Rakétával támadtak a katonai rezsim vezetőjére: kevésen múlt az élete
Rakétával támadtak a katonai rezsim vezetőjére: kevésen múlt az élete

A The Irrawady által megszerzett információk szerint merényletet kíséreltek meg a mianmari katonai junta vezetője, Min Aung Hlaing ellen.

A rezsim vezetője még januárban járt Mandalajban, hogy ott egy hagyományos rituálét, a jadaját hajtsa végre, amikor rakétával támadtak a területre. A katonai források szerint január 27-én érte rakétatámadás az ország egyik legnagyobb városában található Központi Katonai Parancsnokságát (CMC). Min Aung Hlaing itt töltötte az éjszakát, hogy felkészüljön a szertartásra, ami a helyi hiedelem szerint elűzi a balszerencsét. Miután felöltözött az ünnephez megfelelő ruházatba – vagyis burmai király díszviseletbe –, biztonsági okokból hajnali 4:41-kor indult volna el, hogy a Mingalar hídon keresztül belépjen a Mandalaj-palotába. A rituálé a hírek szerint azt a célt szolgálta volna, hogy a katonai vezető szerencsés jövő elé nézzen.

A rakétatámadás elvétette a célt, a vezető sokkos állapotba került. Az eset után úgy határozott, hogy inkább titkos helyre vonul. A támadásért a Bátor Harcosok Mianmarért (BWM) ellenálló csoport vállalta a felelősséget. A később nyilvánosságra hozott felvételek tanúsága szerint néhány perccel a tervezett rituálé előtt, 4:30-kor 107 mm-es rakétákat lőttek ki a CMC-re. A jelentésük szerint

több rakéta is eltalálta az épületet, a hadsereg tisztjei megsérültek az akcióban.

Ugyanakkor azt a lázadók sem mondták, hogy a katonai junta vezetőjét sikerült volna eltalálniuk. Min Aung Hlaing eltűnése pletykák sorozatát indította meg Mianmarban, sokan úgy vélték, hogy a tábornok súlyosan megsérült, esetleg meg is halt. Február 3-án aztán az orosz külügyminiszter, Szergej Lavrov oldalán mutatkozott nyilvánosan, ezzel jelezve, hogy életben van és egészséges.

Az országban nemrégiben választásokat tartottak, amin a puccsista hadsereg megbízott pártja nyerte, és a tábornok jó eséllyel elnöki pozícióba lép hamarosan. Miután

a fegyveresek 2021-ben erőszakkal átvették az ország irányítását, különböző ellenálló csoportok ragadtak fegyvert, hogy szembe szálljanak a hatalommal.

Az éveken keresztül tartók harcok nem hoztak valódi eredményt, bár Kína hathatós segítségével a kormányerők végül több területen is előnyös helyzetbe kerültek. A hatalom úgy vélte, hogy egy választás lehet a szimbóluma a harcok lezárásának, ám a jelöltek között „erősen szortíroztak”. Több pártot is kizártak, lényegében egyértelművé téve, hogy csak a hadsereghez lojális formáció arathat győzelmet. A kedélyek azóta sem nyugodtak meg, a polgárháború kisebb intenzitással ugyan, de tovább folytatódik.

