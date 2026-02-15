Veszélyes hálózat működik Európában: fiatalokat szerveznek be pénzért, hogy áruljanak el mindent

A Wagner-csoport helyzete bizonytalanná vált a 2023. júniusi, orosz hadvezetés elleni sikertelen lázadás, valamint az alapító, Jevgenyij Prigozsin halála után. A Kreml ezt követően szétszórta a szervezetet, ám a csoport toborzói új feladatot kaptak. Míg korábban Oroszország távoli vidékeiről győzték meg a férfiakat az ukrajnai harcra, most gazdaságilag kiszolgáltatott európaiakat toboroznak erőszakos cselekmények végrehajtására - számolt be a Financial Times.
Az orosz katonai hírszerzés (GRU) "a rendelkezésére álló tehetséget használja fel" – fogalmazott egy nyugati hírszerzési illetékes a Wagner-hálózatra utalva. A GRU és az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) egyaránt aktívan keresi az "eldobható" ügynököket Európa-szerte. Mivel az EU-tagállamokból történt diplomáciai kiutasítások miatt Moszkva fedett ügynökhálózata jelentősen meggyengült a kontinensen, a titkosszolgálatok kénytelenek egyre inkább közvetítőkre támaszkodni.
A hálózaton keresztül toborzott embereket gyújtogatásokra, az ukrajnai segélyszállítmányokat tároló raktárak elleni támadásokra, valamint provokatív propagandaakciókra vetették be.
A beszervezettek jellemzően pénzért dolgozó, gyakran marginalizált helyzetű bűnözők. A Wagner eleve rendelkezett egy olyan toborzóhálózattal, amelynek tagjai "beszélik ezeknek az embereknek a nyelvét" – fogalmazott egy európai tisztviselő. A felelősségre vonás elkerülése érdekében az orosz hírszerzés legalább két "közvetítő réteget" iktat maga és a végrehajtók közé, a Wagner pedig tökéletes fedőszervezetként szolgál erre a célra.
A csoport már korábban is jelentős jelenléttel bírt az orosz nyelvű közösségi médiában, ezt pedig viszonylag könnyen alakították át nemzetközi elérésűvé. Telegram-csatornáik meglepően professzionálisan célozzák meg a közönséget. Prigozsin irányította egyébként a szentpétervári "trollgyárat", hivatalos nevén az Internetes Kutatóügynökséget is, amely több mint egy évtizede foglalkozik a nyugati közvélemény dezinformálásával.
A hálózat működését egy konkrét eset is jól szemlélteti: a 21 éves brit állampolgárt, Dylan Earlt a közösségi médián keresztül környékezték meg a Wagner emberei. A férfi további négy fiatalt szervezett be, majd 2024 márciusában felgyújtott egy kelet-londoni raktárat, amiért később 23 év börtönbüntetésre ítélték. Az eljáró bíró szerint "az internet rejtett keze ért el eredményt", mivel az anonim toborzók titkosított platformokon keresztül találtak rá azokra a fiatalokra, akik a könnyű pénz reményében hajlandóak voltak elárulni a hazájukat.
Az európai biztonsági szervek azóta egy jóval kiterjedtebb, "eldobható" ügynökökből álló Wagner-hálózatot térképeztek fel. Az orosz titkosszolgálatok számára a közvetítőkön keresztül zajló tömeges toborzás olcsó és jól skálázható módszer. Amit azonban a mennyiségen nyernek, azt a szakértelem és a konspiráció terén elveszítik: a hatóságoknak eddig több akciót sikerült megakadályozniuk, mint ahányat a hálózat végrehajtott.
Címlapképünk illusztráció. Az orosz védelmi minisztérium videófelvételéről készített képén két orosz katona tartja a nemzeti zászlót a kelet-ukrajnai Pokrovszk (egykori nevén Krasznoarmejszk) belvárosában 2025. december 2-án. Forrása: MTI/EPA/Orosz védelmi minisztérium
