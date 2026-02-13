Vannak, akik már a NATO összeomlásától rettegnek - Tiszta vizet öntött a pohárba a befolyásos parancsnok, elmondta, mit tervez Donald Trump

A Müncheni Biztonsági Konferencia előtt nyilatkozó brit tengernagy szavai éles kontrasztban állnak a politikai térben tapasztalható feszültséggel. A Fehér Ház retorikája az utóbbi időben egyre inkább megkérdőjelezi az évtizedes szövetségi bizonyosságokat. Donald Trump elnök és adminisztrációja – köztük JD Vance alelnök és Pete Hegseth védelmi miniszter – többször is élesen bírálta az európai kormányokat, amiért azok "elejtették a fonalat" saját védelmük finanszírozása terén.
Blount tengernagy szerint azonban a katonai vezetők nem úgy gondolkodnak, mint a diplomaták. Bár egyetért az amerikai kritikák lényegével – vagyis azzal, hogy Európának többet kell tennie a közös védelemért –,
határozottan cáfolta azokat a félelmeket, hogy az Egyesült Államok egyik napról a másikra kivonulna a kontinensről.
Nem úgy fog működni a dolog, hogy egy reggel arra ébredünk: az USA elment, és el sem köszönt"
– fogalmazott. Hozzátette: a jelenlegi helyzet inkább lehetőség Európa számára, hogy bizonyos területeken átvegye a vezető szerepet.
A washingtoni nyomásra a NATO-tagállamok már reagáltak. A szövetség tavaly nyáron elfogadta, hogy a védelmi kiadásokat a GDP 5 százalékára emelik – ez az arány 2025 elején még elképzelhetetlennek tűnt. A stratégiai átrendeződés a parancsnoki struktúrában is megjelenik. A következő években európai országok veszik át a NATO három hadműveleti parancsnokságának vezetését: az eddig amerikai kézben lévő norfolki és nápolyi központokat a britek és az olaszok irányítják majd, míg a harmadik parancsnokság élére egy német tábornok kerül. Ezzel párhuzamosan az Egyesült Államok veszi át a szövetség haditengerészeti parancsnokságát (MARCOM), amelyet eddig hagyományosan brit tiszt vezetett.
Elbridge Colby, a Pentagon politikai államtitkára a legutóbbi brüsszeli védelmi miniszteri találkozón egyértelművé tette: Európának kell vállalnia az elsődleges felelősséget saját hagyományos védelméért. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy
ez nem jelent amerikai kivonulást, csupán a prioritások átrendezését az amerikai érdekek mentén.
A teljes amerikai kivonulás rémképe szakértők szerint pénzügyileg is kezelhetetlen terhet róna Európára. Becslések szerint a kontinensnek legalább 1000 milliárd dollárt kellene elköltenie a következő negyed évszázadban, hogy pótolja azokat a képességeket – például a hírszerzési kapacitást, az űrbéli eszközöket és a nukleáris elrettentő erőt –, amelyeket jelenleg az Egyesült Államok biztosít. Blount tengernagy emlékeztetett: az amerikai haderő rendelkezik a világ legkiterjedtebb és legfejlettebb katonai képességeivel, és semmi jele annak, hogy ezek hirtelen eltűnnének a térségből. Ráadásul törvényi garanciák is védik az amerikai jelenlétet: egy nemrég aláírt jogszabály korlátozza a Pentagon lehetőségeit az európai csapatok létszámának csökkentésére, és megakadályozza, hogy a NATO főparancsnoki posztját (SACEUR) nyomós indok nélkül átadják más nemzetnek.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
