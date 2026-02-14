Kiszivárgott: hetekig tartó offenzívát indíthat Amerika - Trump bármelyik pillanatban elrendelheti a támadást

Az Egyesült Államok hadserege hetekig tartó, folyamatos katonai műveletekre készül Irán ellen arra az esetre, ha Donald Trump elnök elrendelné a támadást – értesült a Reuters két amerikai tisztviselőtől. A tervek a két ország eddigi konfliktusainál jóval súlyosabb összecsapást vetítenek előre.

Az amerikai fegyveres erők több héten át elhúzódó, megszakítás nélküli hadműveletek végrehajtására készülnek Iránnal szemben, ha Donald Trump elnök jóváhagyja a csapásmérést.

A névtelenséget kérő tisztviselők szerint az előkészületek a korábbiaknál jóval összetettebb forgatókönyvön alapulnak. Egy tartós hadművelet keretében az amerikai haderő nemcsak nukleáris létesítményeket, hanem iráni állami és biztonsági célpontokat is támadhatna – közölte az egyik forrás, aki további részleteket nem árult el. Hozzátette: Washington teljes mértékben számít arra, hogy Irán megtorlással válaszolna,

ami kölcsönös válaszcsapások sorozatát indítaná el.

A fejlemények közvetlenül kihatnak a folyamatban lévő diplomáciai erőfeszítésekre is. Az amerikai és iráni diplomaták a múlt héten Ománban tárgyaltak Teherán atomprogramjáról, miután Trump jelentős katonai erőt vezényelt a térségbe. A Pentagon pénteken jelentette be egy újabb repülőgép-hordozó harccsoport Közel-Keletre küldését, amely több ezer katonával, vadászgépekkel és irányított rakétákkal felszerelt rombolókkal egészíti ki a már telepített egységeket.

Trump pénteken egy észak-karolinai támaszponton úgy fogalmazott, "nehéz volt megállapodásra jutni" Iránnal.

Néha félelmet kell kelteni. Ez az egyetlen dolog, ami valóban megoldja a helyzetet

– mondta az elnök. A Fehér Ház szóvivője, Anna Kelly megerősítette, hogy Iránnal kapcsolatban "minden lehetőség az asztalon van".

A tavalyi, "Midnight Hammer" (Éjféli Kalapács) fedőnevű művelet lényegében egyszeri csapást jelentett. Ennek során az Egyesült Államokból felszálló lopakodó bombázók támadták meg az iráni nukleáris létesítményeket, amire Irán korlátozott ellencsapással válaszolt egy katari amerikai bázis ellen. A mostani tervek azonban ennél lényegesen kiterjedtebb forgatókönyvvel számolnak.

Szakértők szerint egy ilyen hadművelet során az amerikai erőket jelentősen nagyobb veszély fenyegetné, tekintettel Irán tekintélyes rakétaarzenáljára. Az iráni Forradalmi Gárda korábban figyelmeztetett, hogy az ország területe elleni támadás esetén bármely amerikai támaszpont célponttá válhat. Az Egyesült Államok Jordániában, Kuvaitban, Szaúd-Arábiában, Katarban, Bahreinben, az Egyesült Arab Emírségekben és Törökországban is tart fenn bázisokat. Irán jelezte: kész tárgyalni atomprogramjának korlátozásáról a szankciók feloldásáért cserébe,

azt azonban kizárta, hogy a rakétaprogramot is bevonják az egyeztetésekbe.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Chris Hondros/Getty Images