Teljesen új ötletet dobtak be az orosz-ukrán háború lezárására: senkinek sem tetszik, és ez a lényeg
Teljesen új ötletet dobtak be az orosz-ukrán háború lezárására: senkinek sem tetszik, és ez a lényeg

Nekifutnak a béketárgyalásokon az orosz-ukrán háború legnehezebb témájának a béketárgyalások következő fordulójában – mondta el Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a Bloombergnek adott interjújában.

Jövő hét kedden vagy szerdán kerül sor a megbeszélések következő fordulójára, de egyelőre nem világos, hogy Oroszország beleegyezik az Egyesült Államokban tartott találkozóba. A várható témák között egy teljesen új felvetés is szerepel:

egy szabad gazdasági övezetet hoznának létre pufferként a Donbász régióban.

Egyik fél sem lelkesedik a szabad gazdasági övezet ötletéért – sem az oroszok, sem mi. Különböző nézetek vannak erről. És a megállapodások a következők voltak – térjünk vissza a következő találkozóra azzal a vízióval, hogy hogyan nézhet ki

– mondta Zelenszkij erről.

A lassan négy éve tartó háború zárására az Egyesült Államok folyamatosan fokozza az erőfeszítéseket. Egyes híresztelések szerint Donald Trump amerikai elnök megszabta a határidőt a békemegállapodás megkötésére: még fél évig hajlandó részt venni a megbeszélésekben, aztán távozik.

Zelenszkij szerint a legutóbbi Abu-Dzabiban tartott tárgyalások konstruktívak voltak, és hónapokon belül lezárulhatnak a harcok, ha a felek jóhiszeműen folytatják a kommunikációt. A kulcskérdést a területek hovatartozása jelenti, elsősorban a Donbászon vitatkoznak a felek. Oroszország szeretné megszerezni a régió egészét, de katonailag ez egyelőre nem sikerül, apró területeket is csak hatalmas véráldozattal szereznek meg. Ukrajna nem hajlandó lemondani a még a kezén lévő részekről.

Ha a mi területünkről van szó – márpedig a mi területünkről –, akkor annak az országnak kell kormányoznia, amelynek a területe

– hangsúlyozta az ukrán elnök.

Címlapkép forrása: Dmytro Smolienko/Ukrinform/NurPhoto via Getty Images

