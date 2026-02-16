Felmelegítették Putyin tervét Oroszországban: így fosztanák meg a hatalmától Zelenszkijt

Mihail Galuzsin orosz külügyminiszter-helyettes a TASZSZ hírügynökségnek vasárnap adott interjújában megismételte azt a többször cáfolt állítást, miszerint Volodimir Zelenszkij ukrán elnök hatalma törvénytelen. Egyúttal megerősítette, hogy továbbra is napirenden van Vlagyimir Putyin javaslata, amely szerint az ENSZ hozzon létre ideiglenes külső igazgatást Ukrajnában.
Galuzsin érvelése szerint az ENSZ-felügyelet tenné lehetővé a demokratikus választásokat és egy olyan kormány megalakítását, amellyel Oroszország békeszerződést, valamint legitim kétoldalú együttműködési megállapodásokat írhat alá.
Ez a retorika arra utal, hogy Moszkva elzárkózik attól, hogy a jelenlegi ukrán vezetéssel kötelező érvényű egyezségeket kössön.
Az ENSZ-felügyelet gondolatát korábban mind António Guterres ENSZ-főtitkár, mind az amerikai Nemzetbiztonsági Tanács szóvivője elutasította, amikor Putyin márciusban először állt elő az ötlettel. A nemzetközi szereplők rámutattak, hogy egy ilyen lépés sértené a legitim ukrán kormányt, az alkotmányt, valamint az ukrán nép önrendelkezési jogát. A Kreml javaslata valójában arra irányul, hogy Oroszország – az ENSZ Biztonsági Tanácsának állandó tagjaként – vétójogot gyakorolhasson minden olyan határozat felett, amely nem a Moszkva számára kedvező politikai berendezkedést eredményezné Ukrajnában – véli az ISW.
Galuzsin azt is állította, hogy Ukrajna megpróbálja majd megakadályozni az Oroszországban tartózkodó ukrán állampolgárok részvételét a jövőbeli választásokon. Ezzel a Kreml előkészíti a terepet, hogy tisztességtelennek minősíthessen bármilyen jövőbeli ukrán voksolást, amennyiben az nem biztosít megfelelő szavazási lehetőséget az orosz ellenőrzés alatt álló személyeknek. Ez különösen álságos annak fényében, hogy az orosz hatóságok a megszállt területeken agresszív kényszerhonosítást folytatnak: orosz állampolgárság felvételére és az ukrán okmányok feladására kényszerítik a lakosságot. Emellett teljesen életszerűtlen, hogy az ukrán hatóságok választási folyamatot felügyelhetnének az Oroszországi Föderáció területén.
Szergej Lavrov orosz külügyminiszter a közelmúltban kijelentette, hogy a háború utáni Ukrajnának barátságosnak és jóindulatúnak kell lennie Oroszországgal szemben.
Ezzel nyíltan elutasított minden olyan jövőbeli ukrán kormányzatot, amely nem Moszkva érdekeit szolgálja.
Az ukrán választásokkal kapcsolatos orosz követelések valójában álságosak, hiszen a Kreml egyértelművé tette: kizárólag olyan vezetést ismer el legitimnek, amelynek összetételét és geopolitikai irányultságát Oroszország határozza meg – írja az ISW jelentése.
Címlapkép forrása: Halil Sagirkaya/Anadolu via Getty Images
