Olyan fejlesztést kapott Kijev csúcsrakétája, amivel nem tudnak mit kezdeni az oroszok

Az Ukrán Fegyveres Erők Vezérkara jelentése szerint az ukrán Flamingóval mértek csapást egy fegyverraktárra Oroszország területén. A támadás hatalmas detonációt eredményezett, a közeli Kotluban város lakóit evakuálták. Az akció azért is kapott nagy figyelmet, mert ez volt a második hivatalos eset, hogy Kijev éles helyzetben bevetette a cirkálórakétáját. Először egy héttel korábban használták ezeket egy, az Oresnyik tesztelésére használt lőtér elleni csapáshoz vetették be ezeket.
A második használat azt jelzi, hogy
a Flamingo olyan fejlesztéseket kapott, melyekkel képes kikerülni az orosz légvédelmi és elektronikus hadviselési rendszereket.
A lap hangsúlyozza, hogy a cirkálórakéta második bevetése nem volt távol az elsőtől, ami jelzi, hogy a térség légvédelmi képességeit nem sikerült egy hét alatt megerősíteni. A másik fejlesztést az alacsony magasságon való repülés jelenti, amit a TERCOM rendszer integrált használatának tulajdonítanak. Ez azt jelenti, hogy egy radaros magasságmérő vagy speciális radar segítségével leolvassa a rakéta alatti terepet, és összehasonlítja azt egy referenciatérképpel.
Az alacsony magasság teszi lehetővé a rakétának, hogy a légvédelem látóköréből kimaradjon, a földi radarok ne szúrják ki. A TERCOM egyben a műholdaktól független használatot is lehetővé teszi, ami az elektronikus hadviseléssel szemen teszi ellenállóvá a Flamingót.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
