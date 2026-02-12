Donald Trumpot kérlelik, hogy indítsa meg a pusztító háborút

Egy ilyen csapás az elnyomó apparátusra nem külső beavatkozásnak, hanem humanitárius közbelépésnek számítana - hangoztatta a 65 éves trónörökös.
Úgy fogalmazott: Donald Trump amerikai elnöknek van lehetősége arra, hogy
történelmet írjonaz iráni nép szabadsághoz segítésével.
Mint mondta, ennek a követelésének fog majd hangot adni a müncheni biztonságpolitikai konferencián is.
Az iráni szabadságmozgalomnak politikai, gazdasági, és valószínűleg esetleg katonai támogatásra van szüksége
- jelentette ki Pahlavi, akit a szervezők idén meghívtak a biztonságpolitika szakértőinek legjelentősebb világtalálkozójára, melyre ebben az évben minden korábbinál több, mintegy 60 állam- és kormányfőt várnak.
Pahlavi a december végi és január eleji, kormányellenessé fajuló iráni tüntetéseket "forradalomnak" nevezte. Szerinte a teheráni vezetés komolyan meggyengült, és már nem tud mit nyújtani a népnek. Ezért érkezett el szerinte egy célzott csapás ideje az iszlám forradalom őrei és a biztonsági erők ellen, amelyek felelősek emberek ezrei életének kioltásáért.
Nincs visszaút
- tette hozzá a trónörökös.
Ismét megerősítette, hogy vissza akar térni Iránba, és helyben vezetni a hatalom megdöntését. Ezt követően referendumot írna ki, amelyen az irániak majd eldönthetik, hogy alkotmányos monarchiában vagy köztársaságban szeretnének-e élni. Pahlavi közölte, hogy a megosztott iráni ellenzéket négy elv, az egyenlőség, a szekularizmus, a demokrácia és a szabadságjogok alapján akarja összefogni. Véleménye szerint az Iszlám Köztársaság politikai vezetésének "démonai", köztük Ali Hamenei ajatollah, az ország legfőbb vallási és politikai vezetője felett a náci háborús bűnösöket felelősségre vonó nürnbergi törvényszék mintájára létrehozandó bíróságnak kellene ítélkeznie.
Trump amerikai elnök korábban támogatást ígért az iráni tüntetőknek, de a Reuters hírügynökségnek adott egyik interjúban kétségének adott hangot azzal kapcsolatban, hogy Pahlavi elegendő támogatást tudna szerezni Iránban a hatalom átvételéhez. Pahlavi már a 2022-es tüntetéssorozat után megpróbált az iráni ellenzék élére állni, de a szóbeli támogatáson kívül nem tudott sokat tenni, ezért jelentősége gyorsan elhalványult.
Címlapkép forrása: Bonnie Cash/UPI/Bloomberg via Getty Images
