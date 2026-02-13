  • Megjelenítés
Európa válaszol a félelmetes Oresnyikre: ezekkel a rakétákkal elrettentenék Oroszországot

A franciaországi repülőgépipari vállalat, az ArianeGroup ballisztikus rakták fejlesztésébe kezdett, ami Franciaország és Németország érdeklődését is felkeltette – írja a Militarnyi.

A közepes hatótávolságú ballisztikus rakéták eddig hiányoztak az európai hadiipari repertoárból, ugyanakkor a szükségességét jelzi, hogy az EU két legerősebb katonai hatalma azonnal érdeklődést mutatott iránta. A fejlesztő azt állítja, hogy

a fegyver mintegy 1000 kilométeres távolságból is képes pontosan célba találni.

A francia védelmi minisztérium már felvette a kapcsolatot a vállalattal, jelenleg is folynak az egyeztetések. Párizs mellett Berlinből is érkezett megkeresés, a cég jelenleg információkat oszt meg a németekkel a fegyver valódi képességeit illetően.

Az ArianeGroup képviselői arról is tájékoztatták a nyilvánosságot, hogy jelenleg több kormánnyal is megbeszéléseket folyatnak, hogy a rakéták miképpen illeszkednek bele a térség védelmi képességeibe. Arra hivatkoznak, hogy az ilyen típusú fegyvereket rendszeresen alkalmazzák a Közel-Keleten és az oroszok is. A német és a francia kormány egyelőre nem kommentálta az értesüléseket.

A fejlemények azért is különösen fontosak, mivel Moszkva 2026 januárjában másodszor is bevetette a Oresnyik közepes hatótávolságú ballisztikus rakétát Ukrajnában. Az akció rávilágított az európai hatalmak számára, hogy saját, elrettentő csapásmérő rakétákkal kell rendelkezniük. Korábban Emmanuel Macron francia elnök is kijelentette, hogy a kontinens az orosz rakéták hatótávolságán belül van. Ezzel arra utalt, hogy

a térségnek is szükséges a saját fegyvereit kifejleszteni a biztonság érdekében.

Párizs hajlandó lehet akár egymilliárd eurót is a célra szánni.

Zuzanna Gwadera, a Nemzetközi Stratégiai Tanulmányok Intézetének elemzője szerint ugyanakkor Európának valószínűleg még várnia kell a saját ballisztikus rakéta elkészüléséig. Kifejtette, hogy jelenleg a koncepcionális tervezési szakaszban vannak az európai rakétafejlesztési tervek, beleértve a hiperszonikus eszközöket is. Utóbbival kapcsolatban nem régi hír, hogy egy német startup sikeresen tesztelte a saját, Mach 6 sebességre képes rakétáját. Ez 2029-ben lehet kész.

Sikeres volt a teszt: hamarosan jöhetnek Európa saját fejlesztésű hiperszonikus csapásmérő rakétái

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

