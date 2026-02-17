  • Megjelenítés
Bedobta magát a befolyásos politikus: Kijev megkaphatja az amerikaiak csúcsfegyverét
Globál

Bedobta magát a befolyásos politikus: Kijev megkaphatja az amerikaiak csúcsfegyverét

Portfolio
Az orosz Gazeta szerint Richard Blumenthal, az amerikai demokrata szenátor szorgalmazza, hogy az Egyesült Államok adja át Ukrajnának a Tomahawk rakétákat.

A háború sújtotta országban tartott sajtótájékoztatót az amerikai politikus:

Személy szerint úgy vélem, hogy Vlagyimir Putyinnak nem érdeke a béke. Ezért katonai segítséget kell nyújtanunk: Tomahawk rakétákat, Patriot elfogó vadászgépeket, több F-16-ost, dróngyártást és a szükséges fegyverek teljes skáláját

– jelentette ki.

Szerinte létezik olyan szankciós javaslat az Egyesült Államokban, amely a tárgyalóasztalhoz kényszerítené Moszkvát is. A Tomahawk rakéták átadása nem új ötlet, korábban már republikánus döntéshozók is érveltek amellett, hogy az ukránok megkapják a technológiát. Ezt elsősorban ahhoz kötik, hogy Oroszország nem fogadja el a békemegállapodást, tovább húzza a fegyveres konfliktust. Egyes beszámolók szerint

Még több Globál

Különös harckocsi bukkant fel Oroszországban, mélységi csapásokat helyeztek kilátásba – Ukrajnai háborús híreink kedden

Valósággal elárasztaná Ukrajnát fegyverekkel a nyugati hadiipari óriás, egyetlen dolog hiányzik ehhez

Felszálltak Oroszország stratégiai bombázói: térképen az elsöprő támadás Ukrajna ellen

Kijev akár Moszkva elleni csapásokhoz is bevethetné az amerikai csúcsrakétákat.

Egyelőre nem látszik a megállapodás a felek között, mivel több kérdéssel is hónapok óta egy helyben toporognak. Nincs előrelépés a területi kérdések és a biztonsági garanciák tekintetében sem, Ukrajna és Oroszország akarata itt élesen szembe megy. Moszkva szeretné megszerezni a Donbász teljes területét, de az ukránoknak eszük ágában sincs ezt harc nélkül átadni, míg Kijev ragaszkodik a külföldi biztonsági garanciákhoz, ám az oroszok beavatkozásnak értékelnék a külföldi katonák felbukkanását és csapással fenyegetőznek.  

Kapcsolódó cikkünk

Különös harckocsi bukkant fel Oroszországban, mélységi csapásokat helyeztek kilátásba – Ukrajnai háborús híreink kedden

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

A társadalom megérett a plusztudásra

Hova vezet az egyenlőséghez ragaszkodás? Az inga kilengéséhez. Az e heti levél trumpozó hisztiként írható le. Most például úgy tűnik, Európának és Kanadának az Amerikai... The post A tár

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Ukrajnának adták a vadászgépeket, most Amerikánál kilincsel F-16-osokért Magyarország szomszédja
Különös harckocsi bukkant fel Oroszországban, mélységi csapásokat helyeztek kilátásba – Ukrajnai háborús híreink kedden
Olyan harckocsi bukkant fel az Uralvagonzavodnál, amire nagyon kevesen számítottak - Ez pedig egyetlen dolgot jelenthet
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility