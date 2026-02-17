  • Megjelenítés
Moszkva szerint Ukrajna győzhet, azt is elárulták, hogyan
Moszkva szerint Ukrajna győzhet, azt is elárulták, hogyan

Portfolio
Furcsa győzelmet jósolt Kijevnek egy befolyásos orosz politikus. Andrej Kartapolov, az orosz Állami Duma védelmi bizottságának elnöke szerint Ukrajna kizárólag akkor kerülhet ki győztesen a konfliktusból, ha betagozódik Oroszországba - tudósított a TASzSz.

A képviselő Alexander Stubb finn elnök korábbi nyilatkozatára reagált. A finn államfő ugyanis nemrégiben arról beszélt, hogy rendíthetetlenül hisz Ukrajna győzelmében az Oroszországgal szembeni konfliktusban. Kartapolov erre válaszul közölte:

Ukrajna csak akkor győz, ha az Oroszországi Föderáció részévé válik.

Az orosz politikus hozzátette: meglátása szerint az európai vezetők már felismerték a vereséget, harcias kijelentéseikkel pedig csupán saját polgáraik előtt próbálják menteni a helyzetet. Mint mondta, magyarázattal tartoznak az adófizetőknek, akiknek a pénzét elvették, és átadták "Zelenszkij körének", akik aztán ezt az összeget "zsebre tették". Kartapolov szerint éppen ez az oka annak, hogy az európai politikusok a jövőben is Ukrajna győzelmét fogják sulykolni.

Kartapolov szavait a beosztásából adódóan lehet értelmezni Oroszország állami narratívájának. Ezzel több orosz politikai vezető is egyetért, korábban számos döntéshozó hangoztatta már, hogy Moszkva lényegében Ukrajna egészének bekebelezését tekintené a legjárhatóbb útnak. Az invázió első napjaiban ez is volt az egyik legfontosabb célkitűzés, az ukrán ellenállás miatt azonban gyorsan módosítani kellett az elképzeléseken. A február 17-én kezdődő genfi béketárgyalásokon a területiség kérdése lehet a középpontban,

az oroszok elsősorban a Donbász területére tartanak igényt.

