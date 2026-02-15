Brutális széllökésekkel csapott le a hidegfront Magyarországra - Riasztást adtak ki több megyére is

A meteorológiai szolgálat tájékoztatása szerint

napközben a síkvidéki területeken is általánosak lesznek a 70-80 km/h-s széllökések.

A szélnek kitett helyeken azonban ennél is durvább, 90 km/h feletti tempót is mérhetnek a műszerek.

Forrás: HungaroMet

Mikor lesz vége? A jelenlegi előrejelzések szerint a szél ereje nem csillapodik a délutáni órákban sem, és csak az esti óráktól kezdve várható, hogy a légmozgás fokozatosan veszíteni kezd erejéből.

A viharos szél nemcsak a komfortérzetet rontja, hanem közlekedési fennakadásokat, faágak letörését és az energiahálózatban is zavarokat okozhat,

ezért az érintett területeken fokozott óvatosság ajánlott.

