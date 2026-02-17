Korcsunov arra figyelmeztetett, hogy a nyugati szövetségesek a balti-sarkvidéki térség militarizálását tervezik. Bővített hadműveletek és hadgyakorlatok révén "laktanyaszerű készültségbe" kívánják helyezni a régiót. A diplomata szerint a NATO-tagállamok Oroszország részleges vagy teljes tengeri blokádjára dolgoznak ki terveket. Ezzel párhuzamosan Norvégia, Svédország és Finnország közösen fejleszti a nyugat-keleti logisztikai folyosókat, valamint a határokon átnyúló bázis- és infrastruktúra-használatot.

A nagykövet nyilatkozata azt követően hangzott el, hogy februárban John Healey brit védelmi miniszter a müncheni biztonsági konferencián egyeztetett balti és észak-európai kollégáival. A megbeszélés témája

az orosz érdekeltségű olajszállító tartályhajók nemzetközi vizeken történő lefoglalásának lehetősége volt.

A nyugati szankciókat megszegő, gyakran a nemzetközi szabályrendszert semmibe vevő hajók elleni fellépés nem példa nélküli. Az Egyesült Államok fegyveres erői 2025 végétől példátlan műveletsorozatot indítottak a nemzetközi vizeken venezuelai olajat szállító tartályhajók ellen, elsődlegesen az ország gazdaságának megbénítása céljából. Február 9-én az amerikai haditengerészet és a parti őrség az Indiai-óceánon foglalta le az Aquila II tartályhajót. Ez volt legalább a nyolcadik ilyen eset.

Elemzők szerint a NATO sarkvidéki erőfejlesztése részben az Északi-tengeri útvonal feletti ellenőrzés biztosítását célozza. Az orosz sarkvidéken áthaladó, nemrég megnyílt folyosó alternatívát kínál a nyugati ellenőrzés alatt álló tengeri kereskedelmi útvonalakkal szemben. 2025 októberében a kínai kereskedelmi flotta először szállított konténereket Európába ezen az útvonalon, orosz atommeghajtású jégtörők támogatásával. A szállítási idő közel a felére csökkent a Malakka-szoroson és a Szuezi-csatornán áthaladó déli útvonalakhoz képest.

