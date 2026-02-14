Kulcsfontosságú egyezséget hozhat tető alá Ukrajna

A novemberben kötött szakértői szintű megállapodáshoz képest
az IMF egyszerűsítette a feltételeket, valamint felülvizsgált néhány strukturális célkitűzést.
A módosított programot a Valutaalap igazgatótanácsa a következő ülésén tárgyalhatja.
A tárgyalások legérzékenyebb pontjának az egyéni vállalkozók adóztatása bizonyult. A kormány végül hozzájárult az általános forgalmi adó (áfa) fizetési kötelezettség kiterjesztéséhez, ugyanakkor az árbevételi küszöböt 1 millió hrivnyáról 4 millióra (mintegy 85 ezer euró) emelte. Elemzői becslések szerint az intézkedés így a korábban tervezett több mint 600 ezer helyett nagyjából 250 ezer vállalkozót érint majd.
Az orosz–ukrán háború negyedik évébe lépve Ukrajna nagymértékben támaszkodik a nyugati pénzügyi segélyekre a védelmi kiadások, a gazdaság működtetése, valamint a bérek és nyugdíjak kifizetése terén. A helyzet az utóbbi hónapokban tovább romlott: az orosz légicsapások súlyosan megrongálták az energetikai infrastruktúrát, milliókat hagyva áram, fűtés és víz nélkül a téli hidegben.
Bár a költséges energiaimport és az áramfejlesztőkkel termelt villamos energia fenntartotta a termelést, számos vállalkozás kénytelen volt csökkenteni a munkaidőt és a termelési kibocsátást. Az ukrán jegybank a vártnál súlyosabb energiahiány miatt 2 százalékról 1,8 százalékra mérsékelte a 2026-ra vonatkozó GDP-növekedési előrejelzését.
A kormány a törvényhozással egyeztetve már készíti elő a további adóemeléseket tartalmazó jogszabálytervezetet.
Forrás: Reuters
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
