Pusztító csapássorozat indított Amerika: tíz nap alatt harminc célpontot semmisítettek meg
Pusztító csapássorozat indított Amerika: tíz nap alatt harminc célpontot semmisítettek meg
Pusztító csapássorozat indított Amerika: tíz nap alatt harminc célpontot semmisítettek meg

Az Egyesült Államok Középső Parancsnoksága (CENTCOM) szombaton bejelentette, hogy február 3. és 12. között tíz légicsapást hajtottak végre Szíriában az Iszlám Állam több mint harminc célpontja ellen.

Az United States Central Command (CENTCOM) közlése szerint

február 3. és 12. között tíz légi műveletet hajtottak végre Szíriában,

amelyek során az Islamic State több mint harminc célpontját támadták.

A műveletek során a terrorszervezet infrastruktúráját és fegyverraktárait vették célba. A parancsnokság nem közölt további részleteket a bevetésekről, az esetleges áldozatokról, illetve a célpontok pontos elhelyezkedéséről.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio

