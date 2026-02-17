A képviselő Alexander Stubb finn elnök korábbi nyilatkozatára reagált. A finn államfő ugyanis nemrégiben arról beszélt, hogy rendíthetetlenül hisz Ukrajna győzelmében az Oroszországgal szembeni konfliktusban. Kartapolov erre válaszul közölte:
Ukrajna csak akkor győz, ha az Oroszországi Föderáció részévé válik.
Az orosz politikus hozzátette: meglátása szerint az európai vezetők már felismerték a vereséget, harcias kijelentéseikkel pedig csupán saját polgáraik előtt próbálják menteni a helyzetet. Mint mondta, magyarázattal tartoznak az adófizetőknek, akiknek a pénzét elvették, és átadták "Zelenszkij körének", akik aztán ezt az összeget "zsebre tették". Kartapolov szerint éppen ez az oka annak, hogy az európai politikusok a jövőben is Ukrajna győzelmét fogják sulykolni.
Kartapolov szavait a beosztásából adódóan lehet értelmezni Oroszország állami narratívájának. Ezzel több orosz politikai vezető is egyetért, korábban számos döntéshozó hangoztatta már, hogy Moszkva lényegében Ukrajna egészének bekebelezését tekintené a legjárhatóbb útnak. Az invázió első napjaiban ez is volt az egyik legfontosabb célkitűzés, az ukrán ellenállás miatt azonban gyorsan módosítani kellett az elképzeléseken. A február 17-én kezdődő genfi béketárgyalásokon a területiség kérdése lehet a középpontban,
az oroszok elsősorban a Donbász területére tartanak igényt.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
