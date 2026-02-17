Beütött az, amitől mindenki félt: részlegesen lezárták a világ egyik legfontosabb tengeri útvonalát, ahol a globális olajszállítás harmada halad át

A Perzsa-öbölben, Omán és Irán között húzódó Hormuzi-szoros a világ egyik legfontosabb olajszállítási útvonala.

A Kpler piacelemző cég adatai szerint 2025-ben napi mintegy 13 millió hordó nyersolaj haladt át rajta, ami a globális tengeri nyersolajszállítás nagyjából 31 százalékát teszi ki.

Az átjáró részleges blokádjára most először került sor azóta, hogy Donald Trump amerikai elnök januárban katonai fellépéssel fenyegette meg Teheránt. Az iráni hatóságok a hajózás biztonságával indokolták az intézkedést, amelyet a Forradalmi Gárda "A Hormuzi-szoros intelligens ellenőrzése" elnevezésű hadgyakorlatának keretében vezettek be. A manőver hivatalos célja Irán műveleti készültségének javítása és az elrettentő képesség erősítése.

Az energiapiaci szereplők feszülten figyelik az amerikai–iráni tárgyalások kimenetelét, különösen annak fényében, hogy mindkét fél növelte katonai jelenlétét a térségben. Az olajárak kedden enyhén emelkedtek: a Brent típusú nyersolaj határidős jegyzése 0,1 százalékkal, hordónként 68,71 dollárra nőtt, míg az amerikai WTI 1,4 százalékos pluszban, 63,82 dolláron állt.

Címlapkép forrása: Shutterstock