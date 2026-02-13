  • Megjelenítés
FONTOS Magyarok millióit vette célba a kormány, rekordpénzek dőlnek a lakossághoz - Orbán Viktor órákon belül még erre is rálicitálhat
Vannak, akik már a NATO összeomlásától rettegnek - Tiszta vizet öntött a pohárba a befolyásos parancsnok, elmondta, mit tervez Donald Trump
Globál

Vannak, akik már a NATO összeomlásától rettegnek - Tiszta vizet öntött a pohárba a befolyásos parancsnok, elmondta, mit tervez Donald Trump

Portfolio
Európa-szerte egyre hangosabbak az aggodalmak az Egyesült Államok jövőbeli katonai szerepvállalásával kapcsolatban, de a NATO európai erőinek parancsnokhelyettese igyekszik hűteni a kedélyeket. Sir Keith Blount tengernagy a Newsweeknek adott interjújában leszögezte: az Egyesült Államok, Kanada és Európa kapcsolatai továbbra is "rendkívül erősek", a Washingtonból érkező, védelmi kiadások növelését sürgető nyomás pedig nem a szakadás jele, hanem inkább ébresztő a kontinens számára - számolt be a Newsweek.

A Müncheni Biztonsági Konferencia előtt nyilatkozó brit tengernagy szavai éles kontrasztban állnak a politikai térben tapasztalható feszültséggel. A Fehér Ház retorikája az utóbbi időben egyre inkább megkérdőjelezi az évtizedes szövetségi bizonyosságokat. Donald Trump elnök és adminisztrációja – köztük JD Vance alelnök és Pete Hegseth védelmi miniszter – többször is élesen bírálta az európai kormányokat, amiért azok "elejtették a fonalat" saját védelmük finanszírozása terén.

Blount tengernagy szerint azonban a katonai vezetők nem úgy gondolkodnak, mint a diplomaták. Bár egyetért az amerikai kritikák lényegével – vagyis azzal, hogy Európának többet kell tennie a közös védelemért –,

határozottan cáfolta azokat a félelmeket, hogy az Egyesült Államok egyik napról a másikra kivonulna a kontinensről.

Nem úgy fog működni a dolog, hogy egy reggel arra ébredünk: az USA elment, és el sem köszönt"

Még több Globál

Megszületett a döntés: megindulnak az amerikai katonák - A világ legnagyobb hadihajójával

Halálos tűzvész pusztított hajnalban: hárman nem élték túl a lángokat, tucatnyi sérült

Bevetette Amerika a titkos lézerfegyvert, de csak utána esett le a tantusz: egyáltalán nem azt lőttek le, amit hittek

– fogalmazott. Hozzátette: a jelenlegi helyzet inkább lehetőség Európa számára, hogy bizonyos területeken átvegye a vezető szerepet.

A washingtoni nyomásra a NATO-tagállamok már reagáltak. A szövetség tavaly nyáron elfogadta, hogy a védelmi kiadásokat a GDP 5 százalékára emelik – ez az arány 2025 elején még elképzelhetetlennek tűnt. A stratégiai átrendeződés a parancsnoki struktúrában is megjelenik. A következő években európai országok veszik át a NATO három hadműveleti parancsnokságának vezetését: az eddig amerikai kézben lévő norfolki és nápolyi központokat a britek és az olaszok irányítják majd, míg a harmadik parancsnokság élére egy német tábornok kerül. Ezzel párhuzamosan az Egyesült Államok veszi át a szövetség haditengerészeti parancsnokságát (MARCOM), amelyet eddig hagyományosan brit tiszt vezetett.

Elbridge Colby, a Pentagon politikai államtitkára a legutóbbi brüsszeli védelmi miniszteri találkozón egyértelművé tette: Európának kell vállalnia az elsődleges felelősséget saját hagyományos védelméért. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy

ez nem jelent amerikai kivonulást, csupán a prioritások átrendezését az amerikai érdekek mentén.

A teljes amerikai kivonulás rémképe szakértők szerint pénzügyileg is kezelhetetlen terhet róna Európára. Becslések szerint a kontinensnek legalább 1000 milliárd dollárt kellene elköltenie a következő negyed évszázadban, hogy pótolja azokat a képességeket – például a hírszerzési kapacitást, az űrbéli eszközöket és a nukleáris elrettentő erőt –, amelyeket jelenleg az Egyesült Államok biztosít. Blount tengernagy emlékeztetett: az amerikai haderő rendelkezik a világ legkiterjedtebb és legfejlettebb katonai képességeivel, és semmi jele annak, hogy ezek hirtelen eltűnnének a térségből. Ráadásul törvényi garanciák is védik az amerikai jelenlétet: egy nemrég aláírt jogszabály korlátozza a Pentagon lehetőségeit az európai csapatok létszámának csökkentésére, és megakadályozza, hogy a NATO főparancsnoki posztját (SACEUR) nyomós indok nélkül átadják más nemzetnek.

Kapcsolódó cikkünk

Felszín alatt lapuló fegyver változtathatja meg a tengeri hadviselést: már tesztelik az új csodát

Beismerte a Pentagon: gondban vannak, drasztikus megoldáshoz folyamodnak

Népirtást emlegetett Donald Trump jobbkeze, de nem sokáig – Gyorsan kínos pálfordulás lett az egészből

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

KonyhaKontrolling

Ez a hajó is elment

A befektetési piacokon rendszeres, hogy váratlanul megjelenik az új tuti befektetés. Pár éve az OTP részvényt mondtam mindig példának, aztán egy gyengébb időszak után most újra lett egy nagy

PR cikk

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Soha nem látott támadást hajtott végre Ukrajna, EU-s ország miatt dühöng a Kreml – Ukrajnai háborús híreink pénteken
Trump döntése pillanatok alatt boríthatja a békefolyamatot: az elnök drasztikus lépésre készül
Evakuációba kezdett Oroszország a súlyos csapás után, tárgyalóasztalhoz ülnek a háborúzó felek - Híreink az ukrán frontról csütörtökön, percről percre
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility