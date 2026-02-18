A bolondját járatja egyik fő szövetségesével Donald Trump: már megint páros lábbal szállt bele

Donald Trump amerikai elnök szerdán arra szólította fel Keir Starmer brit miniszterelnököt, hogy ne adja át Maurutiusnak Diego Garcia szigetét, amelyen stratégiai fontosságú amerikai légitámaszpont működik. Trump szerint a támaszpontra az Egyesült Államoknak "szüksége lehet" egy esetleges iráni támadás visszaverésére.

Trump a Truth Social közösségi portálon megjelent bejegyzésében úgy fogalmazott: az országok közötti lízingszerződésekből "semmi jó nem származik", és

Starmer "nagy hibát követ el",

ha belemegy egy ilyen megállapodásba "bárkivel, aki jogot formál" Diego Garciára. Az amerikai elnök szerint a brit kormányfő "elveszíti az ellenőrzést e fontos sziget felett egy olyan lízing alapján, amely a legjobb esetben is gyenge lábakon állónak nevezhető." Trump szerint Starmer ezzel olyan területi igényeknek tesz eleget, amelyeket Washington alaptalannak tart.

Donald Trump bejegyzése szerint Diego Garcia területét nem szabad elvenni Nagy-Britanniától, mivel "szükségessé válhat" a szigeten működő légitámaszpont használata az Egyesült Államok számára az "igencsak instabil és veszélyes" teheráni rezsim potenciális támadásának visszaverése végett. Az amerikai elnök szerint Nagy-Britanniát és más baráti országokat is érhet ilyen támadás.

Trump szerdai bejegyzése váratlanul érte a brit kormányt,

mivel az Egyesült Államok előző nap még azt közölte, hogy támogatja London és Mauritius megállapodását a Chagos-szigetek feletti fennhatóság átadásáról.

korántsem ez volt Donald Trump első pálfordulása az ügyben: korábban is bírálta már az alkut, aztán pedig meggondolta magát.

januárban "hülyeségnek" nevezte, viszont pár nappal később mégis beállt a megállapodás mögé, mondván, ez a "legjobb, amit [Starmer] ki tudott alkudni". Eredetileg az amerikai adminisztráció szintén támogatta megállapodást, azután jöttek Trump nyilatkozatai.

A brit külügyminisztérium több évtizedes jogi és diplomáciai vita után 2024-ben bejelentette, hogy Nagy-Britannia Mauritiusnak – egykori gyarmatának – adja át az indiai-óceáni Chagos-szigetcsoport feletti fennhatóságot.

Az akkori londoni közlemény hangsúlyozta, hogy a szigetcsoport legnagyobb szigetén, Diego Garcián működő amerikai légitámaszpont fennmaradása továbbra is biztosított, mivel a megállapodás tartalmaz egy lízingszerződést is, amely Nagy-Britanniának is felhatalmazást ad "99 évnyi kezdeti időszakra" a támaszpont feletti szuverén jogok gyakorlására. A fennhatóság átruházásáról szóló törvénytervezet vitája jelenleg az utolsó szakaszában jár a brit parlamentben.

Diego Garcia a hidegháború idején, illetve az öbölháborúk alatt is alapvető stratégiai szerepet töltött be, és amerikai B-52-es hadászati bombázók is állomásoztak ott.

London évtizedekkel ezelőtt kitelepítette a Chagos-szigetek kétezer lakóját, közvetlen irányítása alá vette a szigeteket Indiai-óceáni Brit Területek néven, és a legutóbbi időkig nem engedélyezte a jórészt Mauritiusra és Nagy-Britanniába áttelepített egykori lakosok visszatérését.

A brit kormány 2024 októberében jutott egyezségre arról, hogy Mauritius kiterjesztheti szuverenitását a Chagos-szigetek egészére.

A megállapodás lehetővé teszi a szigetcsoportról annak idején kényszerrel kitelepített őslakosok és leszármazottaik visszatelepítését, de ez nem vonatkozik Diego Garciára.

