Amikor a mérnökök totálisan elszúrták: íme a történelem legrosszabb fegyverei - Van, amit még elsütni is fájdalmas

Azt, hogy egy kézifegyver mitől lesz bukás, sok tényező befolyásolja: lehet rossz a gyártási minőség, lehet, hogy a fegyver egyszerűen rosszkor kerül piacra, újításait még nem tudják értékelni a potenciális vevők, más, népszerűbb eszközök kiszorítják őket, vagy – ahogyan azt néhány esetben látni fogjuk – egyszerűen borzalmasan sikerülnek.
Senki nem kérte, mégis megkaptuk – Dardick Model 1500
Az 1950-es évekre egy szűk konzervatív közegen kívül teljesen nyilvánvalóvá vált, hogy a maroklőfegyverek piacán a revolvereket ki fogják szorítani az öntöltő pisztolyok. Ekkorra az öntöltő technológia már volt annyira kifinomult, hogy a forgótárasok relatíve kevés mozgó alkatrészéből eredő megbízhatósága csak nagyon minimális előnyt jelentett a nagyobb tárkapacitású, gyorsabban újratölthető szekrénytáras pisztolyokkal szemben.
Ekkor érkezett meg David Dardick azzal az ötlettel, hogy ha ötvözné a forgó- és szekrénytárakat, akkor egy sok lőszert befogadó, nagyon megbízható fegyvert kapna.
Az elképzelés nem igazán jött be, pedig Dardick kitartását nem érheti kritika, próbálkozott pisztolyokkal, gépkarabélyokkal, de még géppuskákkal is.
Dardick „legismertebb” dizájnja a Model 1500-as, illetve a rövidebb csövű Model 1100-as. Az első ránézésre is borzasztóan kinéző fegyver működési elve valóban teljesen egyedi volt: a markolatban található, nem kivehető szekrénytárból a lőszerek egy három töltényűrből álló forgó szerkezetbe kerültek, a legfölső töltényűrből pedig revolverekkel megegyező módon lőtte ki a fegyver a lövedékeket.
A koncepcióval igen komoly alapvető problémák voltak: a szekrénytár töltése és ürítése lassabb volt mind egy „sima” hatlövetű revolvernél, mind egy öntöltő pisztolynál, a fegyverek minősége elég váltakozó volt, mindemellett a fegyver kényelmetlen volt, és hát valljuk be, elég ronda is.
Dardick másik, piaci viszonyokat teljesen figyelmen kívül hagyó ötlete az volt, hogy teljesen egyedi, műanyag hüvelyes lőszereket gyártatott a fegyverhez. Alapvető igazság, hogy a vevők azt szeretik, ha a fegyverük valamilyen elterjedt, könnyen beszerezhető lőszerrel működik, ezek pedig nem ilyenek voltak. A gondot csak tetézte, hogy a műanyag hüvelyek könnyen megsérültek.
A két Dardick-pisztolyból összesen nagyjából száz darab készülhetett, .22-es és .38-as kaliberben voltak elérhetőek, de gyorsan át lehetett alakítani őket egyik kaliberről a másikra. A fegyver totális bukás lett, ma már csak mint műszaki érdekességet szokták emlegetni.
Pusztító tűzerő, borzalmas kialakítás – Armsel Striker
A dél-afrikai Armsel gyár Striker sörétes puskája egy alapvetően logikus koncepció mentén született meg: az öntöltő sörétes puskák hiába rendelkeznek nagyobb tűzgyorsasággal, rendvédelmi feladatokra teljesen alkalmatlanok, hiszen a nem halálos gumi- és babzsáklövedékek egyszerűen nem generálnak elég energiát elsütéskor ahhoz, hogy újra csőre töltsék a fegyvereket. A Striker ezzel szemben egy mechanikus, forgótáras elven működik, így egyszerre lehet vele gyors egymásutánban lövéseket leadni, és rendvédelmi célra fejlesztett lőszereket beletölteni.
Az ötlet hiába volt jó, a gondok a megvalósításnál jöttek elő: a Striker hatalmas forgótára kényelmetlenné és nehézzé tette a fegyvert, az újratöltés nagyon nehézkes volt (régi revolverekhez hasonló módon egyesével kellett kilökni az elhasznált hüvelyeket és betölteni az új lőszereket), ráadásul a minőséggel is akadtak gondok. A Strikernek született két javított verziója, a dél-afrikai Protecta és az amerikai Sentinel Arms Striker-12, az igazi katasztrófát viszont egy másik amerikai gyártó, a legendásan rossz hírnévnek örvendő Cobray idézte elő.
A Cobray első rossz ötlete az volt, hogy jelentősen leegyszerűsített módon, rossz minőségű alapanyagokból kezdte el gyártani a fegyvert, melyet Street Sweeper (utcaseprő) néven dobott piacra. A Street Sweeper verzió még az eredeti Strikerhez képest is megbízhatatlan volt, de erre még rá tudtak tenni egy lapáttal.
Valószínűleg a ’90-es évek egyik legelborultabb marketingfogása volt az, amikor a Cobray fogta az elsütéskor végtelenül kényelmetlenül viselkedő Street Sweepert, leszerelte róla a valamennyi stabilitást biztosító tusát, illetve csökkentette a fegyver kaliberét, majd elkezdte „Ladies Home Companion” (hölgyek otthoni társa) néven promotálni az új fegyvert.
Beszámolók szerint az LHC még egy jó kondiban lévő felnőtt férfi kezében is kényelmetlenül viselkedett, nem nehéz megtippelni, hogy a célközönség mennyire érdeklődött iránta.
Bár a Striker és Protecta minimális sikereket el tudott érni (az izraeli rendőrség, Dél-Afrika, illetve néhány dél-ázsiai állam hadereje használja nagyon kis számban), az amerikai verziók totális bukásnak számítottak, ráadásul 1993-ban „pusztító eszköz” besorolást kaptak, így majdnem lehetetlenné vált a beszerzésük.
A Corbay nem tud nem hibázni – A Terminator
Létezik egy, a fegyverszakértők körében egyszerre érdekes és rémisztő alapvetés: ha fogunk egy kellően erős, megfelelő méretű acélcsövet, illetve egy másikat, aminek a végébe beleeszkábálunk egy százas szöget, és a kettőt összeaplikáljuk, akkor kapunk egy olyan eszközt, ami bár abszolút önveszélyes, mégis képes elsütni egy lőszert, nekünk csak kellő erővel kell hátra rántanunk a „belső” csövet. A Corbaynél felmerült az a kiváló ötlet, hogy mi lenne akkor, ha ezt a koncepciót sorozatgyártásba is helyeznék.
A Terminator névre keresztelt borzadály ennek az elképzelésnek a „kifinomult” verziója: a fegyverbe egyetlen .12-es kaliberű lőszert helyezünk, az elsütéskor a cső hátra ugrik, a fegyver végében elhelyezett ütőszeg pedig elsüti a lőszert. A koncepciónak maximum két jó tulajdonsága volt: nagyon olcsó és aránylag könnyű volt.
A Terminator legendás arról, hogy a kis tömeg, illetve a nagyon „büdzsé” módon kialakított tusa miatt konkrétan fájdalmas elsütni, az egyetlen lőszeres tárkapacitás nagyjából bármilyen szituációban hátrányba helyezi, ráadásul
bármilyen egyszerűnek is tűnik a fenti koncepció, a Cobray mérnökeinek sikerült egy faék egyszerűségű fegyvert megbízhatatlanra csinálni: azt az egyetlen lőszert sem igazán akarja mindig elsütni.
A Terminator legnagyobb sikere valószínűleg az, hogy a fegyverkedvelők körében mémmé vált: gyakran kapja meg a nem túl hízelgő „világ legrosszabb fegyvere” jelzőt.
Amikor olyanok terveznek gépkarabélyt, akik nem értenek hozzá – Az L85
Listánk utolsó fegyvere azért érdekes, mert nem egy túlbuzgó fegyvertervező, vagy egy alig ismert kis fegyvergyár rukkolt elő vele, hanem a 20. századi Európa egyik legnagyobb, teljesen állami kézben lévő fegyvergyára, a brit Enfield.
Az Egyesült Királyságnak a hidegháború elején az EM-2 képében volt egy egészen kiváló gépkarabélya, a fegyver viszont konkrétan pár hétig állt szolgálatban, az amerikai fegyverlobbi miatt ugyanis egy olyan lőszer lett a NATO-sztenderd, amivé túl nagy munka lett volna átalakítani a bullpup elrendezésű (az elsütőszerkezet a tárfészek előtt kap helyet, így rövidebb fegyvert kapunk azonos csőhosszal) fegyvert. A szintén remek belga FN FAL (brit szolgálatban L1A1) jól szolgálta a szigetországot, de az 5,56-os kaliberre való áttéréssel ismét megpróbálkoztak egy hazai fejlesztésű fegyver rendszerbe állításával. Hiba volt.
Az L85-ös gépkarabély eredeti, A1-es verziója esetében
teljes magabiztossággal kijelenthetjük, hogy a tervezőmérnököknek fogalma sem volt arról, milyen egy katonai szolgálatra alkalmas gépkarabély.
Csak arról könyveket lehetne írni, hogy mi volt a baj a brit szolgálatban SA80 néven rendszeresített fegyverekkel, de néhány példát muszájak vagyunk kiemelni:
- Sorozatlövés közben az első lövés pontos volt, a másodiktól kezdve viszont megfelelően rögzített állapotban is hatalmas volt a szórás.
- A fegyver annyiszor meghibásodott a tesztek során, hogy a britek inkább átfogalmazták a „meghibásodás” fogalmát, és csak azokat az eseteket dokumentálták, amikor a gépkarabély konkrétan tönkrement.
- A brit katonák által használt szúnyogriasztó egyszerűen feloldotta a műanyag alkatrészeket.
- A fegyver se a sarat, se a homokot, se a hideget nem bírta, ráadásul rozsdásodott, ami valljuk be, a brit szigeteken elég látványos probléma.
A fenti listából világosan kitűnik, hogy az L85 nem volt alkalmas a szolgálatra, London viszont annyi pénzt beleölt a folyamatosan csúszó projektbe, hogy csak hadrendbe állították őket. A katonák 15 éven keresztül próbálták jelezni, hogy a régi FAL-okkal is szívesebben dolgoznának, mire a brit hadügy meghallotta a panaszokat: felkérték a kiváló renoméval bíró német Hechler & Koch gyárat arra, hogy tervezzék újra a fegyvert. A németeknek gyakorlatilag semmilyen tapasztalata nem volt a bullpup rendszerrel, ez azonban nem zavarta túlzottan őket. Megállapították, hogy alapvető tervezési hibáktól szenved a fegyver, néhány hónap alatt újrarajzolták, és már küldték is az A2-es variánsokat Afganisztánba, ahol a brit katonák meglepve tapasztalták, hogy a fegyverek működnek. Az SA80 azóta átesett még egy módosításon, az A3-as verzió jelenleg is szolgálatban áll, a visszajelzések szerint mostanra már teljesen jól használható.
Címlapkép: az németek által újratervezett L85A2 már egy működőképes gépkarabély volt. A címlapkép forrása: Jeff Overs/BBC News & Current Affairs via Getty Images
