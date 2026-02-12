  • Megjelenítés
Donald Trumpot kérlelik, hogy indítsa meg a pusztító háborút
MTI
Az Egyesült Államok katonai beavatkozását sürgette a jelenlegi iráni vezetés megdöntésére Reza Pahlavi trónörökös, az 1979-ben elűzött uralkodói család évtizedek óta Egyesült Államokban élő feje a Der Spiegel című német hetilapban csütörtökön megjelent interjújában.

Egy ilyen csapás az elnyomó apparátusra nem külső beavatkozásnak, hanem humanitárius közbelépésnek számítana - hangoztatta a 65 éves trónörökös.

Úgy fogalmazott: Donald Trump amerikai elnöknek van lehetősége arra, hogy

történelmet írjonaz iráni nép szabadsághoz segítésével.

Mint mondta, ennek a követelésének fog majd hangot adni a müncheni biztonságpolitikai konferencián is.

Az iráni szabadságmozgalomnak politikai, gazdasági, és valószínűleg esetleg katonai támogatásra van szüksége

- jelentette ki Pahlavi, akit a szervezők idén meghívtak a biztonságpolitika szakértőinek legjelentősebb világtalálkozójára, melyre ebben az évben minden korábbinál több, mintegy 60 állam- és kormányfőt várnak.

Pahlavi a december végi és január eleji, kormányellenessé fajuló iráni tüntetéseket "forradalomnak" nevezte. Szerinte a teheráni vezetés komolyan meggyengült, és már nem tud mit nyújtani a népnek. Ezért érkezett el szerinte egy célzott csapás ideje az iszlám forradalom őrei és a biztonsági erők ellen, amelyek felelősek emberek ezrei életének kioltásáért.

Nincs visszaút

- tette hozzá a trónörökös.

Ismét megerősítette, hogy vissza akar térni Iránba, és helyben vezetni a hatalom megdöntését. Ezt követően referendumot írna ki, amelyen az irániak majd eldönthetik, hogy alkotmányos monarchiában vagy köztársaságban szeretnének-e élni. Pahlavi közölte, hogy a megosztott iráni ellenzéket négy elv, az egyenlőség, a szekularizmus, a demokrácia és a szabadságjogok alapján akarja összefogni. Véleménye szerint az Iszlám Köztársaság politikai vezetésének "démonai", köztük Ali Hamenei ajatollah, az ország legfőbb vallási és politikai vezetője felett a náci háborús bűnösöket felelősségre vonó nürnbergi törvényszék mintájára létrehozandó bíróságnak kellene ítélkeznie.

Trump amerikai elnök korábban támogatást ígért az iráni tüntetőknek, de a Reuters hírügynökségnek adott egyik interjúban kétségének adott hangot azzal kapcsolatban, hogy Pahlavi elegendő támogatást tudna szerezni Iránban a hatalom átvételéhez. Pahlavi már a 2022-es tüntetéssorozat után megpróbált az iráni ellenzék élére állni, de a szóbeli támogatáson kívül nem tudott sokat tenni, ezért jelentősége gyorsan elhalványult.

Címlapkép forrása: Bonnie Cash/UPI/Bloomberg via Getty Images

