akar megbukni – a program fenntartása viszont idővel egészen biztosan újabb katonai csapásokat fog eredményezni Izrael és az Egyesült Államok részéről. Jeruzsálem és Washington ugyanúgy nehéz helyzetben van, hiszen amíg van dúsított urán Iránban, addig a dúsítás mellett kardoskodó jelenlegi hatalmat nagyon veszélyes lenne leváltani – emellett hihetetlenül nehéz is, hiszen a Forradalmi Gárda az ipartól kezdve a médián át a kereskedelemig nagyjából mindenen rajta tartja a kezét -, hiszen egyáltalán nem egyértelmű, hogy kit lehetne a jelenlegi elit helyére ültetni anélkül, hogy az polgárháborúhoz vezetne.

Reza Pahlavit, az elűzött iráni sah fiát sokan tartják esélyesnek egy nyugatbarát Irán vezetésére, de a koronaherceg támogatottsága messze nem univerzális. Forrás: Wikimedia Commons

Nagy megfejtéseket a fentiek miatt nem szabad várni az iráni-amerikai tárgyalásoktól.

Pillanatnyilag közel elkerülhetetlennek tűnik, hogy az amerikai bombázók idén újra támadni fogják a perzsa államot.

Címlapkép forrása: Fatemeh Bahrami/Anadolu via Getty Images