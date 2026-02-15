  • Megjelenítés
FONTOS Már a palloson himbálózott az európai vezető, amikor az utolsó pillanatban visszarántották – De meddig tart az irgalom?
Brutális széllökésekkel csapott le a hidegfront Magyarországra - Riasztást adtak ki több megyére is
Globál

Brutális széllökésekkel csapott le a hidegfront Magyarországra - Riasztást adtak ki több megyére is

Portfolio
Viharos északnyugati széllel zúdult be a hideg légtömeg Magyarországra, a Dunántúlon és az északkeleti határszélen már a reggeli órákban veszélyes mértékben fokozódott a légmozgás. A HungaroMet adatai szerint több helyen is megközelítette a szélsebesség a 100 km/h-s határt.

A meteorológiai szolgálat tájékoztatása szerint

napközben a síkvidéki területeken is általánosak lesznek a 70-80 km/h-s széllökések.

A szélnek kitett helyeken azonban ennél is durvább, 90 km/h feletti tempót is mérhetnek a műszerek.

HungaroMet
Forrás: HungaroMet

Mikor lesz vége? A jelenlegi előrejelzések szerint a szél ereje nem csillapodik a délutáni órákban sem, és csak az esti óráktól kezdve várható, hogy a légmozgás fokozatosan veszíteni kezd erejéből.

Még több Globál

Már a palloson himbálózott az európai vezető, amikor az utolsó pillanatban visszarántották – De meddig tart az irgalom?

Irán megfenyegette Amerikát: ha ezt meglépik, válaszcsapás jön

Súlyos vádak és tengeri hadműveletek borzolják a kedélyeket a müncheni csúcs után - Ukrajnai háborús híreink vasárnap

A viharos szél nemcsak a komfortérzetet rontja, hanem közlekedési fennakadásokat, faágak letörését és az energiahálózatban is zavarokat okozhat,

ezért az érintett területeken fokozott óvatosság ajánlott.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

A társadalom megérett a plusztudásra

Hova vezet az egyenlőséghez ragaszkodás? Az inga kilengéséhez. Az e heti levél trumpozó hisztiként írható le. Most például úgy tűnik, Európának és Kanadának az Amerikai... The post A tár

KonyhaKontrolling

Ez a hajó is elment

A befektetési piacokon rendszeres, hogy váratlanul megjelenik az új tuti befektetés. Pár éve az OTP részvényt mondtam mindig példának, aztán egy gyengébb időszak után most újra lett egy nagy

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Egyetlen rendelettel meg lehetne oldani a napelemek legnagyobb problémáját, de hiányzik az akarat
Fegyveresek jelentek meg a kórházban: életmentő műtéteket függesztettek fel a konfliktuszónában
Soha nem látott támadást hajtott végre Ukrajna, EU-s ország miatt dühöng a Kreml – Ukrajnai háborús híreink pénteken
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility