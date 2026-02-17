Bedobta magát a befolyásos politikus: Kijev megkaphatja az amerikaiak csúcsfegyverét

A háború sújtotta országban tartott sajtótájékoztatót az amerikai politikus:

Személy szerint úgy vélem, hogy Vlagyimir Putyinnak nem érdeke a béke. Ezért katonai segítséget kell nyújtanunk: Tomahawk rakétákat, Patriot elfogó vadászgépeket, több F-16-ost, dróngyártást és a szükséges fegyverek teljes skáláját

– jelentette ki.

Szerinte létezik olyan szankciós javaslat az Egyesült Államokban, amely a tárgyalóasztalhoz kényszerítené Moszkvát is. A Tomahawk rakéták átadása nem új ötlet, korábban már republikánus döntéshozók is érveltek amellett, hogy az ukránok megkapják a technológiát. Ezt elsősorban ahhoz kötik, hogy Oroszország nem fogadja el a békemegállapodást, tovább húzza a fegyveres konfliktust. Egyes beszámolók szerint

Kijev akár Moszkva elleni csapásokhoz is bevethetné az amerikai csúcsrakétákat.

Egyelőre nem látszik a megállapodás a felek között, mivel több kérdéssel is hónapok óta egy helyben toporognak. Nincs előrelépés a területi kérdések és a biztonsági garanciák tekintetében sem, Ukrajna és Oroszország akarata itt élesen szembe megy. Moszkva szeretné megszerezni a Donbász teljes területét, de az ukránoknak eszük ágában sincs ezt harc nélkül átadni, míg Kijev ragaszkodik a külföldi biztonsági garanciákhoz, ám az oroszok beavatkozásnak értékelnék a külföldi katonák felbukkanását és csapással fenyegetőznek.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images