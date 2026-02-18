A bolondját járatja egyik fő szövetségesével Donald Trump: már megint páros lábbal szállt bele

Trump a Truth Social közösségi portálon megjelent bejegyzésében úgy fogalmazott: az országok közötti lízingszerződésekből "semmi jó nem származik", és
Starmer "nagy hibát követ el",
ha belemegy egy ilyen megállapodásba "bárkivel, aki jogot formál" Diego Garciára. Az amerikai elnök szerint a brit kormányfő "elveszíti az ellenőrzést e fontos sziget felett egy olyan lízing alapján, amely a legjobb esetben is gyenge lábakon állónak nevezhető." Trump szerint Starmer ezzel olyan területi igényeknek tesz eleget, amelyeket Washington alaptalannak tart.
Donald Trump bejegyzése szerint Diego Garcia területét nem szabad elvenni Nagy-Britanniától, mivel "szükségessé válhat" a szigeten működő légitámaszpont használata az Egyesült Államok számára az "igencsak instabil és veszélyes" teheráni rezsim potenciális támadásának visszaverése végett. Az amerikai elnök szerint Nagy-Britanniát és más baráti országokat is érhet ilyen támadás.
Trump szerdai bejegyzése váratlanul érte a brit kormányt,
mivel az Egyesült Államok előző nap még azt közölte, hogy támogatja London és Mauritius megállapodását a Chagos-szigetek feletti fennhatóság átadásáról.
korántsem ez volt Donald Trump első pálfordulása az ügyben: korábban is bírálta már az alkut, aztán pedig meggondolta magát.
januárban "hülyeségnek" nevezte, viszont pár nappal később mégis beállt a megállapodás mögé, mondván, ez a "legjobb, amit [Starmer] ki tudott alkudni". Eredetileg az amerikai adminisztráció szintén támogatta megállapodást, azután jöttek Trump nyilatkozatai.
A brit külügyminisztérium több évtizedes jogi és diplomáciai vita után 2024-ben bejelentette, hogy Nagy-Britannia Mauritiusnak – egykori gyarmatának – adja át az indiai-óceáni Chagos-szigetcsoport feletti fennhatóságot.
Az akkori londoni közlemény hangsúlyozta, hogy a szigetcsoport legnagyobb szigetén, Diego Garcián működő amerikai légitámaszpont fennmaradása továbbra is biztosított, mivel a megállapodás tartalmaz egy lízingszerződést is, amely Nagy-Britanniának is felhatalmazást ad "99 évnyi kezdeti időszakra" a támaszpont feletti szuverén jogok gyakorlására. A fennhatóság átruházásáról szóló törvénytervezet vitája jelenleg az utolsó szakaszában jár a brit parlamentben.
Diego Garcia a hidegháború idején, illetve az öbölháborúk alatt is alapvető stratégiai szerepet töltött be, és amerikai B-52-es hadászati bombázók is állomásoztak ott.
London évtizedekkel ezelőtt kitelepítette a Chagos-szigetek kétezer lakóját, közvetlen irányítása alá vette a szigeteket Indiai-óceáni Brit Területek néven, és a legutóbbi időkig nem engedélyezte a jórészt Mauritiusra és Nagy-Britanniába áttelepített egykori lakosok visszatérését.
A brit kormány 2024 októberében jutott egyezségre arról, hogy Mauritius kiterjesztheti szuverenitását a Chagos-szigetek egészére.
A megállapodás lehetővé teszi a szigetcsoportról annak idején kényszerrel kitelepített őslakosok és leszármazottaik visszatelepítését, de ez nem vonatkozik Diego Garciára.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Példátlan politikai hadjáratba kezd a Meta: dollármilliókat ölnek abba, hogy épülhessenek az MI-adatközpontok
Beszállnak a kampányba az iparág érdekében.
Itt a bejelentés: Európán kívül, más kontinensen hozna létre migránstáborokat több uniós ország
Hogy könnyebb legyen a kitoloncolásuk.
Reagált Kijev Magyarország rendkívüli lépésére: pontosan tudni, miért állt le a Barátság kőolajvezeték
A magyar kormány leállította a dízel szállítását.
Videó: lecsapott az ukrán elitegység – Ritka orosz szuperdrón tűnt fel az égen, de villámgyorsan leszedték
Felvétel is készült az esetről.
Háborús félelem lökte meg az olaj árát
Washington üzenete felrázta a piacot.
A kormány előkészítette a stratégiai kőolajkészletek felszabadítását
Új helyzet a Barátság kőolajvezeték körül.
Gigantikus razzia Magyarország szomszédjában: 60 ezer illegális drog- és gyógyszerkészítményt foglaltak le
Lecsaptak a nemzetközi bűnszervezetre.
Trump megüzente: nem lehet légvárakra építve lekenyerezni őt
A Trump-adminisztráció elkezdte behajtani az 550 milliárd dolláros tavalyi beruházási ígéretet.
Hogyan érdemes a kamatperiódust, azaz a kamatfixálás hosszát megválasztani?
A hitelajánlat, a bank kiválasztásánál a legtöbb adós számára a kamat, törlesztő, THM értéke a legfontosabb. Ezek valóban nagyon lényeges mutatók, azonban nem árt figyelni a kamatperiódus
Gazdagabb és egyenlőbb
A vagyoneloszlás kérdése erős érzelmeket és politikai vitákat vált ki. A közkeletű vélekedés úgy tudja, hogy míg a gazdagok egyre gazdagabbak lesznek, addig a szegények egyre szegényebbek,
Az AI-mítosz vége?
Balogh András Ábel, a Gránit Alapkezelő portfóliómenedzser-gyakornoka azt járja körül, miért "fordult a narratíva" 2026 elején: miközben a szélesebb piac új csúcsokat is láthat, a techno
Sérülékenyebb bankrendszert szülhet a digitális jegybankpénz?
A digitális jegybankpénz gyorsabb fizetéseket tesz lehetővé, de csökkentheti a kereskedelmi bankok betétállományát.
Rég kezdték ilyen jól az évet a fejlődő piacok
Az ábra a globális feltörekvő (fejlődő) piaci részvényalapok éves nettó tőkebeáramlását mutatja heti bontásban, különböző évek összehasonlításával. Jól látni: ez az év erősebben
Európában jobb élni, de Amerikában nagyobbat lehet nyerni
Az utóbbi hetekben vírusként terjedt az alábbi ábra, hát lássuk mit is sugall. Az Európai Unió és az Amerikai Egyesült Államok életminőségi mutatóit összevető táblázat... The post Euró
A NAV fókuszában a duális képzéshez kapcsolódó szocho kedvezmény
Egyre gyakoribb, hogy a NAV átfogó ellenőrzésekben célzottan vizsgálja a duális képzéshez kapcsolódó szocho-kedvezmény jogszerű igénybevételét. A gyakorlatban nem elég, hogy a képzés meg
Követett részvények - 2026. február
Havonta ránézek egyszer azokra a papírokra, amikből előbb vagy utóbb venni szeretnék. Általában a hetes chartokat nézem, 4-5 gyertya születik egy hónap alatt, ennyit már érdemes újra kiért
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
Tőzsdézz a világ legnagyobb piacain: Kezdő útmutató
Bemutatjuk, merre érdemes elindulni, ha vonzanak a nemzetközi piacok, de még nem tudod, hogyan vágj bele a tőzsdézésbe.
Saját sírját ássa Európa: súlyos válságok után jöhet a várt fordulat – De mi lesz Magyarországgal?
A felbomlás vagy a feltámadás küszübén állunk?
Simán elveszi a munkád és a profitod is az AI: ezek a szektorok vannak veszélyben
Tényleg rombolna a mesterséges intelligencia?
Meddig tart az Otthon Start hatása a lakáspiacon?
Akár a fékezés is benne van a pakliban?