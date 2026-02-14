Kényes döntés előtt áll az atomhatalom: megszerezhetik a világ egyik legjobb fegyverét – De Trump azonnal támadásba lendülhet

India globális nagyhatalmi ambíciókat dédelget, ám ehhez a világ egyik legerősebb hadseregének felépítésére van szüksége. Mivel az országban a saját hadiipar nem tud az elvárásoknak megfelelő technológiát megvillantani, ezért kénytelenek a külföldi partnerekre támaszkodni számos beszerzésben. 2025 tavaszán a Pakisztánnal kirobbanó összecsapások rávilágítottak az országban, hogy mindenképpen szükségük van ötödik generációs vadászgépekre, de a lehetséges választások nehéz helyzetbe sodorják Újdelhit. Jelenleg kizárólag rossz lehetőségek látszanak, ezek között rendkívül nehéz lesz előnyös megoldást elérni.

A régi kapcsolat

Köztudott, hogy India és Oroszország kifejezetten jó kapcsolatot ápol egymással, különösen azóta, hogy kirobbant az orosz-ukrán háború. A dél-ázsiai hatalom lett az egyik legnagyobb haszonélvezője a Moszkva elleni szankcióknak, Újdelhi hatalmas vásárlója lett az orosz energiahordozóknak, ebből kimagasló bevételre tett szert. Ez a kereskedelem az elmúlt hónapokban egyre nagyobb kihívásokkal szembesült, Donald Trump amerikai elnök kormánya ugyanis egyre súlyosabb szankciókat lengetett be az orosz kőolaj importjára. A súlyos vámok hatásásra Újdelhi megígérte a vásárlások csökkentését, de ez még nem jelenti az orosz-indiai kapcsolatok összeomlását, ezt pedig

egy körvonalazódó üzlet mutatja meg igazán: India közel áll ötödik generációs vadászgépek beszerzéséhez.

Moszkva egyik legújabb büszkeségét az ötödik generációs Szu-57-es lopakodó vadászgép kifejlesztése jelenti. A típus egyelőre csak az orosz és az algériai légierőnél található meg, de Oroszország az indiai eladással minden eddiginél nagyobb és fontosabb üzletre készül, de ez egyben komoly veszélyforrást is jelent. A nyugati szorítás problémája itt is aktuális, ugyanakkor Újdelhi a saját kényszerhelyzete miatt könnyen úgy dönthet, hogy a várható következmények mellett is bevállalja az üzletet. Az országnak alapos oka van szembenézni ezzel a kockázattal, még akkor is, ha bőven vannak buktatók.

Eltérő igények

India számára kulcsfontosságú, hogy ne pusztán vásároljon külföldről kész haditechnikát, hanem inkább helyben gyártsák le annak jelentős részét. A felemelkedő nagyhatalom ilyenkor szerződést köt az eladóval, hogy sokszor százas nagyságrendben, többnyire milliárd dolláros értékben bevásárol. Az első néhány darab még a fejlesztő ország üzemében készül, közben pedig felhúznak helyben egy összeszerelő-üzemet. Ide megérkeznek a (nagy százalékban) másutt gyártott alkatrészek, majd összeszerelik a fennmaradó rést. Joggal merül fel a kérdés, hogy ebben mégis mi a jó Újdelhinek? A válasz a Make in India programban rejlik:

törekednek a nagyobb önállóságra, magasabb foglalkoztatásra, magasabb szaktudás megszerzésére, külföldi tőke bevonására.

Röviden nagyjából arról van szó, hogy India bevállalja ezt a „feles” megoldást (nem saját fejlesztés, de már saját gyártás), a fejlődés érdekében, hosszútávon pedig a fejlesztésben kamatoztatná a megszerzett ismereteket. Ez a stratégia máshonnan is ismerős lehet, Kína az 1980-as évektől kísértetiesen hasonló logikával élt a külföldi összeszerelő-üzemek betelepülésénél.

Footage of the Indian Tejas fighter crashes at Dubai Air Show. pic.twitter.com/bPUrdCl18k https://t.co/bPUrdCl18k — Ihtisham Ul Haq (@iihtishamm) November 21, 2025

Az indiai légierő körül már pislákol a saját fejlesztésű fegyverek piaca, ám egyelőre ez kifejezetten vérszegénynek tűnik. A zászlóshajó projekt egyelőre a Tejas egyhajtóműves könnyű vadászgép, negyedik generációs technológiával. A kifejlesztése rengeteget késett, ráadásul az egyik példány a 2025-ös dubaji légiparádén a földbe csapódott, ezzel alaposan megrendítve a jármű renoméját. Bár szó van róla, hogy hamarosan ötödik, sőt, akár hatodik generációs vadászgépekkel is előrukkolnának, a realitás mégis azt mondja, hogy addig rengeteg idő telik el. Külön probléma, hogy közben a két legnagyobb riválisa, Kína és Pakisztán légiereje is hozzáfér (vagy legalábbis hamarosan fog) ötödik generációs gépekhez, ami egy konfliktus esetén döntő előnyt jelenthet. Mivel ezt Újdelhiben nem akarják megkockáztatni, ezért kénytelenek beszerezni, de itt

lényegében két lehetőség van: az Egyesült Államok és Oroszország.

Harmadikként Kína fejlesztett ki még ötödik generációs gépeket, de aligha adna el ilyen csúcstechnológiát éppen a legnagyobb riválisának.

Ennél a pontnál érdemes India világhatalmi helyzetét röviden összefoglalni: igyekszik egy új pólussá lenni, amely nem kötődik (és nem is kitett) túlzottan egyetlen másik központhoz sem, miközben egyensúlyozik közöttük. Ebben a versenyben logikus, hogy az a hatalom indul jobb helyzetből, aki többet teljesít India kéréseiből. Mivel Moszkvának égetőbb most, hogy a lehető legnagyobb piacot teremtse meg a saját fejlesztéseinek, ezért várható volt, hogy ebben rugalmasabbak lesznek. A másik, hogy az Egyesült Államok csínján bánik az F-35-ösök eladásával. Még az olyan, hivatalosan szoros szövetségesnek számító országok sem jutottak eddig hozzá az ötödik generációs lopakodóhoz, mint Törökország vagy Szaúd-Arábia. Washingtonban attól tartanak, hogy illetéktelenek jutnának hozzá a technológiai adatokhoz, kifejezetten Kínára gondolva. Az amerikaiak ugyanettől tartanak Indiával kapcsolatban is, csak itt Oroszországot tartják az egyik legnagyobb veszélyforrásnak.

KAAN stealth aircraft conducted its 2nd flight this morning. Turkey along with Pakistan and Azerbaijan are an official part of the KAAN project. pic.twitter.com/tSnbVWNRLW https://t.co/tSnbVWNRLW — AM Raad (@Raad_Pak) May 6, 2024

Alternatív megoldásként szóba jöhetne a készülő török KAAN, ám Ankarával szintén kifejezetten hűvös a viszony, a pakisztáni közeledés miatt. Ráadásul ez a gép is csak évek múlva készülhet el. A másik lehetőség a dél-koreai KF-21 beszerzése lenne, de egyelőre nincs hivatalos értesülés a kapcsolatfelvételről a két ország között.

Marad az Szu-57, de akadnak bajok

Összességében minden afelé mutat, hogy India az Szu-57-esekkel járna a legjobban. Ehhez a szükséges alapok is megvannak, ugyanis korábban hasonló konstrukcióban az oroszok már gyártottak Szu-30MKI-kat a dél-ázsiai hatalomnak. Ezeket a gyártósorokat át lehetne alakítani az új igényeknek megfelelően. A pletykák arról szólnak, hogy az indiai légierőnek 2-3 századnyi ötödik generációs vadászgépet szereznének be. Újdelhi ezekre

nem végleges megoldásként tekintene, hanem amolyan „áthidalást” jelentene,

ameddig a saját többcélú lopakodó vadászgép programjuk (Advanced Medium Combat Aircraft – AMCA) sikeres nem lesz. Ez azonban még az optimista várakozások szerint is majdnem 10 év lehet, a sorozatgyártás 2035-ben kezdődhet.

India’s indigenous Advanced Medium Combat Aircraft (AMCA) will see multiple prototypes roll out at roughly 9-month intervals between 2028 and 2031, with full-scale production targeted to begin around 2034.भारत का स्वदेशी एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट (AMCA) 2028 से 2031 के… pic.twitter.com/Q4nhtjxgb0 https://t.co/Q4nhtjxgb0 — Indian Defence Times (@IndianDefenceT) February 6, 2026

Probléma, hogy az orosz-indiai hadiipari kapcsolat egyáltalán nem zökkenőmentes az utóbbi időszakban. A leglátványosabb példája ennek az Sz-400-as légvédelmi rakétarendszerek körül kialakult helyzet. Az oroszoknak már 2023-2024 körül le kellett volna szállítani a 2018-ban 5,4 milliárd dollárért megrendelt az 5 regiment összes darabját. A 2022-es ukrajnai katonai invázió alaposan megkavarta a helyzetet Moszkvában, nem tudták teljesíteni a megrendeléseket, ezért a fennmaradó két darab leszállítása csak 2027-ben várható. A késedelem ráadásul nagyon rossz pillanatban érte a dél-ázsiai hatalmat: 2025 áprilisának végén súlyos feszültség alakult ki a szomszédos Pakisztánnal, az események végül egy nagyszabású légicsatához vezettek. A meg nem erősített hírek szerint az összecsapás nem alakult jól Újdelhinek: több vadászgépét is lelőhették az ellenséges rakétákkal. Ebben a helyzetben

kulcsfontosságú lett volna, hogy a lehető legtöbb légvédelmi rendszer álljon rendelkezésre.

Volt arra is példa, hogy végül kútba esett a Moszkva számára reményteli biznisz: az oroszok az Indiai Légierő Közepes, Többcélú Harci Repülőgép (MMRCA) tenderére az Szu-35-öst ajánlották fel. A típus számtalan előny mellett több hiányossággal bírt, ráadásul Újdelhi nem akarta egyetlen partnertől függővé tenni magát. Az üzletet égül a francia Rafale nyerte, ezekből néhány tucatot Újdelhi már megkapott, de szó van további beszerzésekről, helyi gyártás keretében. Épp a tavalyi légicsata tette kérdésessé az európai típus beszerzésének jogosságát, mivel a sokszor egymásnak ellentmondó hírek szerint 3-4 Rafalét is veszthettek.

A kasmíri terrortámadásból kibontakozódó rövid, de heves összecsapások világosan megmutatták Indiának:

határozott lépéseket kell tenniük, hogy ne kerüljenek hátrányba a legnagyobb riválisukkal szemben.

Ez egyben kényszerhelyzetet is teremt. Az Szu-57-es megvásárlása azzal fenyegeti Indiát, hogy az Egyesült Államok ismét ellenük fordul, súlyos szankciókkal nézhetnek szembe. A korlátozások kiterjedhetnek a fegyverbeszerzésekre is. Reális esélye van, hogy a beszerzés alatt álló amerikai rendszerek, így drónok, harci helikopterek, harci járművek, páncéltörő rakéták szállítására is hatással lenne egy ilyen üzlet. Ennél is aggasztóbb lehet, hogy például a Tejas is a nyugati nagyhatalom egyik cége által kifejlesztett hajtóművekkel működik. A sokoldalú kapcsolatok miatt okozott komoly fejtörést Újdelhiben, amikor Washington belengette, hogy az orosz ötödik generációs gépek beszerzése miatt szankciókkal sújt le Algériára.

Korábban az orosz Sz-400-as légvédelmi rakétarendszer megvásárlása miatt Törökország már szembesült a most is belengetett az Amerika Ellenfeleinek Szankciókkal Elleni Felszámolásáról szóló törvényben (CAATSA) meghatározott szankciókkal. A helyzet annyiban más, hogy a közel-keleti hatalom a NATO tagja, míg India nem. Ha Algéria a nyakába kapja ezeket a korlátozásokat, még az sem jelenti automatikusan, hogy Újdelhiben is ezzel számolhatnak. Az ok a geopolitikában keresendő: az Egyesült Államoknak egyszerűen túl fontos lehet a dél-ázsiai ország a Kína elleni versenyfutásban, ezért nem tehetik meg, hogy túl radikálisan lépnek fel ellenük. Ezt a kettős helyzetet látványosan mutatja, hogy

a törökökhöz hasonlóan az indiaiak is 2018-ban adták le a rendelést az orosz rakétarendszerre, de nem kaptak a nyakukba szigorú korlátozásokat.

President Trump said he plans to sell F-35 fighter jets to Saudi Arabia, a controversial step that could alter the military balance in the Middle East https://t.co/51aRf2hsNP pic.twitter.com/IgaaIyelyO https://t.co/51aRf2hsNP — CNN (@CNN) November 17, 2025

Utolsó lehetőségként még az is benne van a pakliban, hogy India egyszerűen megpróbál nyomást gyakorolni az Egyesült Államokra. Donald Trump a korábbi biztonsági kockázatok ellenére Törökországnak és Szaúd-Arábiának is megígérte az áhított F-35-ösök átadását. Az amerikai elnök Indiának is felajánlotta ezt, de az üzlet nem született meg, mivel megítélésük szerint nem járult volna hozzá kellő mértékben a Make in India programhoz. A helyzet így most kifejezetten

súlyos választás elé állítja a felemelkedő nagyhatalmat: Szu-57-esek és Amerika szankciói, vagy modern nyugati fegyverek, de súlyos lyuk a légierő képességeiben.

A döntést nemcsak Moszkvában, de Pekingben és Iszlámábádban is feszülten várják.

Címlapkép forrása: Long Wei/VCG via Getty Images