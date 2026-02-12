  • Megjelenítés
Trump bejelentette: Kínába utazik áprilisban
Globál

Trump bejelentette: Kínába utazik áprilisban

Portfolio
Donald Trump csütörtökön bejelentette: áprilisban Kínába utazik. Emellett élesen bírálta Jichák Hercog izraeli államfőt, amiért nem adott elnöki kegyelmet a korrupciós vádak miatt bíróság elé állított Benjámin Netanjahu miniszterelnöknek - írja a Reuters.

Hétfőn a Politico számolt be arról az értesüléséről, hogy április első hetében az amerikai elnök Kínába utazik, hogy tárgyaljon Hszi-Csin-Ping kínai elnökkel.

Trump most megerősítette: áprilisban Kínába utazik.

Egy, a Fehér Házban tartott csütörtöki eseményen Izraelre rátérve Trump kiváló háborús miniszterelnöknek nevezte Netanjahut. Szégyenteljesnek minősítette, hogy az izraeli államfő mindeddig nem lépett közbe a kormányfő jogi ügyében. Szerinte az elnöki kegyelem megadása szükségszerű lenne, és arra buzdította az izraelieket, hogy fejezzék ki nemtetszésüket Hercog felé a döntés elmaradása miatt.

A nyilatkozat azt követően hangzott el, hogy

Trump és Netanjahu szerdán Washingtonban egyeztetett.

Ez volt a hetedik találkozó Trump hivatali idejének kezdete óta. A tárgyalások fókuszában ezúttal az iráni atomprogrammal és a ballisztikus rakétákkal kapcsolatos megállapodás állt.

Benjámin Netanjahu az első hivatalban lévő izraeli miniszterelnök, aki ellen bűncselekmény miatt eljárás indult. A még 2019-ben emelt vádak vesztegetést, csalást és hivatali visszaélést róttak a terhére, ám a kormányfő tagadja bűnösségét. Trump nem először sürgeti nyilvánosan a kegyelmet: december végén azt állította, Hercog jelezte neki, hogy a kegyelem "úton van", amit az izraeli elnöki hivatal akkor azonnal cáfolt.

Az izraeli törvények értelmében az államfőnek jogában áll kegyelmet gyakorolni az elítéltekkel szemben. A jelenlegi helyzet azonban jogilag példátlan: az ország joggyakorlatában nincs precedens arra, hogy az elnök egy még folyamatban lévő bírósági eljárás közben részesítsen kegyelemben egy vádlottat.

Címlapkép forrása: Andrew Harnik/Getty Images

